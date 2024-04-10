Как вернуть балтийские республики в родную гавань
Какие ошибки были допущены СССР и Россией в работе с прибалтийскими республиками, и как сейчас следует выстраивать отношения с ними. В студии канала «День» дипломат, специалист по российско-европейским отношениям Михаил Демурин. Ведущий — Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждение отношений России с Прибалтийскими странами, таких как Латвия, Литва и Эстония, после распада СССР.
2. Рассказ о личном опыте участия в российской внешней политике в отношении Прибалтики в 90-х и 2000-х годах.
3. Критика политики "умиротворения" Прибалтики, когда Россия шла на уступки и закрывала глаза на проблемы.
4. Обсуждение возможностей работы с русскоговорящим населением Прибалтики и влияния на политическую ситуацию.
5. Необходимость активной исторической политики для противостояния попыткам пересмотра истории Второй мировой войны и отношений СССР с Прибалтикой.
Вывод: Беседа отражает сложность и неоднозначность российско-прибалтийских отношений в постсоветский период. Подчеркивается необходимость более жесткой и активной политики России в этом регионе для защиты своих интересов и влияния.
А кто такой Бастрыкин ,он за кого ,он кому это кричит…https://vk.com/video-72671313_456316740..или..https://rurik-l.livejournal.com/5143803.html..
п.с. все службы назначаются и руководит ими служба президента ..кому он докладывал ?