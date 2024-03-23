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Игра жизни. Построение нового Государства! Предназначение и бытовая КОРРУПЦИЯ!

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Когда человек понимает предназначение человеческой жизни – ему открывается загадочный истинный смысл происходящих в его жизни событий. О том, как правильно проходить различные ситуации в жизни – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина
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00:00:46 От чего возникают все проблемы?
00:04:10 Как мы все влияем друг на друга?
00:06:00 Главное в жизни.
00:06:49 История жизни Синдутай Сапкал.
00:11:47 Главный принцип жизни Синдутай Сапкал.
00:12:00 Мистическая история, рассказанная Александру Евгеньевичу Усанину.
00:15:19 В любой ситуации мы можем приносить пользу окружающим.
00:15:52 Необходимая новая концепция мироустройства.
00:16:38 Современный "зелёный фашизм" некоторых экологов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Строительство государства, где главной ценностью будут не экономические показатели, а качество людей и их духовное развитие.

2. Осуждение бытовой коррупции, например, голосование за своего ребенка на конкурсе вместо объективной оценки.

3. Понятие греха как отклонения от духовного развития и нравственного совершенствования.

4. История женщины по имени Кумал, которая несмотря на тяжелую жизнь помогала бездомным детям.

5. Значимость даже небогатых людей в улучшении мира вокруг себя.

6. Критика концепции "зеленой революции", предполагающей сокращение населения.

7. Предложение запретить преднамеренное устаревание товаров и перейти к производству вечных вещей.

8. Концепция "Царства Божьего на земле" – общества, ориентированного на благополучие людей.

Вывод: В беседе предлагается отказаться от современной капиталистической экономической модели, основанной на стремлении к прибыли, и сформировать новую систему с упором на духовное развитие человека, заботу о людях и бережное отношение к природе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y1Mv1zPdE_s
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