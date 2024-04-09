В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обсуждение заявлений представителей НАТО и США об Украине, в частности, заявления Дональда Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за три секунды, и предложить компромиссное решение по Крыму и Донбассу.

2. Обсуждение возможного создания миссии НАТО на Украине, которая будет оказывать координирующую, обучающую и планирующую поддержку Украине.

3. Обсуждение причин, по которым российская армия сейчас активизировала действия в районе Харькова, в том числе важность этого города с точки зрения промышленного и научного потенциала.

4. Обсуждение возможных сценариев развития событий вокруг Украины, в том числе вероятность отделения Приднестровья, Гагаузии и других территорий от Украины.

5. Анализ возможностей и планов России по восстановлению и развитию Харькова после его освобождения.

Вывод: В беседе обсуждаются геополитические и военные аспекты конфликта на Украине, с акцентом на важность города Харькова и возможные долгосрочные последствия его освобождения для Украины в целом. Участники беседы выражают уверенность в том, что Россия сможет восстановить и развить Харьков, вернув ему статус ведущего научно-промышленного центра.