Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Свою речь он начал со слов про «кровавый теракт» в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 137 человек, 182 пострадали.

«Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают всё необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон», – сказал глава государства.

Позднее генпрокурор Игорь Краснов подтвердил – указание уже принято к исполнению: «У этих злодеяний общая цель: запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет кара».

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прямо отвечает на вопрос, кто стоит за организацией массового убийства: «Безусловно, уверенность есть. Всё будет доказано».

Директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос, считает ли он, что за терактом стоят США, Великобритания и Украина, сказал: «Думаю, что так».

В ходе выступления Путин, возвращаясь непосредственно к теме работы Генпрокуратуры, отметил: «За прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан. Внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешаться в наши внутренние дела. Твёрдо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приёмов. Хочу поблагодарить прокурорский корпус России за добросовестный труд. За принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».

Президент заявил, что безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики.

Он обратил внимание на то, что ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы россиян.

«Важнейшая задача прокуратуры – контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но всё-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер, в том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», – указал он.

Одним из главных инструментов обеспечения безопасности граждан и суверенитета страны остаётся специальная военная операция (СВО). Владимир Путин попросил особенно уделить внимание поддержке участников СВО и их семьям: «Никакой расхлябанности ни в чём. Ситуация непростая, и она требует творческого гибкого подхода ко всем сферам регулирования… Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством».

В настоящий момент 300 тыс. военнослужащих уже получили статусы участников СВО, а значит, они и их семьи будут обеспечены всеми компенсациями и льготами.

Глава государства также назвал приоритетными сферами для работы прокуроров экономику и бизнес.

«Я вас прошу ко всем этим проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко. Не просто действовать по принципу "хватать и не пущать", а лучше заниматься профилактикой. Добросовестным участникам экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону, опасную с точки зрения закона. Нужно помогать людям. И, кончено, нужно наказывать тех, кто сознательно идёт на нарушения, занимается казнокрадством», – сказал Путин.

Социальный аспект должен стать приоритетным в деятельности прокуратуры. На этом Владимир Путин сделал особенный акцент.

«Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко. Это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества», – пояснил президент.

Миграционная политика, работа с молодёжью, регулирование цен на продукты, лекарства и топливо, защита окружающей среды и экологии – множество направлений, по которым предстоит хорошо поработать Генпрокуратуре в этом году.

«На ваших плечах огромная ответственность. Я хочу вас поблагодарить за работу, которую вы провели в предыдущее время, в предыдущий год, и хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое», – заключил Путин.

По материалам сайта Президента РФ, РЕН ТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и потребовал справедливого наказания для преступников.

2. Ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы россиян, и это должно быть под контролем прокуратуры.

3. Борьба с преступностью, поддержка участников СВО и их семей, а также защита социальных и экономических прав граждан являются важнейшими задачами для прокуратуры.

4. Путин призвал прокуроров гибко подходить к проблемам в экономике и бизнесе, заниматься профилактикой нарушений и наказывать нарушителей.

5. Социальная справедливость должна стать приоритетом в деятельности прокуратуры, так как от этого зависит внутриполитическое состояние российского общества.

Вывод:

В своем выступлении Путин обозначил ключевые задачи для прокуратуры, среди которых борьба с преступностью, контроль миграционной сферы, поддержка участников СВО, защита прав граждан и обеспечение социальной справедливости. Особое внимание уделено гибкому подходу к регулированию экономики и бизнеса, а также важности социальной справедливости для внутриполитической стабильности в стране.