В новом выпуске рубрики «Говорит Ашманов» мы поговорим о регулировании ИИ.

Обсудим ключевые аспекты правового регулирования автономных систем ИИ в контексте развития информационных технологий; ИИ в Российской Федерации, США, Китае. Игорь Ашманов поделится своей точкой зрения об установлении нормативных рамок для работы с системами ИИ, а также об этические аспекты использования этой технологии.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Растет количество людей, открыто говорящих о проблемах применения искусственного интеллекта, в том числе медики и технологические эксперты.

2. В России пока отсутствует эффективное регулирование использования искусственного интеллекта, в отличие от ЕС, где принят закон об ИИ.

3. Существует "бюрократическая истерика" вокруг искусственного интеллекта, побуждающая массово внедрять его без должного контроля.

4. Попытки саморегулирования ИИ через этические кодексы компаний пока неэффективны, требуются законодательные меры.

5. Основные риски связаны с использованием ИИ для автоматического принятия решений, затрагивающих права и свободы людей, при отсутствии прозрачности и возможности оспаривания.

6. Законодатели недостаточно образованы в вопросах технологий, что осложняет разработку адекватного регулирования.

Вывод: В России пока отсутствует эффективное правовое регулирование применения искусственного интеллекта, что создает серьезные риски для прав и свобод граждан. Необходима активная работа законодателей по разработке соответствующих законов, основанных на понимании рисков и с учетом международного опыта.