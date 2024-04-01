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Ликвидация предателя

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Как осуществлялось возмездие предателю Кузьминову убившего своих сослуживцев и сбежавшего на Украину.

«Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых попали в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело Кузьминова.
Двое убийц в капюшонах, которые появились на записи камеры наблюдения, установленной на парковке жилого комплекса Кузьминова, были явно профессионалами, которые выполнили свою миссию и быстро исчезли»

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9062456.html
Метки: ИСПАНИЯ, предатели, Россия, Украина
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