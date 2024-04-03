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Русский атом покоряет планету. Почему без Запада лучше? Б. Марцинкевич, П. Яковлев

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В студии канала «День» главный редактор и основатель научно-делового портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев и физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Атомный форум "Атом Экспо" в Сочи прошел успешно, несмотря на санкции против России. Присутствовало рекордное количество участников и стран.

2. Росатом активно развивает направления ветроэнергетики, малых ГЭС, в том числе в Киргизии, и других видов "зеленой" энергетики.

3. Обсуждались перспективы строительства плавучих АЭС и экспорт энергии с них.

4. Большое внимание уделялось развитию атомных технологий нового поколения, в том числе реакторам на быстрых нейтронах и их топливному циклу.

5. Росатом продвигает передовые неядерные технологии, такие как аддитивные и композитные материалы.

6. Отмечался высокий интерес стран Африки и Латинской Америки к ядерным и неядерным проектам Росатома.

Вывод: несмотря на внешнее давление, Росатом продолжает активное развитие традиционной ядерной энергетики, а также диверсифицируется в сторону новых ядерных и неядерных технологий, ориентируясь на интересы развивающихся стран. Сохраняется высокий экспортный потенциал российских атомных решений.

Источник: https://rutube.ru/video/4d13fd4e3b03e9badf4c94784c1048e8/
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