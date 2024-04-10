Какие ошибки были допущены СССР и Россией в работе с прибалтийскими республиками, и как сейчас следует выстраивать отношения с ними. В студии канала «День» дипломат, специалист по российско-европейским отношениям Михаил Демурин. Ведущий — Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение отношений России с Прибалтийскими странами, таких как Латвия, Литва и Эстония, после распада СССР.

2. Рассказ о личном опыте участия в российской внешней политике в отношении Прибалтики в 90-х и 2000-х годах.

3. Критика политики "умиротворения" Прибалтики, когда Россия шла на уступки и закрывала глаза на проблемы.

4. Обсуждение возможностей работы с русскоговорящим населением Прибалтики и влияния на политическую ситуацию.

5. Необходимость активной исторической политики для противостояния попыткам пересмотра истории Второй мировой войны и отношений СССР с Прибалтикой.

Вывод: Беседа отражает сложность и неоднозначность российско-прибалтийских отношений в постсоветский период. Подчеркивается необходимость более жесткой и активной политики России в этом регионе для защиты своих интересов и влияния.