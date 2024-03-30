Философское учение о понятии. Красный университет. М. В. Попов. 20.03.2024.
Лекцию в Красном университете на тему «Философское учение о понятии» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 20.03.2024.
Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.html
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Лекция посвящена учению о понятии из "Науки логики" Гегеля, которое является третьим после учения о бытии и учения о сущности.
2. Учение о понятии раскрывает особенности человека как "мыслящего разума", способного ставить цели, использовать средства для их достижения и предвосхищать результаты деятельности.
3. Гегель рассматривает понятия механизма, химизма и организма как ступени развития материи, ведущие к пониманию человека.
4. Важную роль играет диалектика общего, особенного и единичного понятия (на примере яблока, человека и т.д.)
5. Классификация суждений и умозаключений – необходимые элементы учения о понятии.
6. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета.
7. Маркс и Энгельс, опираясь на диалектический метод Гегеля, создали материалистическое учение марксизма.
8. Ленин внес значительный вклад в развитие марксизма, особенно в учение о диктатуре пролетариата.
Вывод: лекция дает систематическое изложение учения Гегеля о понятии как высшей ступени логики, раскрывающей диалектику мышления и бытия человека. Показана преемственность от Гегеля к Марксу, Энгельсу и Ленину в развитии диалектического материалистического метода познания общественной жизни.
Для организации заселения Дальнего Востока нужно не только их освободить от налогов на 10 лет, нужно туда заслать Зюганова. Там и Корея, там и Китай. Найдут общий язык, так и Марина туда поедет.
Просто пустить корейцев и китайцев белому человеку там ловить нечего.