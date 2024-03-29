Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов (на фото), в собственность государства возвращены ряд предприятий Военно-промышленного комплекса. Тех, которые долгое время прибывали в частных руках незаконно, а некоторые вообще находились в распоряжении иностранцев из недружественных государств.

В интервью газете «Коммерсант» Игорь Краснов уточнил, что прокуроры за 2023 и 2024 годы добились возврата в госсобственность полутора десятка предприятий ВПК, ранее незаконно приватизированных, в том числе, представителями власти и правоохранительных органов.

«В собственность Российской Федерации подчеркну, – сказал он, – с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль».

По словам генпрокурора, получив предприятия в обход установленных запретов и ограничений, «резиденты недружественных государств проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны. При этом модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал Краснов, отметив, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

«Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России, и восстанавливать справедливость», – подчеркнул генпрокурор.

О каких же конкретно предприятиях идет речь? Их полный список нигде пока не опубликован. Известно только, что в феврале текущего года Генпрокуратура затребовала вернуть обратно государству три завода промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Она посчитала, что приватизация предприятий в начале 1990-х была незаконной.

Сейчас упомянутые заводы заняты выполнением оборонных заказов, но, по сведениям Генпрокуратуры, находятся под контролем резидентов недружественных стран.

19 февраля стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной. Ответчиками стали АО «ИЗТС», «Техинвест», «Инвестпроект», а также физлица – владельцы ценных бумаг.

Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России, приватизировать которые нельзя.

В августе 2023-го года Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежит 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата».

Это – только некоторые примеры, но национализация крупных предприятий, которые были приватизированы незаконно, идет и в других отраслях экономики, и не только заводов ВПК. 17 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов, по оценке Forbes. Иск касается компании «Сибэко» (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии). По сообщению РБК, иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, согласно утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, ныне отбывающего наказание за финансовые махинации. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

24 июля 2023-го Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которое Генеральная прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009-2013 годах. Например, в одном из зданий впоследствии находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который и стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению. И таких примеров уже немало. Словом, процесс наведения порядка в российской экономике идет полным ходом.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом.

В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива – немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортумы», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим было назначено Росимущество.

Тема возвращения государству предприятий обсуждалась 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента.

Выступая на коллегии, Владимир Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет. Он подчеркнул, что работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона, используются во вред государству».

Однако пока не дан ответ на волнующий общество вопрос, а какую же ответственность понесли или понесут те губернаторы, высшие должностные лица, которые способствовали или сами участвовали в этой незаконной приватизации, которая нанесла России огромный ущерб? Ведь, если говорится о 15 предприятиях одного только ВПК, что во время СВО имеет особо важное значение для государства, то значит, что и круг виновных в этих махинациях, подрывающих обороноспособность страны, достаточно велик.

Вопрос этот, конечно, не простой. Как заявил в интервью «Комсомольской правде» бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов, «тут сейчас главный вопрос – насколько эффективно государство будет управлять этими предприятиями, или – те новые собственники, которым оно передаст предприятия, скажем, в доверительное управление.

И ещё вопрос: готово ли Росимущество – в его нынешнем состоянии – организовать эффективное управление? Были сигналы, что на некоторых предприятиях растаскивали и уничтожали дорогое оборудование. Поэтому прокуратура должна довести до конца надзор за законностью в этой части. О том, какая была приватизация, народ знает, и, как говорится, наиболее крупные ошибки, конечно же, надо исправлять, чем сейчас прокуратура и суды и озаботились», – отметил Скуратов.

Экономист, глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью газете «Петербургский дневник», в свою очередь, напомнил, что главным условием приватизации предприятий в России было то, что новые собственники будут развивать активы, которые они получили, по сути, за бесценок.

«Например, в Китае, – напомнил он, – приватизационный процесс имел яркую «партийную» окраску – некоему «товарищу Ли», как члену КПК, поручали стать «коммунистическим китайским капиталистом». Так было с тысячами объектов: от маленького магазинчика до крупных заводов. В итоге КНР быстро подняла свою промышленность и стала производственным гигантом.

У нас было по-другому, крупным предприятиям просто пытались придать некую экономическую эффективность. Их в разной форме передавали в частные руки, с надеждой на их дальнейшее развитие. В каждое из таких предприятий были вложены огромные народные средства и масса труда. Но с началом СВО выяснилось, что на ряде заводов и КБ никакого развития нет, а частные собственники их просто разворовывали. Поэтому государство вправе спросить с них за это и вернуть предприятие в свою собственность».

Другой момент, отметил Колташов, что вообще-то предприятия оборонно-промышленного комплекса вообще не должны были подпадать под приватизацию. Но их владельцы прибегали к следующей схеме: «оболочка» оставалась государственной, а «внутренности» предприятия приватизировали и в итоге растаскивали. В этом процессе могло происходить как уничтожение уникального оборудования. С началом СВО и введением западных экономических санкций эта проблема всплыла на поверхность». По словам Колташова, было бы неплохо серьезно наказать тех собственников, которые своей деятельностью нанесли ущерб обороноспособности страны.

За тем, что происходит в этой области в России, внимательно следят за рубежом. Среди главных событий 2023 года в России, отметил американский финансово-экономический журнал Forbes, наряду с национализацией активов целого ряда иностранных компаний, необходимо отметить серию исков Генпрокуратуры с требованием передачи в госсобственность активов нескольких крупных российских предприятий. Давление на бизнес, утверждает издание, отчасти направлено на возвращение домой российских компаний, головные холдинги которых еще находятся в зарубежных юрисдикциях. Однако аргументы, которые использует Генпрокуратура, говорят о более широкой кампании, основанной на ностальгии (во многом воображаемой) по советской экономической модели, цитирует Forbes, слова ассоциированного исследователя в Центре Дэвиса Гарвардского университета Андрея Яковлева.

И пытаясь дать свое объяснение происходящему, автор статьи в Forbes обращает внимание на книгу «Кристалл роста», вышедшую в России еще в 2021 году. Ее ключевой автор – Александр Галушка, бывший президент «Деловой России» и бывший министр по развитию Дальнего Востока, а ныне замсекретаря Общественной палаты. Основная идея книги весьма проста: в середине XX века, а конкретно с 1929 по 1955 год, в СССР был установлен мировой экономический рекорд по темпам роста, который не превзойден до сих пор ни в одной стране мира, и, по мнению авторов книги, для опережающего экономического развития России нужно просто использовать этот бесценный исторический опыт.

Возражения оппонентов, однако, нисколько не помешали кампании по продвижению книги в публичном пространстве как «фундаментальной научной монографии», указывающей путь к «русскому экономическому чуду». Причем активность этой кампании создавала ощущение, что за ней стоят весьма влиятельные люди, использующие идеи авторов книги для обоснования перехода к мобилизационной модели экономики, утверждает Forbes.

Проблема в том, считает издание, что в той мобилизационной модели, ориентироваться на которую предлагают авторы «Кристалла роста», места для нынешнего крупного частного бизнеса просто нет. Все «стратегические высоты» в такой экономике контролирует государство.

И если подобный вектор экономической политики действительно будет выбран, то сил, которые могли бы ему реально противостоять, с явным недовольством утверждает Forbes, пока не видно – особенно на фоне декларируемого перемещения головных холдингов крупнейших компаний в российскую юрисдикцию, что, безусловно, сделает их бизнес более подконтрольным для властей.

На самом деле, на Западе понимают, что принимаемые в России меры делают нашу страну более независимой, по-настоящему суверенной, закрывают оставшиеся лазейки, через которые ее продолжали грабить участники незаконной приватизации 90-х, в том числе и иностранцы.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России идет процесс возвращения в госсобственность предприятий, которые были незаконно приватизированы в 1990-х годах, в том числе ряд стратегических предприятий ВПК.

2. Эти предприятия попали под контроль иностранных компаний из недружественных стран, что наносило ущерб обороноспособности России. Новые собственники не модернизировали производство и выводили доходы за рубеж.

3. Генпрокуратура подает иски о возврате таких активов государству, опираясь на выявленные нарушения закона при приватизации. Уже возвращено 15 предприятий ВПК стоимостью более 333 млрд рублей.

4. Процесс возврата активов коснулся не только оборонных предприятий, но и других отраслей экономики, таких как энергетика, порты и т.д.

5. Идет обсуждение вопроса об ответственности высокопоставленных должностных лиц, причастных к незаконной приватизации, подрывавшей обороноспособность страны.

6. На Западе внимательно следят за этим процессом и связывают его с возможным переходом России к мобилизационной экономической модели по типу советской.

Вывод: Российские власти проводят масштабную кампанию по возвращению в государственную собственность стратегических активов, которые были незаконно приватизированы в 1990-х годах, часто попадая под иностранный контроль. Это направлено на укрепление суверенитета и обороноспособности страны перед лицом недружественных действий Запада.