ПРАВОВЫЕ ДЕТАЛИ БАНКРОТСТВА ИЕЗУИТОВ Пусковое событие произошло во Франции с отцом Лавалеттом: иезуит взял в кредит 2 млн. ливров, и орден отказался их выплачивать. В суде иезуиты сослались на статьи своего статута, согласно которым деньги, индивидуально заработанные членом ордена, принадлежат обществу, тогда как общество всегда вправе отнести за личный счет операции, приводящие к материальному ущербу. Более того, иезуиты вправе утаивать имущество и объявлять себя перед кредиторами банкротами, – это законно. И владеть этим краденым так же законно. Именно это и было проделано – разом и по всему миру.

БАНКРОТСТВО ИЕЗУИТОВ Во Франции иезуиты официально были объявлены именно банкротами. В Польше, перед тем как исчезнуть, иезуиты массово брали кредиты под залог того имущества, которым управляли. Куда переправлены деньги, неизвестно. То же произошло во всех странах, думавших конфисковать активы иезуитов: деньги исчезли. Торговавшие кокой и марихуаной богатейшие парагвайские иезуиты оставили коллекторам в Сан Игнасио Мини восемь матрасов, девять кроватей и 12 подсвечников.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ Три раздела Польши (1772, 1793, 1795) хронологически и событийно связаны с тремя факторами: банкротством ордена иезуитов, крахом шести крупнейших польских банков и долгами страны и знати . Представитель короны Войцех Скаршевский, подписавший договоры об уступке польских земель, занимался как раз удовлетворением кредиторов за счет оставшихся активов.



ВЫБОР ПАПЫ

Франция предложила Папе компромисс: иезуиты возвращают украденное, признают общие для всех нормы и продолжают работать, но Папа предпочел сохранить деньги.



ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЗАЛОГА

Вплоть до отмены феодальных юридических норм недвижимость не является товаром; ее нельзя продать или заложить, ее можно только отдать в лен. Прагматическая санкция Габсбургов эту ситуацию пошатнула, в 1770 году недвижимость Силезии пережила оценку, а в 1771 году там же в Силезии появился первый ипотечный банк. Иезуиты сориентировались мгновенно: собственность, которой они управляли, стало возможным заложить в банках. Только что введенные переводные векселя резко ускорили процесс и упростили процедуру заметания следов.



КТО ДАВАЛ КРЕДИТЫ

Разумно предположить, что иезуиты брали в долг там, где их знают, – в своем регионе, то есть, событийно связанный с ликвидацией ордена крах шести польских банков означает, что именно эти банки и давали иезуитам в долг деньги польских вкладчиков. Тот факт, что крах банков произошел через 20 лет после банкротства иезуитов, – хронологический косяк; никто не станет ждать 20 лет, чтобы предъявить претензию банкроту.



КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ

Такие огромные массы денег не могут просто исчезнуть, и обязаны где-то всплыть. И вот известно, что главный польский банкир Петр Теппер в 1787 году лично встретился с Екатериной II. В следующем году Екатерина сделала в Амстердаме 19 займов по 3 млн. гульденов – 57 млн. всего, а после краха польских банков претензии вкладчиков составили порядка 62 млн. гульденов. Объемы сопоставимы.



ВЫВОД

Шесть крупнейших банков аккумулировали средства польских вкладчиков, и этими средствами выдали кредит иезуитам. Деньги вывели в Амстердам, и оттуда ими были прокредитованы три наиболее заинтересованные в разделе Польши режима – прусский, австрийский и российский. Иезуиты, невзирая на ликвидацию, в России были приняты. В Австрии и Пруссии они так же влияние сохранили.



РЕФОРМЫ И ЦЕРКВИ

Сходные схемы вывода активов обязаны идти повсеместно – и в католических регионах, и там, где роль иезуитов принял на себя кто-то иной. Во Франции иезуиты стали банкротами в марте 1762 года, а спустя 13 дней Петр III секуляризовал имущество РПЦ. То есть, Православная Церковь проделала тот же самый трюк, и именно в это время обменяла свою реальную власть на металлические деньги. Секуляризация это результат массового вывода общественных активов в тень и кредитования тех режимов, что и провели секуляризацию.



РЕФОРМЫ И ПИСАНИЯ

Поскольку в основу Прагматической санкции положен тезис о патрилинейности владения имуществом, без кардинальной правки Библейских основ здесь не обойтись. Это – единственный в истории период, где подобные правки востребованы.



РЕФОРМЫ И ГОСУДАРСТВА

Логично, что именно в это время в России, синхронно с разделами Польши, появляются наместничества и губернии. Это единый процесс. Такая же централизация синхронно идет и в США, и есть основание думать, что все крупные государства возникли как результат самоликвидации церковных ростовщических сетей.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

Только этим способом могли появиться государственные крепостные – вчерашние должники монастырей. Их число оценивают до половины всех крестьян.



РЕФОРМЫ И ФИНКАП

Это период единственный в истории, когда могло произойти становление сверхкрупного финансового капитала в Англии и Голландии. Эта операция выбросила ее участников на самую вершину финансовой власти, и придала им монопольное положение. Но вот евреи в этой операции не задействованы нигде и никак – только церковные структуры. Это закрывает «еврейский вопрос» целиком.

Крупные суммы, исчисляемые десятками миллионов гульденов, начали упоминаться в 1773 году – в тесной связи с ликвидацией ордена иезуитов. До того таких сумм ни у кого нет. Вывод: банкротство иезуитов это основная в истории операция по концентрации капитала.



ВЗЯТКА ИЛИ МЕХАНИЗМ СКУПКИ

Считается, что для продавливания нужных решений Гродненского Сейма Екатерина II давала депутатам взятки, но это современное, сильно опошленное понимание. Что было на деле, показывает пример с королем: Екатерина просто напомнила ему о его долгах. В тех правилах обладать долгами рыцаря означало стать его сеньором, а действовать против интересов сеньора противозаконно.



Более того, вассалы обязаны помогать своим сеньорам оплачивать долги. Именно поэтому депутаты молчали, и Сейм вошел в историю как немой. Скупка долгов рыцаря юридически его подчиняет, при этом, в отличие от взятки, деньги не истрачены, а просто перевложены.



ЗАМЕТАНИЕ СЛЕДОВ

Сразу же после ареста активов рухнувших банков подчиненный Екатерине II король Польши принял закон о банковской тайне, и обворованные вкладчики навсегда утратили возможность узнать, что это было. Доступ к документам имела банковская комиссия Войцеха Скаршевского, отработавшая с ними 10 лет, но этот архив был уничтожен во время Второй Мировой войны.



ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Суть событий исключает военно-патриотическую оценку этой части истории. Здесь надо применять коммерческие оценки.



Теперь рассмотрим связь событий в Польше и на Кавказе.



СИТУАЦИЯ НА КАВКАЗЕ



ТЕППЕР. ВОСТОЧНЫЙ СЛЕД

Главный банкир Польши Петр Теппер имел не только переговоры с Екатериной II, он ее еще и ссужал деньгами, а в год присоединения Крыма вошел в состав Черноморской компании, имевший торговые точки, в том числе, и в Херсоне. Плюс, Теппер имел аптеки и некие элитные товары для знати, что указывает на торговлю восточными препаратами – ртутью, опием и гашишем. И эти препараты доставляли из Азии через Кавказ – без вариантов.



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СОБЫТИЙ В ПОЛЬШЕ И НА КАВКАЗЕ

Синхронно с первым разделом Польши (1772) на Кавказе прошла некая «чума», из-за чего остановилось все – даже местные бои. Поскольку восточные препараты, наравне с металлом и солью, выполняли роль платежных эквивалентов, приостановка поставок не могла не сказаться на финансовом обороте. В этом же году католикос Грузии прибыл с визитом в Россию, и этот визит считают отправной точкой для будущего Георгиевского трактата о присоединении Грузии к России – та же ситуация, что и в Польше.



Отозвался Кавказ и на второй раздел Польши (1793). Часть владетелей Дагестана перешла под протекторат России, а в Закавказье сложилась антиперсидская коалиция. Политические приоритеты сменились целиком.



В разгар польского восстания 1794 года восстала против России и Кабарда, а Персия и Османы стали проявлять активность во всем регионе.

В 1795 году, синхронно с третьим разделом Польши ситуация стабилизировалась в новом состоянии: царь Грузии попросил о вхождении в состав России, а дагестанские владельцы запросили у России военной помощи против персов.



Польские волонтеры регулярно участвуют в кавказских событиях.



ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ПРОРОССИЙСКОГО ВЫБОРА КАВКАЗА

Первая причина: по состоянию на 1795 год ни Кавказ, ни Закавказье не имеют ни единого работающего морского порта, – все старые порты находятся под водой на глубине 8-12 метров. Береговая линия неустойчива, и корабли опасаются даже приближаться к берегам. Суворов отметил в 1778 году, что ландшафт низовьев Кубани радикально изменился: там, где на карте значился залив, можно было пройти посуху пешком. В такой ситуации без российских рек и прямого российского участия ни своего товара не сбыть, ни транзита не обеспечить.



Вторая причина: деловые люди Кавказа и Закавказья определенно переживали дефолт, и выбор был только в том, к кому из оставшихся на плаву региональных сил примкнуть – к Романовым или к Османам и Каджарам. Учитывая неуклонный рост цены восточных товаров по мере движения на северо-запад, посреднику следовало быть ближе к сбыту. Это и сейчас так: то, что в Афганистане стоит 10 долларов за килограмм, в Нью-Йорке стоит уже 10 тысяч долларов за грамм. Товар один и тот же, но в Нью-Йорке оперировать им в тысячи раз прибыльнее.



Третья причина: в 1795 году Османы признали, что союзный им Lehistan (Польша) с карты Европы удален, но Кавказ и Закавказье так и продолжали поставки все в тот же Lehistan (Польшу), просто через другого оператора. Для кавказцев не изменилось ничего.



Четвертая причина: многие тысячи кавказских князей были в родстве с польской знатью, и крах шести крупнейших банков Польши их так же коснулся. Связи Кавказа с Европой упоминаются редко, однако еще в 1664 году бургомистр Амстердама Н. Витзен упоминал чеченские общества Чеберлой (Себутлу) и Гуной (Гука), и это означает, что деловые связи с Европой были, а северокавказские серебряно-свинцовые рудники европейцев остро интересовали. И когда экономика Европы рухнула, пострадал и Кавказ.



При таком раскладе Кавказская война в том виде, в каком мы ее знаем, не нужна.



ОСНОВНОЕ ОБ ИСТОРИИ КАВКАЗА

История Кавказа содержит широко распространенный 59-летний сдвиг: найдены 228 пар дубликатов, в которых значимые исторические события достаточно точно повторяются через 59 лет. Это уравнивает период 1753-1812 гг. и период 1812-1871 гг. и ставит под вопрос официальную историю Кавказа как таковую, поскольку структура истории более уникальна, чем отпечаток пальца, и повторяться не может. Этой темы я здесь касаться не стану; она требует доработки.



Военные конфликты на Кавказе можно условно разбить на две группы:

1. Локальные малозначимые конфликты, их абсолютное большинство

2. Откровенный геноцид, проводимый российской армией

СТАНДАРТНЫЙ КОНФЛИКТ НА КАВКАЗЕ

Самый распространенный вид конфликта – набег. О целях обычно умалчивают, но из контекста следует, что горцы охотились за солью. В 1785 году крымская соль перешла в руки Григория Потемкина. 39 соляных озер у Кинбурна также были у России, Баскунчак – тоже. Судя по тому, что горцы ради соли рисковали жизнью, Потемкин последовал примеру Ост-Индской компании и взвинтил цены до нетерпимых высот.



ГЕНОЦИД НОГАЙЦЕВ

Самый вопиющий акт геноцида совершен в отношении ногайцев. На Кавказе свободных пастбищ не было, на правобережье Кубани по неизвестным причинам жить было в то время невозможно, и Потемкин предложил ногайцам переселиться на Урал. Ногайцы согласились, и в 1782 году Потемкин поручил Суворову выделить казаков и сопроводить людей до места.



В пути что-то пошло не так, и пишут, что, поскольку Суворов стрелять в ногайцев запретил, казаки начали резать ногайцев холодным оружием, а офицеры начали применять картечь по всей этой свалке. В итоге суворовцев погибло 4 человека, а ногайцев по разным оценкам от 3,5 тысяч до 400 тысяч. Оба соотношения цифр абсурдны.



Поскольку ложь часто вынужденно заимствует кусочки правды, осталось свидетельство, что ногайцы массово тонули в какой-то «болотистой реке». Это уже похоже на правду, поскольку именно в 1782 году остров Тайвань высотой в 3,9 км почти целиком ушел под воду. Скорее всего, Земля переживала крупные тектонические подвижки, и колонну ногайцев накрыло пошедшей из Каспия водой вперемешку с илом. Недаром Суворов отметил в ландшафте Кубани радикальные изменения, и эти изменения не прекращались, как минимум до 1791 года. Приведу пример.



ГОРА ПАПАЙ

Есть такое свидетельство. В апреле 1791 года из-за неудачно затушенной папиросы один из складов с самогоном сдетонировал, что привело к страшной трагедии, повлекшей необратимые изменения в ландшафте горной Кубани. Именно в тот год Папай приобрел свой современный вид. Вот современный вид горы Папай, которого до 1791 года не было.



Если вычеркивать такие версии, то вопрос остается: в 1774 году ногайцев насчитывали 1 млн. 200 тыс. чел, а через два десятка лет их было несколько групп числом порядка 3-5 тысяч. Стоит помнить, что в 1825 году число казаков Кавказской линии оценивалось в 7 тысяч, а в 1782 году их наверняка было вдесятеро меньше. Не то соотношение сил, чтобы записывать геноцид на суворовцев. И, тем не менее, геноцид на них записан.



СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УНИЧТОЖЕННЫХ АУЛАХ

Подробнее по ссылке:

https://scan1707.blogspot.com/2020/12/blog-post.html

В моей выборке 137 свидетельств с прямыми указаниями на уничтожение 1034 аулов – от одного до 200 за раз. Заметная часть сведений заимствована из фундаментального труда Главного Штаба Российской империи, изданного в 1908-1913 годах.



АСПЕКТ № 1. ЖИТЕЙСКИЙ

Главный Штаб – организация, нацеленная на достижение поставленных задач. И, вот вопрос, какова задача, для которой следует выносить все это на обсуждение, причем вскоре после революции 1905 года, на Кавказе проходившей довольно болезненно.



АСПЕКТ № 2. ТАКТИЧЕСКИЙ

В 20 свидетельствах войска уничтожают от 12 до 200 аулов за один раз. В военной энциклопедии 19 века сказано, что аулы горцев стоят вдоль рек очень плотно, – едва кончается один, сразу начинается второй. Ущелья на Кавказе в норме достигают 30-50 км, то есть, войска должны пройти до 30-50 км в условиях беспрерывного городского боя. Артиллерия бесполезна (и, кстати, упоминается только один раз), улицы узкие, каждый подросток с вилами – угроза. Но сроки операций аномально сжаты.



Эммануэль разрушил 25 аулов за 3 дня.

Кухаренко сжег 17 аулов за 2 дня.

В Малой Чечне разорено 96 аулов за 17 дней.

Бабыч истребил 44 аула за 20 дней.

Между pp. Абином и Афипсом истреблено 30 аулов за 8 дней.

В Шапсугии 35 аулов истреблены за 2 дня.

Принц Альберт уничтожил 20 аулов за 8 дней.

Рудановский разорил 38 аулов за 3 дня.



Такой высокой интенсивности операций при тотальной их успешности военная история не знает.



АСПЕКТ № 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Аналогов Кавказской войне нет. Тактика выжженной земли применяется, когда армия надолго уходит из региона и не хочет оставлять ресурсы противнику. Турция отказалась от региона еще в 1829 году, и Россия в 1830-1870-х годах никуда с Кавказа уходить не собиралась, и это противоречие между политическими задачами режима и его военной стратегией неразрешимо.



АСПЕКТ № 4. АГРАРНЫЙ

Случаи принудительного переселения или силового вытеснения коренных народов известны во множестве; в 19 веке в девяти случаях из десяти с целью освободить земли под распашку, но иногда и под город-порт, например. На Кавказе ситуация строго обратная: горцев переселяют на равнину, намного более удобную и для пахоты, и для выпаса. В части случаев эти земли принадлежат казачьим войскам, и приходится их арендовать; в части случаев земли государственные, и приходится их выкупать. Это не лучшая, но и не худшая ситуация, а главное, она не сочетается с агрессивным поведением войск.



АСПЕКТ № 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ

Договор, заключенный под принуждением, со времен Римской империи законным не признается. Однако описание действий русской армии на Кавказе выглядит так, словно единственная цель изданного Главным Штабом РИ фундаментального труда – оспорить юридическую легитимность всех акций Российской империи на Кавказе.



В итоге это касается государственных операций с землей, а это и серебряные рудники, и нефтяные скважины, и казачьи латифундии, и земля под городами-портами. Издание Главного Штаба – сразу после событий 1905 года – каждой своей строкой указывает на неправомерность присутствия России на Кавказе.



РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА

В 1903 году в Петербурге прошел бал высшей знати, который лично я называю прощальным.



К 1907 году в России принудительно завершили основные платежи по выкупу земли, то есть, выделенные с 1861 года под эту операцию сверхкрупные кредиты были закрыты.



К 1908 году крупные собственники уже начали выводить свои активы из страны. Предприятия становились АО, акции уходили на фондовые биржи, и 53% промышленных и железнодорожных ценных бумаг было реализовано за 1908-1912 гг. за границей. Кабинет Е.И.В. начал избавляться от заводов и рудников, принадлежащих семье Романовых, еще раньше, едва в России ввели золотой стандарт.



Эти условия для вывода реальных активов за границу идеальны. Дума сделала главное – переложила формальную ответственность за все с Романовых на себя. Судьба Кавказа в такой ситуации обязана была стать предметом торга с по-настоящему крупными игроками, и этим игрокам Кавказ нужен был не в комплекте с Россией.



Так что Главный Штаб, уже имеющий опыт организации народных движений в Польше, Литве и Татарстане в 1863-1864 гг., и в этот раз просто выполнил свою работу.



СТАТИСТИКА СОВПАДЕНИЙ

Хронологически распределение актов уничтожения аулов на Кавказе уверенно коррелирует с распределением землетрясений в регионе.

Главная же особенность статистики в этот период это полное отсутствие свидетельств о разрушении аулов Северного Кавказа вследствие землетрясений. Для сравнения, в 1970 году землетрясением в Дагестане было разрушено 11 аулов, а 157 получили повреждения. В 19 веке следует предполагать ровно то же, но этого нет: все разрушения на Кавказе приписаны действиям войск.



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ БАЗИЛИКАТА КАК ПРИМЕР

Общеевропейское землетрясение Базиликата 1857 года, признанное самым сильным за всю историю Европы, только в Италии разрушило 341 населенный пункт, а местами города целиком проваливались в землю. Не удивительно, что в следующем 1858 году, когда в горы стало не так опасно ходить, генералы послали на место конный разъезд и отчитались о факте разрушения 96 аулов.



ЦИТАТА: 1858 14 апреля – 1 мая. Уничтожение 96 аулов между реками Танги и Гехи и переселение их жителей на русскую территорию.

Обратите внимание на безличную формулировку «уничтожение». Никто из старших офицеров так и не взял на себя ответственность за происшедшее. Эта обезличенная формулировка встречается регулярно: «отряд п-ка Н. прошел в долину реки А., разрушено 20 аулов». Никто не соврал, а образ врага создан.

У меня нет сомнений в том, что зверства были: каждая война выбрасывает на самый верх власти какое-то количество садистов. Но Кавказ вошел в состав России не в силу победы русского оружия, а по собственным внутриполитическим, чрезвычайно веским причинам.



ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ

Эриванское ханство состояло из 17 субъектов.

И вот был такой Шопен Иван Иванович – француз без прошлого и при этом российский историк, этнограф и чиновник особых поручений. В его очень подробном списке говорится, что к 1829 году русской армией было целиком разрушено от 9 % до 61 % (в среднем треть) населенных пунктов на территории нынешней Армении. При этом сам Шопен и подчиненные ему казаки делали все, чтобы население из этого региона не уходило.

ОСНОВНОЕ В РЕГИОНЕ

Армения – абсолютно уникальный регион; на этой территории КАЖДАЯ горная вершина – вулкан, и из них 550 имеют четко выраженный вулканический конус. Вся территория Армении сформирована в эру новейшего вулканизма.

Слева процент разрушений поселков, а справа девять крупнейших вулканов Армении, да и всего Закавказья, пожалуй.

ВУЛКАН НЕМРУТ

Посмотрим на вулкан Немрут. Именно он турецкий, но геологически он часть Армянского нагорья. Стоящий в центре Армении вулкан Арагац на километр выше, а площадь его конуса больше в девять раз. И этот вулкан только часть цепи из 127 вулканов, а всего в Армении их не менее 550.



При этом сведений об извержениях в исторический период практически нет; я нашел всего три. Для сравнения, на 17 вулканов Италии приходится 410 зафиксированных в историческое время извержений. В Армении множество развалин храмов, дворцов и городов, но, в отличие от Италии, ни один из них не погиб в результате извержения.

ОСНОВНОЙ ВЫВОД

Русская армия вошла в зону бедствия, на территории без городов и уже потерявшие до 60 % населения. Это хорошо подтверждается статистикой основания городов.

ОСНОВАНИЕ ГОРОДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ

Ниже график с датами основания городов Закавказья. Из графика следует, что до периода завоевания Эриванского ханства русской армией (1813-1828) в Закавказье есть только семь городов: не попавшие на график и неизвестно, как уцелевшие Баку, Тбилиси и Ереван, затем Шуша и Агдам, разрушенная Шемаха и брошенный Худат.

18-й век самый бурный, но именно в это время в Закавказье городов не ставят. Я просмотрел два десятка поселений вокруг вулкана Арагац, – датированных известий о них ранее 1831 года нет, хотя и эта дата сомнительна.



В 1840 году взорвался Арарат, в 1841 году ложе озера Ван так накренилось, что огромный город Арчеш затонул вместе с башнями. На 1840-1841 гг. в регионе максимум землетрясений.



В 1841 году русское судно пыталось найти некогда затонувший в Каспийском море город, и это значит, что море в этом году отошло. В 1842 году на Кавказ обрушилась аномальная песчаная буря, в 1844 году наступил жуткий голод, видимо, погибли все посевы, а в 1845 году от неназванной беды погибло 87 % военнослужащих Черноморской линии. Не думаю, что в Армении было лучше.

НОРМАТИВЫ И ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

ЦИТАТА: Отметим, что количество гарнизона в крепостях напрямую зависело от длины оборонительных линий. В том же Афипском укреплении последние, по приблизительным подсчетам, составляли около 1 000 сажень (около 2 км). Все закубанские укрепления периода Кавказской войны относились к классу временных полевых укреплений [24, с. 5].



Для временных укреплений на 1 сажень оборонительной линии полагалось по 2 человека, Рис. 3. Фрагмент плана 1836–1838 гг. с показанием месторасположения укрепления на Афипсе [12, л. 146] 96 кроме того – еще 2 человека во вторую шеренгу и 2 – в резерве [10, л. 105].



Исходя из этого, только для одного укрепления на Афипсе требовался гарнизон почти в 6 тыс. человек!



Нехватка гарнизона в крепостях была проблемой повсеместной. Так, в обзоре Черноморской береговой линии, составленном корпусным командиром в 1840 г., указывалось, что для защиты полевых укреплений, если исходить из общей длины оборонительных сооружений, потребно такое количество войск, которое невозможно даже разместить на территории, ими обороняемой [10, л. 108 об].

ИСТОЧНИК: С. О. Жупанин. Русские укрепления на реке Афипс. Страницы истории



ЦИТАТА: Во всех укреплениях береговой линии вместо 25 980 человек, которые составляли бы минимум нужного числа, было налицо только 2776 человек.

ИСТОЧНИК: Википедия. Черноморская береговая линия



МОЙ КОММЕНТАРИЙ: нормативы опираются на жесткие реалии. Нет смысла строить огромный объект, если не собираешься его обслуживать даже на 10 %. Летописная армия Российской Империи была в то время колоссальна; в небольшое ущелье разом посылали по 200 тысяч человек, а для важнейшей Черноморской линии не могли выделить 23 тысячи солдат. Парадокс. То же касается и всей титанической Кавказской линии; редуты поставлены по единому плану, и ни один не укомплектован, как военное укрепление.



ВЫВОД: Это означает, что ни Кавказская линия, ни Черноморская береговая линия не являются военными объектами – в принципе не являются, уже на уровне проектирования. Все эти редуты – то же самое, что римские эмпории и канадские фактории: огороженные охраняемые склады, обслуживающие транспортные коридоры из Персии и Средней Азии. Сама стратегия вторжения на Кавказ не являлась военной; иначе обеспечение обороны отвечало бы военным требованиям.



МОТИВЫ ВТОРЖЕНИЯ НА КАВКАЗ И В ЗАКАВКАЗЬЕ

Как и в Польше, мотивы вторжения в регион коллекторские. Русско-турецкая война 1877-1878 годов именно коллекторская. Причина войны – сорванные выплаты по займам Османов во Франции, Германии и Англии. Земли и народы были оценены во вполне конкретные суммы. Россия выполняла функцию наемного коллектора за плату, и когда русские войска взяли в Закавказье кусочек, не оговоренный контрактом, Романовым погрозили пальцем, и кусочек пришлось возвращать.

Подробнее по ссылке:

https://scan1707.blogspot.com/2019/07/1877-1878.html

Чуть раньше, в 1853 году Николай I приказал войскам занять Молдавию и Валахию в качестве залога исполнения сорванных обязательств Османов, и надо понимать, что это не иносказание; в дипломатическом языке слово залог значит ровно то, что написано. Нет оснований думать, что предыдущие войны в регионе чем-то отличались.



ВОПРОС О МУХАДЖИРСТВЕ

В племенном обществе люди покидают родину, если так решили авторитетные лица. Поэтому правильно спрашивать, не почему выезжали племена, а по каким причинам решение о выезде было принято. И здесь видны три варианта.



ВЫЕЗД ЧЕРНОМОРСКИХ ЧЕРКЕСОВ

Те из черноморских черкесов, что не погибли до 1845 года, остались без портов и флотов. Береговая линия неустойчива, экономической основы для выживания народа нет. Берег стабилизировался к 1880-1890-м годам.



ВЫЕЗД ТОРГОВЫХ ПЛЕМЕН

На роль торгового племени хорошо подходят ауховцы, еще в 17 веке ездившие в Москву для деловых переговоров с царем. В заново отлаженной системе транзита товаров через Кавказ для таких племен места не было.



ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Горные земли в 19 веке представляли опасность. Долина Теберды носила мрачное название "Адам къырылгъан" (погибельная) и люди не хотели ее заселять до 1868 года. Равнинные земли, оставшиеся после массовых смертей (тех же ногайцев) без владельцев, Романовы включили в состав казенных, и эти земли следовало арендовать или выкупать по сложно устроенной кредитной системе с набегающими процентами. Для традиционного общества такая схема большей частью неприемлема.



ИНТЕРЕС РОМАНОВЫХ

Что бы царскому режиму ни приписали, а выезд местного населения Романовым был невыгоден. В мае 1867 года правительство России объявило, что само заявление о переселении будет считаться преступлением. Романовым было важно сбыть казенные земли, и для этого нужны люди. Эта же ситуация видна и в книге Шопена о Закавказье: русские отряды старались воспрепятствовать уходу местного населения в Турцию. То есть идеология раздела истории о мухаджирстве трещит по швам.



ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

1. Становление государств – результат масштабного вывода активов населения

2. Становление сверхкрупного финансового капитала так же – результат вывода активов

3. Секуляризация это обмен Церквями своего положения в обществе на деньги

4. Раздел Польши связан с присоединением Кавказа и Закавказья

5. Раздел Польши и присоединение Кавказа – коллекторская акция по итогам серии дефолтов

6. Всеобщий дефолт был вызван двумя причинами: выводом иезуитами активов и крупной природной катастрофой на Кавказе и в Закавказье

7. Кавказские войны вплоть до Шамиля войнами не являлись и как войны даже не планировались

8. Главный Штаб Российской империи обеспечил в 1908-1913 гг. идеологическую основу для отделения Кавказа

ГИПОТЕЗА О КРЕПОСТИ И ВЫКУПЕ

ЧТО ТАКОЕ КРЕПОСТЬ

Крепостной акт – очень старая норма, применяемая при операциях с недвижимостью. Крепостной крестьянин – неотъемлемая часть ипотечной ссуды. Такая же старая норма «урочные лета», однако нынешнюю трактовку как о сроке сыска им дал уже в 1930-х годах некто Греков, откровенно работавший на госзаказ. Контекст же указывает на то, что «урочные лета» это период прикрепления крестьян в целях выплаты долгов по залогу. Отсюда акты продления урочных лет на полгода, не имеющие смысла, если речь о сыске беглого.



РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ И ЗАКРЕПОЩЕНИЕ

Лучше всего связь разделов за долги и последнего закрепощения виден в Силезии.

1770 банковская оценка стоимости имений и объемов долгов дворян Силезии

1771 первый ипотечный банк в Силезии

1771 закрепощение в Силезии

1771 регламентация барщины

1772 первый раздел Польши



Крестьянина прикрепляют к земле с конкретной целью выплаты накопившихся на имении ипотечных долгов. Однако если это так, то завершение выкупа земель, приходящееся в Европе на 1918-1921 годы, совпадает с ликвидацией монархий неслучайно.



Монархи завершили платежи по Амстердамским ссудам и синхронно с финалом выкупа утратили юридическую легитимность внешних управляющих. Революционный антураж создан исключительно для замазывания смысла происходящего. Тот факт, что Охранка, по сути, сама пестовала революционеров, здесь обретает объяснение. Революции это операции прикрытия.

А. Степаненко



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