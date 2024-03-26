Неделю назад, пробегая по тг-каналам, увидел фильм, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Выборы, атаки боевиков, теракт и другие текущие геополитические новости заретушировали десятилетний юбилей. В выходные была большая ракетная атака на полуостров, отбили успешно, враг продолжает огрызаться и упираться, но принципиально изменить ситуацию не сможет.

Про значимость воссоединения для возрождения нашей Империи и разрушения ультралиберального глобализма говорилось многократно. У каждого из нас свои ассоциации с Крымом, теми событиями. С 2012 по 2017 год работал корпоративным стратегом (замдепартамента) в одной из крупнейших компаний России – «Стройгазмонтаж». В апреле 2014 года, отдыхая в Испании, первый раз столкнулся с санкциями – разом перестали работать карточки банка «СМП», где был зарплатный проект. Благо, всегда вожу с собой небольшой запас наличности.

Летом 2014 года было принято решение, что именно наша компания будет строить мост через Керченский пролив, а также газопровод в Крым (по всем документам он назывался «проект 4700»). Позже нам поручили ещё реконструкцию «Артека». Если первые проекты были понятны, то последний был очень ярким. Представьте, боевой морской корабль загнали на водохранилище на Волге и стали его использовать для детских прогулочных экскурсий. Толпы мелких вандалов носятся по палубе, лезут, нажимают, отвинчивают всё, что видят. Аналогия уместная.

Все процедуры, регламенты и проверки были рассчитаны на крупные нефтегазовые проекты в десятки миллиардов рублей, вроде газопровода "Сила Сибири", поставщики с оборотами меньше сотен миллионов – редкость. Вместо привычных закупок труб, нерудных материалов, запчастей, ГСМ и т.д. запросы пошли на всё, вплоть до веников. Помню, как директор по стратегии и маркетингу в 12 ночи проверял "рыночный уровень цен" на туалетные ёршики в Крыму.

Шутка, проводить всё по общим процедурам, вышла знатной, физические объёмы работ у всех выросли в разы, а стоимость операций упала на порядки. Команда была – всё максимально прозрачно, ни одной копейки не должно пропасть. В какой-то момент времени слова "телескопы", "медицинская техника", "рыночные цены" были объединены в категорию "непонятная хрень", после чего туда же добавили слово "стратег". Можно конечно думать, что во всей компании не нашлось человека, кроме меня, кто бы смог разобраться с закупкой телескопов для обсерватории и медицинской техники для поликлиники, но скорее всего был первый вариант. В крупных компаниях, где все хорошо, стратегия часто проходит по категории – непонятное, но должно быть, или просто хорошая примета, оберег от неудач.

Руководством страны было сказано – для детей ничего не жалко, это посчитали командой к действию. Артековский астроном-пенсионер, в надежде, что хотя бы треть купят, написал список телескопов и прочего оборудования для обсерватории. Такое впечатление, что он перечислил всё, о чём мечтал постсоветские годы украинской разрухи, листая журналы и читая новости. Утвердили не глядя. Закупать надо было по реальным ценам, не переплачивая, вот тут и сработал стереотип – приходит нечто непонятное, отправляй в стратегию.

Половина моделей и типоразмеров уже не производилась в мире (вроде бы с линзой на 0,64 м), собирали отовсюду. Япония, Европа, российский холдинг "Швабе" – аналогов практически не было. Помню, как обрадовались в США, где на складе нашёлся последний, ведь кто-то в мире ещё интересуется звездами и такие телескопы нужны. Нахождение компании "СГМ" под санкциями, использование в подсанкционном Крыму и расчёты через посредников не волновали. Готовы были сами привезти в Москву и передать в аэропорту. Это был запоминающийся и даже веселый опыт, надеюсь, никогда более не заниматься подобной хренью…

И, да, даст Бог, кто-нибудь из детей, что побывали в «Артеке» и смотрели в ночное небо через эти телескопы, полюбит космос и будет ходить по другим планетам и спутникам…

Фото: МДЦ «Артек»

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Десять лет прошло со времени воссоединения Крыма с Россией.

2. Автор работал в крупной компании "Стройгазмонтаж", которой было поручено строительство Крымского моста, газопровода в Крым и реконструкция "Артека".

3. Строительство объектов в Крыму потребовало закупки нестандартных товаров, таких как телескопы, медицинское оборудование и др.

4. Закупка телескопов для обсерватории в "Артеке" стала большим вызовом из-за отсутствия аналогов и требования не переплачивать.

5. Несмотря на санкции, зарубежные компании шли на сотрудничество ради продажи редких телескопов.

Вывод:

Воссоединение Крыма с Россией стало важным историческим событием, которое потребовало больших усилий и нестандартных решений в различных сферах, в том числе при строительстве инфраструктурных объектов. Автор, будучи причастным к этому процессу, приводит яркий пример закупки редких телескопов для "Артека", подчеркивая готовность руководства страны обеспечить детей лучшим оборудованием вопреки трудностям.