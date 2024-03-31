Русофобия в сегодняшнем мире — одно из главных психических заболеваний, легко узнаваемая форма паранойи, поразившая значительную часть западных элит, проходящая, к тому же, острый период в гипотетическом эпикризе, который будет оформлен новым Нюрнбергом по окончании войны.

Большинство заболеваний характеризуется наличием чётко определённых стадий: начало развития, бессимптомная стадия и стадия клинических проявлений — именно этот этап мы наблюдаем сегодня в полной мере, так остро он до этого проявлялся только раз, в период гитлеровского прихода к власти и последующего вторжения.

Об этом можно писать целые книги. Десять лет назад, 23 февраля 2014 года, на Украине был отменён закон "Об основах государственной языковой политики" 2012 года, который закреплял за регионами право наделять национальные языки, например русский, статусом региональных. Закон предоставлял этот статус русскому языку и языкам нацменьшинств в тех местностях, где они являлись родными как минимум для 10% населения. На русском в "нэньке" говорят примерно 63% жителей, поэтому тот закон, конечно, тоже был дискриминационным, включавшим в себя русофобские системные взгляды и редактуру галицийских нацистов, но во всяком случае к резким конфликтам в русских регионах он не приводил.

А тем временем официальный Киев продолжал курс на вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни и дискриминацию русскоязычного населения. На Украине была прекращена трансляция российских телеканалов и телепрограмм, запрещена демонстрация российских фильмов, введён запрет на ввоз российской издательской продукции с "антиукраинским содержанием", то есть всей. Под запретом оказались и артисты, внесённые в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Для остальных был установлен особый порядок организации гастролей, согласно которому артисты из России могут выступать в стране только по разрешению СБУ.

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Согласно документу с 2018 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках сохранялись только в начальной школе, а с пятого класса все учащиеся должны быть переведены на обучение на украинском языке. С 2020 года предписывалось перевести на украинский всю систему образования. Сегодня русский язык в любой общественной сфере деятельности, в первую очередь в образовании, на Украине полностью запрещён.

Почему такое внимание к данной теме? Так исторически вышло, что на пути распространения не только русофобии, но и любой ксенофобии вообще стоит русский язык и многонациональная культура России. В связи с этим интересны результаты исследований, которые организовал Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. В последние два года русский язык занимает пятое место в мире по Индексу глобальной конкурентоспособности. При подсчёте учитывается количество говорящих, количество СМИ, международных организаций, использующих язык в качестве официального, число научных публикаций и другие показатели. Первые четыре позиции — за английским, испанским, китайским и французским языками, т. е. за полуторамиллиардным Китаем и колониальными империями, насаждавшими столетиями свои языки среди покорённого населения. Русский, на котором говорит и пишет около 300 млн граждан более чем 120 стран, по этому показателю обошёл даже хинди.

Многим кажется, что этот рейтинг может нас удовлетворить, но успокаиваться не стоит. Памятуя о том, что язык — это мощная объединяющая сила, способная обеспечивать взаимопонимание, следует беспрестанно продвигать русский язык во всём мире, не забывая, что язык и культура сегодня — это основной и оборонительный, и штурмовой полк в информационной войне, которая ведётся против России. Что происходит на этой передовой? Русский язык практически изгнан в Латвии из школ и детских садов, даже в качестве факультативов. Аналогичная ситуация в других прибалтийских странах, на Украине, в Молдавии русский язык потерял статус официального или межнационального языка и был вытеснен из образовательных учреждений, а потом и из всех сфер общественной и государственной жизни. Понятно, что в Молдавию он скоро вернётся по независящим от англосаксов и румын причинам, но в Вымиратах без радикального воздействия на ситуацию мы рискуем получить очередное поколение, незнакомое с нашей культурой, традициями и понятиями: уверен, что к этому разговору придётся вернуться немедленно после окончания СВО.

Гонения на русский язык неразрывно связаны с отрицанием всей нашей культуры. Немедленно после начала Специальной военной операции были отменены практически все зарубежные выступления русских деятелей культуры мирового уровня, более того, их пытались заставить каяться и отрекаться от Родины: запретили гастроли балета Большого театра в Лондоне, у одного из лучших дирижёров современности — Валерия Гергиева — не состоялись концерты в Нью-Йорке и Милане, выдающийся русский пианист Денис Мацуев не выступил в Карнеги-холле. В Университете Милана отказались от курса о творчестве Достоевского. В запредельно демократической Швеции, к примеру, власти отменили концерт шведского оркестра русских инструментов по доносу сверхбдительных граждан. Либерально настроенные "свободные" шведы выбрали нацизм — они не хотели видеть на сцене балалайки, о чём и сообщили в мэрию.

Смешно, что оркестр "Сёдра бергенс балалайкур", коллектив которого намеревался дать в городе Упсала концерт в поддержку Украины и ВСУ, прикрыли за пропаганду чуждых "свободным" шведам ценностей.

Всякая концепция национального превосходства или национальной исключительности нелепа по своей тупой шовинистической сути и, как это часто бывает, преступна по плодам своим — высокомерному презрению к другим народам, которое может привести и уже приводило к латентному колониальному захвату, геноциду, переходу важнейших ресурсных источников в собственность иностранных компаний.

Почему нам даже сегодня удаётся находить общий язык на любых уровнях взаимодействия — политических, экономических, образовательных — с народами, проживающими в республиках бывшего СССР? Потому что ещё живы поколения, с которыми мы соединены одним языком и одной культурой, русским языком и русской культурой — своеобразным волшебным ключиком к взаимопониманию, взаимному доверию и готовности вместе решать возникающие разногласия и проблемы.

Так что произнесённые во время Послания слова президента России "активнее работать в сфере продвижения русского языка в мире" очень своевременны и важны. Понятно, что просто так запретить русский язык, как и русскую культуру, никогда ни у кого не получится, но заниматься продвижением языка и культуры необходимо — это наша мягкая сила, которая способна, несмотря на всю свою мягкость, стать непреодолимой преградой на пути русофобии, вражды и ненависти. Можно посмотреть на сегодняшнюю Центральную Африку, выкинувшую за несколько лет французских колонизаторов из всех ресурсно значимых стран, буквально умоляющую Россию вернуться и возглавить там мирное строительство и эксплуатацию недр, и внезапно обнаружить, что львиная часть пришедшей сегодня к власти африканской элиты оканчивала русские вузы и свободно владеет нашим языком, да ещё, как выясняется, часто имеет непосредственные коммерческие интересы на территории России. Так что язык и культура порой делают невозможное.

Какие же механизмы могут помочь нам в том, чтобы нарастить популярность русского языка и культуры? Тут, думаю, не стоит искать сложных путей, когда есть простые. Рядом с нами проживает по меньшей мере 200 млн человек, заинтересованных в наших рынках, в том, чтобы предлагать свои и приобретать наши товары и услуги. Это те люди, которые в скором времени должны составить часть нашей суверенной экономико-технологической зоны (ЭТЗ), и они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы разговаривать с нами по-русски, хотя бы понимая язык в общих чертах, используя его как средство межнационального общения. Таких языков в истории мировых межцивилизационных взаимодействий было несколько, и все они столетиями оставались единственной формой культурного и бытового взаимодействия миллионов людей.

В Древнем мире на Востоке, в странах "плодородного полумесяца" таким языком в течение практически тысячи лет был арамейский. После походов Александра Македонского в эллинистическом мире (от Бактрии до Португалии) таким языком стал койне — адаптированный вариант греческого языка. В конце Античности и в Средние века — латынь, затем её варианты — испанский и французский языки, сейчас роль лингва франка выполняет английский. Но только не у нас, поскольку лингва франка всех постсоветских народов, т. е. общепонятным языком межнационального общения, был и остаётся русский.

Во-первых, минимум 75 лет его изучали в СССР, а до этого ещё в Российской империи. И худо-бедно от Кушки до Ямала и от Балтийской косы до острова Ратманова его понимают абсолютно все.

Во-вторых, его помнят многие жители стран бывшего социалистического блока, где он был обязательным около 40 лет. Восточная Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, умолчим уже про Болгарию, а в бывшей Югославии почти всё понятно и без перевода. Монголия, Северная Корея, Афганистан — в этих странах русский широко применялся и до сих пор хорошо известен.

В-третьих, русский является государственным и официальным языком в Белоруссии, а также в частично признанной Южной Осетии и в пока официально не признанной Приднестровской Молдавской Республике.

Он считается официальным языком государственных учреждений в Казахстане и Киргизии, а также в частично признанной Абхазии. В ряде административных единиц Молдавии и Румынии русский признан одним из официальных языков.

Кое-где русский имеет ещё некоторые очень даже официальные функции. Так, в Таджикистане русский язык является по Конституции "языком межнационального общения" и официально используется в законотворчестве. В некоторых округах штата Нью-Йорк на русский язык переводятся документы, связанные с выборами. В Узбекистане русский язык используется в органах ЗАГС.

В-четвёртых, наш язык признан официальным или рабочим языком в ряде международных организаций, к ним относятся: ООН и некоторые её дочерние организации, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕЭП, ГУАМ, МФОКК, КП и пр. и пр. По данным исследования W3Techs, в марте 2013 года русский язык вышел на второе место по использованию в интернете и с тех пор прочно удерживает эту позицию.

И поэтому эстонец и монгол, чеченец и афганец, пожилой поляк и молодой бурят будут говорить между собой исключительно на русском. Как мы уже писали выше, даже некоторым лидерам африканских стран удобнее общаться между собой по-русски, чем на местных языках и диалектах. А, собственно, какие варианты для лингва франка есть в Евразии? Английский исключён, он нигде, кроме Индии и Пакистана, не используется, да и там с каждым годом всё больше вытесняется автохтонными индоевропейскими или даже дравидийскими языками.

Варианта ровно три: китайский (хань), тюркские языки и русский. Китай замкнут на себя и имеет сложнейшую иероглифическую письменность, которая и является языковой основой, он малопонятен без глубокого погружения в китайскую культуру, а главное, китайцы не собираются предлагать его в качестве языка международного общения, он для них — настоящее внутреннее таинство. Логичен некий тюркский, общее число говорящих — более 195 млн человек, его будут использовать более чем в 30 странах и регионах Евразии. Но проблема только в одном: среди этих стран на более-менее лидирующие позиции по разным аспектам человеческой деятельности, по уровню развития экономики, технологий, культуры и, конечно, военной мощи пробилась одна Турция, да и то с большим отставанием от лидеров — Китая и России.

Поэтому единственным лингва франка Евразийской экономико-технологической зоны может быть только русский, который по факту и так является языком общения половины данной протозоны. Напомним, какие страны предположительно войдут в евразийский общий рынок: Россия (с Украиной), Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Монголия, Северная Корея. Искомая зона с населением более полумиллиарда человек самодостаточна и вполне может быть уверена в своём потенциале развития. Русский во всех этих странах, кроме Ирана и Турции, хорошо известен.

Ещё два года назад Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке Правительства России запустил масштабный проект "PRO русский". Главная цель — распространение русского языка на Ближнем Востоке. "Проект рассчитан на людей, не владеющих русским языком, но вдохновлённых богатой культурой России и желающих общаться на русском". В конце 2022 года "PRO русский" открыл первую в истории образовательную площадку в столице Ирана, представленную тегеранской общественности в формате "литературного кафе". Ректор СКФУ заявил, что участниками проекта в Иране на начальном этапе стали более 100 человек. Буквально через год уже более 3000 иранцев изучали русский язык с помощью преподавателей СКФУ.

"Учёные СКФУ разработали уникальный лингво-культурный компонент, который позволит всем желающим с лёгкостью выучить фразы, которые позволят коммуницировать в малых группах", — заявил ректор Дмитрий Беспалов.

Постоянные посетители русского образовательного "литературного кафе" в Тегеране начали постигать азы "великого и могучего" с русской народной сказки "Репка". Первые участники проекта разучили фразы приветствия, пожелания здоровья, а также выяснения степени родства.

В Тегеране учёные-русисты СКФУ ведут цикл вебинаров по русской грамматике, организованный совместно с Университетом имени Алламе Табатабаи для иранских студентов, изучающих русский язык. Углубляется сотрудничество СКФУ с Технологическим университетом имени Шарифа (ведущим иранским технологическим вузом, как наша Бауманка) в сферах информационных технологий, электроэнергетики и электротехники.

Во всех учебных заведениях Турции, где готовят сотрудников туристической отрасли, русский язык стал обязательным для изучения, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и ещё третий язык", — сказал министр.

После неизбежной победы в Специальной военной операции вокруг нашей страны начнётся быстрая переконфигурация старого мира. Рухнут былые системы иерархической соподчинённости, для многих стран изменятся вековые смыслы геополитических концепций и геоэкономических векторов. Нет более никакой необходимости бесконечно оглядываться на Запад, но и к самостоятельному плаванию очень многие не готовы, да и не могут быть готовы — самодостаточные государства в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. И здесь не только уровень развития национальной экономики (а он, разумеется, станет определяющим), но и степень межэтнической комплиментарности, уровень взаимного восприятия культуры своего ближайшего соседа будет играть важнейшую роль. Именно так строятся долгосрочные союзы, которые будут называться экономико-технологическими зонами (ЭТЗ). Сегодня нам необходимо усиленно развивать институты изучения русского языка как первого иностранного во всех странах — кандидатах в единую Евразийскую ЭТЗ.

Илл. фрагмент рукописи романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Русофобия – одно из главных психических заболеваний современного мира, проявление паранойи в западных элитах.

2. На русском языке говорят около 300 млн граждан более чем 120 стран, он занимает 5 место в мире по глобальной конкурентоспособности языков.

3. Русский язык практически изгнан из сферы образования в Прибалтике, на Украине, в Молдавии из-за русофобской политики этих стран.

4. Гонения на русский язык неразрывно связаны с отрицанием русской культуры, что проявляется в запретах на выступления российских деятелей культуры.

5. Русский язык является официальным или рабочим в ряде международных организаций (ООН, СНГ, БРИКС и др.).

6. Русский язык выступает лингва-франка для многих стран постсоветского пространства и может стать языком межнационального общения в Евразийской экономико-технологической зоне.

7. Важно активно продвигать русский язык и культуру как "мягкую силу" против русофобии, для укрепления связей с потенциальными партнерами в новом мировом порядке.

Вывод: в статье отстаивается необходимость противостоять русофобии и активно развивать распространение русского языка и культуры как инструмента "мягкой силы" для укрепления связей с потенциальными партнерами России в рамках формирующейся Евразийской экономико-технологической зоны в новом миропорядке.