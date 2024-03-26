Сегодняшнее происшествие, повлекшее за собой крушение автомобильного моста в Балтиморе, заставило общественность в очередной раз заговорить о состоянии американской инфраструктуры.

В первую очередь — водной, хотя проблем хватает и с работой электросетей, и с железнодорожным сообщением.

В 2019 году — еще в период президентства Дональда Трампа — Американское общество инженеров-строителей сообщало о необходимости потратить около 4,5 триллионов долларов к 2025 году на улучшение состояния мостов, плотин, федеральных дорог, аэропортов и многого другого. И тогда на ремонт одних только мостов нужно было выделить около 123 миллиардов долларов.

В 2022 году администрация Джо Байдена признала проблему и выделила средства на ремонт водной инфраструктуры: мостов, плотин, портов. Сумма была существенная — 2,7 миллиарда долларов — но для полной модернизации явно недостаточную. К тому же средства были направлены армейскому корпусу США — что ожидаемо породило разговоры о том, что деньги были потрачены совсем не по прямому назначению, а исчезли в потоках «помощи Украине».

Впрочем, согласно, сообщениям отдельных экспертов за первые два года президентства Байдена полную сумму из федеральных средств собрать все же удалось — однако ушла она на многочисленные эко-проекты, а также ремонт косметического характера.

Результат подобного отношения себя ждать не составил: в 2023 году после автокатастрофы с участием бензовоза рухнул мост на межштатной автомагистрали I-95. Теперь вот — после катастрофы с контейнеровозом разрушен и мост в Балтиморе. При этом, согласно отдельным данным, в аварийном состоянии находятся 47 тысяч американских мостов.

Происшествие в Балтиморе при этом привлекает к себе внимание и потенциальными пострадавшими: в воду упали свыше десятка автомобилей, а губернатор штата объявил режим ЧС на фоне случившегося. Данный факт уже заставляет вспомнить прошлогоднюю историю со сходом с рельсов поезда с химикатами в штате Огайо — в качестве одной из главных причин как раз называлось состояние ЖД-инфраструктуры.

Полагаем, что про Мэриленд или Огайо придется вспомнить еще не единожды. Средний возраст американской инфраструктуры — от 70 лет (есть объекты, отметившие и вековой юбилей), а ожидаемый срок службы тех же электросетей — около 50 лет, из-за чего практически каждое лето в штатах происходят веерные отключения.

И, судя по всему, эту проблему придется подхватить следующей американской администрации. И не только подхватить, а начать решать. Конечно, если снова не нарисуется какая-нибудь Украина.

Рыбарь

Комментарий редакции

Раскроем исторические параллели и причины деградации инфраструктуры США. В годы холодной войны и противостояния с СССР Соединенные Штаты стремились демонстрировать мощь и превосходство, в том числе за счет развития производственного сектора, создания рабочих мест и формирования обширного среднего класса. Строительство современной инфраструктуры – дорог, мостов, аэропортов, электросетей – было одним из приоритетов, подкрепляющих статус сверхдержавы.

Однако после распада СССР в 1991 году ситуация кардинально изменилась. Исчез главный геополитический противник, а вместе с ним и стимул состязаться в укреплении промышленной мощи и повышении благосостояния населения. Для корпораций и финансовой элиты открылись новые возможности размещать производства в странах с дешевой рабочей силой, урезать издержки за счет переноса заводов из США. Эта тенденция офшоринга и переориентации на прибыльность любой ценой привела к постепенному упадку среднего класса, закрытию предприятий в американских городах и регионах.

Аналогичный процесс наблюдался и в России, когда после краха советской системы целые моногорода лишались градообразующих предприятий, люди массово теряли работу. На своей территории, запад это делал сознательно, перемещая производства в Азию и другие страны с низкими трудовыми и экологическими стандартами. Для самих американцев это означало сокращение высококвалифицированных рабочих мест и дальнейшую деиндустриализацию.

Без мощной промышленности и растущего среднего класса поддержание инфраструктуры перестало быть приоритетом. Элитам и корпорациям это стало просто невыгодно. Их капиталы мигрировали в финансовый сектор, спекуляции, цифровую экономику, не требующие значительных вложений в материальную базу. Рынок решил, что для максимизации прибыли дешевле закупать товары в Китае или Индии, чем строить новые заводы в США. А инфраструктура, от которой напрямую не зависит извлечение прибыли, оказалась обречена на постепенное старение и разрушение.

Таким образом, современное плачевное состояние дорог, мостов, электросетей в США – это следствие комплекса факторов: ухода промышленности и квалифицированных рабочих мест в офшор, утраты среднего класса как опоры развития, смещения капиталов в виртуальный сектор, а главное – отсутствия стратегических стимулов поддерживать инфраструктуру на должном уровне в угоду сиюминутной прибыли. Разрыв между властвующей элитой и простыми гражданами продолжает расти, а нужды самого американского народа отходят на второй план.