Интересное интервью Дробышевского.00:00 – 00:54 – Анонс выпуска00:55 – 01:27 – Представление гостя01:28 – 05:05 – Почему люди так ненавидят друг друга?05:06 – 06:00 – Люди получают наслаждение от жестокости?06:01 – Кто казнил Коперника – думали, что делали правое дело!07:19 – 08:24 – Система смертельных наказаний иногда допускает ошибки08:25 – 09:56 – Генетически в нас заложена Жестокость друг к другу?09:57 – 10:03 – Сколько люди друг друга не режут, а плодятся быстрее!10:04 – 11:01 – Как вы относитесь к смертной казни?11:02 – 12:25 – Стоит в Россию вернуть смертную казнь?12:26 – 14:04 – У нас перекошенное законодательство!14:05 – 15:32 – Полезная информация15:33 – 16:58 – Мы высшая точка эволюции человечества?16:59 – 17:38 – Любой прогресс это преодоление проблем, а у нас нет проблем!17:39 – 18:30 – Деградация может мгновенно наступить!18:31 – 21:19 – Раньше каждый был самодостаточен, сейчас мы зависимы!21:20 – 21:34 – Вся наша цивилизация держится на обучении!21:35 – 23:40 – Человечество вымрет через 300 лет?23:41 – 25:51 – Уровень гуманности у всех одинаковый!25:52 – 26:17 – Как Станислав попал к племенам Ухадзе?26:18 – 28:22 – В какой момент мы были на грани исчезновения?28:23 – 29:53 – В один момент нас было 18 тысяч?29:56 – 32:00 – Человек сам по себе очень живучий?32:01 – 33:18.- Надо еще поискать животных, которые живут по 45 лет!33:19 – 34:05 – Носорогу одного копья хватило, а в человека по 10 раз стреляли и ничего!34:06 – 35:32 – Через 15 лет нас будет 9 миллиардов! Как мы будем жить?35:33 – 37:28 – Скорость нашего размножения согласована со скоростью вымирания37:29 – 39:47 – Что будут делать 9 миллиардов, когда закончатся ресурсы?39:48 – 41:28 – Никто добровольно не перестанет размножаться!41:29 – 42:14 – После каждой большой резни, население вырастало!42:15 – 43:13 – 2,5 ребенка на семью!43:14 – 44:10 – Хоть русских и не много, но нас до сих пор никто не завоевал!44:11 – 45:12 – Монголы – единственные, кто нас завоевал!45:13 – 46:50 – Минаев VS Дробышевский!46:51 – 49:12 – Инопланетяне в наскальной живописи49:13 – 50:59 – Инопланетяне существуют?51:00- 53:22 – Как вы относитесь к теории Панспермии?53:23 – 54:23 – Какой теории зарождения жизни на Земле вы придерживаетесь?54:24 – 55:11 – Версия зарождения с фумаролами55:12 – 57:34 – В лаборатории до сих пор не создали клетку?57:35 – 58:18 – Ваш отец преподавал научный атеизм?58:19 – 01:00:03 – Существовал ли Иисус?01:00:04 – 01:00:26 – Есть ли у человека душа?01:00:27 – 01:03:38 – Вы душу связываете с мозгом?01:03:39 – 01:04:59 – У животных есть душа?01:05:00 – 01:08:03 – Возможно ли заниматься антропологией, сидя в кабинете?01:08:04 – 01:09:52 – Сколько лет науке антропологии?01:09:53 – 01:10:55 – Все находки Индиана Джонса существовали?01:10:56 – 01:11:19 – Вообще не факт, что Шлиман нашел Трою!01:11:20 – 01:12:47 – Церковь в Средние века выдумывала символы!01:12:48 – 01:18:37 – Что происходит с человеком после смерти?01:18:38 – 01:23:16 – Пора уже похоронить Ленина?01:23:17 – 01:23:28 – Заставка Class