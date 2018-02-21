Герои, защитившие Крым от убийц

Источник: pvo-info.ru

Ровно четыре года назад, 18 февраля 2014 года, на киевском Майдане под пулями бандеровцев погибли первые крымчане. Феодосийское урочище Кизилташ, база «Тигр». Одна из самых боеспособных бригад внутренних войск, реально волкодавы. Спецназ стоял на Западном Донбассе, а когда кошмар исламского радикализма стал для Украины явью, их перебросили в Восточный Крым. Президент Кучма лично вручал новой части боевое знамя.

«Тигры» Кизилташа не подводили никогда. Они были страшным сном для аскеров меджлиса*, фанатиков-ваххабитов и боевиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» **. Однако десять тысяч крымских «хизбов» оказались вовсе не главным противником. Киевская командировка на «оранжевую революцию» для 47-й полка специального назначения «Тигр» Крымского территориального командования МВД обошлась без жертв. Евромайдан стал гораздо страшнее.

В час ночи 18 февраля 2014 года на Крещатике из обреза охотничьего ружья убили старшего лейтенанта Диму Власенко. Бывший севастопольский морпех, сиротами остались двое маленьких детей. Следом погиб побратим, командир роты 24-летний старлей Виталий Гончаров. Снайперский выстрел в шею, пуля пробила сонную артерию. Узнав о горе, старик-отец Иван Гончаров повторял последний звонок сына: «Сфотографировал баррикады на телефон, если эту ночь простоим — покажу, если нет — посмотрите уже без меня».

Под утро пулей «натовского» калибра 5,56 смертельно ранен «беркут» из Евпатории Андрей Федюкин. Очередью в упор через бронежилет, по касательной в сердце. Его старшему сыну Даниле было 14 лет, младшему Сереже — всего 10. Боеприпасы 5,56 мм используются для американской штурмовой винтовки М-16.

Сейчас Оболонский суд Киева продолжает рассматривать «дело о государственной измене Януковича». На днях допрашивали экс-главу СБУ Валентина Наливайченко. Это он ещё в 90-х курировал молодежные нацистские формирования, в том числе «Тризуб им. Бандеры» *** молодого Дмитра Яроша. Заранее готовил кадры «правосеков» ***. Потом служил генконсулом в США. Не скрывает своего сотрудничества с ЦРУ.

На судебном допросе откровенно лжет, что со стороны митингующих «ни разу оружия не видел, более того, сам был постоянно без оружия». Как будто не знает о воинских и милицейских арсеналах, тотально разграбленных на Галичине. Сотни стволов оттуда в считанные часы попали к «мирным протестующим, вооруженным исключительно деревянными палками и щитами».

На фото: город-герой Керчь, Парад Победы-2014, подполковник морской пехоты ВМФ РФ Сергей Москаленко (Фото: предоставлено автором)

Зато пан Наливайченко якобы видел, как на российские шевроны надевали украинскую форму: «Неоднократно, начиная с февраля, почти каждую ночь против нас выставляли спецназ, вооруженный, хорошо одетый, с опознавательными знаками „Беркута«, украинских спецподразделений. Подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца. Шевроны российские накрывали сверху украинской спецодеждой».

Хорошо ответил брехуну непосредственный очевидец событий, известный крымский тележурналист Олег Крючков:

— Не могут без вранья. Не было российских шевронов. Были «штурмы» из крымского «Беркута», отделение. У них был другой камуфляж и флаги Крыма на касках. А цвета крымского флага, как у российского триколора! Все «честные украинские блогеры» и «канал честних новин» Порошенко выдавали их за российский спецназ. Подойти и спросить боялись. Или не хотели? В одну из ночей майдан был практически зачищен. Крымский «Беркут» стоял в пятидесяти метрах от сцены, ждал приказа… Я увидел «штурмов» и курил с ними. Их все фотографировали. Я тогда затащил за оцепление несколько «честных» блогеров, они поговорили с ребятами и… написали, что это российский спецназ. А теперь эту ахинею повторяет бывший глава СБУ!..

Сенсация минувшей недели — украинская Генпрокуратура впервые выдвинула обвинения в убийствах правоохранителей участнику госпереворота. Подозрение в преступлении получило одно гражданское лицо, активист, имя которого «сообщат позже». Напомним, именно за 18−20 февраля 2014-го неизвестные снайперы «набили» Небесную сотню, а от рук «мирных митингующих» погибло и было ранено больше 900 силовиков. Не забыть трагедию на Институтской, когда беркутовца выцепили из толпы, на глазах у всех выкололи глаз и забили до смерти.

Четыре года расследование спускали на тормозах, а теперь новый поворот. Вот такие показания дал грузинский снайпер Александр Ревазишвили, присутствовавший в центре Киева в феврале 2014 года. «Сергей Пашинский (нынешний глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны — ред.) стрелял из своего автомата короткими очередями. Депутат Верховной рады Владимир Парасюк — из карабина „Сайга«, его отец — из карабина СКС».

Хотя для жителей Тавриды подробности уже не важны. Предельно ясно, что в украинской степи за Перекопом — бешеные собаки, готовые залить полуостров кровью. Семеро погибли и три десятка крымчан без вести пропали под Корсунь-Шевченковском, где изверги-националисты сожгли колонну автобусов. Могилы не найдены до сих пор. Пробитый щит, каска и роза — кованая скульптурная композиция установлена в Евпатории, на улице Пушкина. Памятник жителю курортного города, прапорщику Федюкину. Красивый и сильный мужчина с открытой, светлой улыбкой, убитый бандерлогами Евромайдана. Настоящий беркут, посмертно награжденный знаком «За службу и храбрость».

На фото: урочище Кизилташ, обелиск старлеям-«тиграм» Дмитрию Власенко и Виталию Гончарову

(Фото: предоставлено автором)

Процитируем сегодняшний фейсбук знаменитого фотографа из Судака Александра Кирьякова:

«В день четырёхлетия гибели наших ребят — здесь в Кизилташе и в Свято-Стефано-Сурожском мужском монастыре будут поминать бойцов. Здесь служат боевые товарищи старших лейтенантов Власенко и Гончарова — они не забывают своих побратимов — у памятника «кизилташским тиграм» всегда цветы. Не забывайте крымских, которые до конца исполнили свой воинский долг — «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

У Крыма свой счет к майдану. Головорезы сирийской войны, бойцы «татарских сотен» размещались прямо на Крещатике, в Доме профсоюзов, на гостеприимных этажах «Правого сектора». Делились боевым опытом «мирных акций протеста» и вместе убивали.

На медали «За возвращение Крыма» стоит дата — 20 февраля 2014 года. Почему, ведь «вежливые люди» появились лишь на 27-е? С датой на медали все правильно. 20 февраля в аэропорту Симферополя приземлились два спецборта «Беркута» и Внутренних войск. Прилетели из Киева — раненые, поколотые, обожженные, переломанные.

Тогда же стали известны имена погибших. Республика пережила шок. Именно 20 февраля народ начал вооружаться — началось создание Сил Самообороны Крыма. А на третьи сутки крымский «Беркут» вышел из подчинения Киеву. Еще через день севастопольский спецназ, группы «Беркута» и самообороны отправились на позиции у Перекопа и Чонгара. Их была горстка по сравнению с двигающейся майданной ордой.

Похоже, бандеровские радикалы действительно думали, что сомнут «колорадов». 26 февраля 2014 года несколько тысяч хорошо подготовленных активистов меджлиса сбросили со ступеней Верховного Совета Крыма пророссийски настроенных горожан, в большинстве своем — женщин и пенсионеров. Над толпой развевался красно-черный флаг «Правого сектора». Погибли пожилая жительница Симферополя и русский мальчишка из пригорода. Было несколько десятков раненых, ещё один человек умер от разрыва сердца.

Зверье ворвалось в парламент, из окон полетела мебель, которой депутаты пытались забаррикадировать здание. Руководил штурмом один из самых агрессивных меджлисовских лидеров, «бахчисарайский волк» Ахтем Чийгоз. Прямо в холле Верховного Совета АРК председатель меджлиса Рефат Чубаров ультимативно потребовал от спикера Владимира Константинова отменить заседание сессии.

Крым замер в ожидании кровавой расправы. Русские активисты из Севастополя отчаянно возводили новые баррикады. Однако в ночь после трагических событий парламент заняли неизвестные люди в невиданном прежде обмундировании. Обескураженному охраннику посоветовали не мешать. На вопрос «Кто вы такие?» задали встречный — «Вы за Россию или нет?» Получив радостный ответ, улыбнулись и попросили помочь занести цинки с боеприпасами.

И ещё кое-что о настоящих крымских героях. Слов нет, «вежливые люди» в правительственных зданиях сделали свое дело. Равно как десятки тысяч обычных мужчин и женщин, вышедших на площади, вставших на блок-посты. Но нужно ли лукавить — окончательно определили победу могучие армейские колонны, двинувшиеся на полуостров через Керченскую переправу. Контроль над этим стратегическим объектом обеспечил уроженец Днепропетровска, подполковник морской пехоты России Сергей Москаленко. Блестяще выполнил задачу обеспечить бесперебойную работу паромов. Руководитель военной операции в Керчи рассказывает, что самым ярким воспоминанием первого дня стала встреча с украинскими силовиками.

— Только въезжали в Керчь, наряд милиции остановил нас. Спросили: «Куда двигаетесь?» Мы не скрывали, сказали, на переправу. Они предложили сопроводить. Мы отказались, сказали, что знаем дорогу. Нам пожелали удачи и были полностью за нас. Потому что знали, как в Киеве отнеслись к «Беркуту». На пункте пропуска «Крым» сложился конструктивный диалог с украинской Погранслужбой. Не было повышенных тонов, провокаций. Мы нашли полное взаимопонимание в вопросах работы переправы. Сразу обозначили — никто не станет применять оружие. Переговоры закончились в течение одного часа. А киевские телеканалы говорили, что пограничники отбили две атаки за день. Я встретился с начальником пункта пропуска, пошутил, мол, прокалывай дырку, орден дадут, когда вернешься домой на Западную Украину. И конечно, местные жители. От них чувствовалась большая поддержка.

Крымчане брезгливо морщатся, если слышат избитый фейк о «референдуме под дулами танков». Каждый видел, что на избирательных участках мартовского референдума-2014 военных не было вообще. Однако все знали — прогрохотав траками по паромным аппарелям, наши танки надежно прикрыли февральский Крым.

Первый российский парад Дня Победы в городе-герое Керчь торжественно открыл этнический украинец, подполковник Москаленко. Бронетехника, ракетные комплексы, артиллерия, два парадных батальона, шесть парадных рот, и впереди — невозмутимый гигант-морпех. Пугать такого нацистским «Миротворцем» ну просто смешно.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

** Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03−116 «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией и запрещена в России.

*** 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

Источник: nstarikov.ru