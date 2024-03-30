Комментарий редакции

Лекцию в Красном университете на тему «Философское учение о понятии» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 20.03.2024.Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.htmlВсе занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4F22IEzIzWd9rN9fF12JNyII отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

Основные тезисы лекции:

1. Лекция посвящена учению о понятии из "Науки логики" Гегеля, которое является третьим после учения о бытии и учения о сущности.

2. Учение о понятии раскрывает особенности человека как "мыслящего разума", способного ставить цели, использовать средства для их достижения и предвосхищать результаты деятельности.

3. Гегель рассматривает понятия механизма, химизма и организма как ступени развития материи, ведущие к пониманию человека.

4. Важную роль играет диалектика общего, особенного и единичного понятия (на примере яблока, человека и т.д.)

5. Классификация суждений и умозаключений – необходимые элементы учения о понятии.

6. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета.

7. Маркс и Энгельс, опираясь на диалектический метод Гегеля, создали материалистическое учение марксизма.

8. Ленин внес значительный вклад в развитие марксизма, особенно в учение о диктатуре пролетариата.

Вывод: лекция дает систематическое изложение учения Гегеля о понятии как высшей ступени логики, раскрывающей диалектику мышления и бытия человека. Показана преемственность от Гегеля к Марксу, Энгельсу и Ленину в развитии диалектического материалистического метода познания общественной жизни.