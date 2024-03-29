Лекция "Основы психологической войны в СМИ противоборствующих в ходе войны сторон". Читает доктор философских, доктор технических наук, чрезвычайный и полномочный посол России, сенатор России Д.О.Рогозин.

Комментарий редакции

Основными темами лекции Дмитрия Рогозина являются:

1. Критическое отношение к информации и языку войны/пропаганды

Рогозин подчеркивает важность критического осмысления информации, особенно в условиях войны и пропаганды. Он приводит примеры использования специальной терминологии и эвфемизмов для смягчения или искажения реальности.

2. Личный опыт работы в НАТО и на фронте

Рогозин делится воспоминаниями о своей работе в НАТО, взаимодействии с западными журналистами и опытом нахождения на фронте во время специальной военной операции на Украине.

3. Ценности и будущее России

Рогозин высказывает свое видение будущего России, основанного на безопасности, социальной справедливости, повышении качества жизни и свободе граждан. Он подчеркивает ценность людей, прошедших испытания войны.

4. Работа в Роскосмосе и достижения

Рогозин рассказывает о своей работе во главе Роскосмоса, достигнутых рекордах по безаварийным пускам, строительстве модулей МКС и других космических программах.

5. Восстановление пилотируемой космонавтики

Рогозин обсуждает необходимость переосмысления роли пилотируемой космонавтики. Вместо рутинных полетов на МКС он предлагает сделать ее обслуживающей для разворачивания автоматических космических станций и новых технологий наблюдения.

6. Развитие спутниковых группировок

Он отмечает приоритетную важность развертывания мощных российских спутниковых группировок оптико-электронной разведки, радиолокации, широкополосного интернета и управления беспилотниками.

7. Связь журналистики с людьми космической отрасли

Рогозин призывает журналистов больше рассказывать о конкретных людях, работающих в космической отрасли – их историях, профессионализме, мотивации. Это, по его мнению, поможет повысить интерес общества к космосу.

8. Важность критического мышления и понимания контекста событий

Рогозин подчеркивает необходимость развития критического мышления и глубокого понимания происходящих событий у журналистов и общества в целом. Он приводит примеры неверного использования терминов и отсутствия базовых знаний, которые приводят к некорректному освещению ситуаций.

8. Роль критического мышления в борьбе с искусственным интеллектом

В конце лекции он предупреждает об опасности слепого доверия техническим средствам и искусственному интеллекту. Критическое человеческое мышление должно сохраняться в ряде сфер, чтобы не допустить порабощения человечества машинами.