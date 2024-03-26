В студии лаборатории «Точка сборки» Кибердед — эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич.

Сегодня в программе:

— Есть ли смысл в школах вводить информатику с первого класса?

— Почему логика как школьный предмет очень полезна

— Про самообразование и дисциплину

— Обсуждаем главу «Геймификация жизни» из книги Кибердеда. Кто такие «фермер», «клирик», «маг» и остальные. Какие роли играем мы в жизни и в бизнесе.

Ведущая: Александра Троцкая

Ссылка на предыдущий ролик «Конкурентные войны»: https://youtu.be/AsyIqzs-b9c?si=WSxB4UCdtvHntC6m

#АндрейМасалович #кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Вот основные советы кибердеда Андрея Масаловича:

1. Научить детей базовым цифровым навыкам (включать/выключать технику, звонить, etc.) с раннего возраста, но не возводить это в культ. Вместе с цифровой грамотностью развивать и другие навыки – спорт, творчество, общение.

2. Восстановить в школах предметы логики и советской математики, чтобы учить детей логическому мышлению и выводам из данных, а не только запоминанию информации.

3. В бизнесе быть готовым к разведке конкурентов, атакам на активы, кибервойнам. Иметь планы действий на эти случаи. Держать планы в секрете.

4. Развивать в себе качества самодисциплины, стрессоустойчивости, умения находить выгоду даже в сложных ситуациях.

5. В жизни выбрать одну из ролей: боец-одиночка, клирик (член группы), фермер (работник), тьютор (наставник) или маг (внутренний стержень).

Вывод: кибердед призывает развивать критическое мышление, цифровые и жизненные навыки с детства, быть готовым к борьбе в бизнесе и жизни, выбрать правильную роль и следовать ей, находя в трудностях возможности для роста.