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Террористам — смертная казнь! Профессор Михаил Васильевич Попов. 26.03.2024.

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Террористам — смертная казнь! Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР. 26.03.2024.

Комментарий редакции

Основные тезисы из данной беседы:

1. Обсуждается теракт, произошедший 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, где погибли десятки людей.

2. Профессор М.В. Попов связывает этот теракт с американским фашизмом и политикой США на Украине, направленной на уничтожение мирного населения.

3. Попов обличает США и их союзников по НАТО в поддержке киевского режима, который совершает преступления против мирных жителей.

4. Он призывает ввести смертную казнь для террористов, поскольку государство должно защищать своих граждан от преступников.

5. Приводятся высказывания некоторых политиков РФ, поддерживающих введение смертной казни за терроризм.

6. Попов настаивает, что государство существует не для защиты преступников, а для их наказания. Он призывает применять смертную казнь для защиты трудящихся и народа.

Вывод: В беседе жестко критикуется политика США и их союзников на Украине, которая направлена на терроризм и уничтожение мирного населения России. Как решение проблемы предлагается введение смертной казни для террористов, чтобы государство могло эффективно защитить своих граждан.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9R2ycHABt60
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12194 9422
    chu только что

      Ни одного человека там не видел. ха ха ха.
      Во первых люди которые охраняют подобных соответственно обучены.
      Во вторых подобные люди не будут общаться с посторонними открыто.
      А почему деда не показывают живьем ?

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