За пределами человеческой любви. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы быть счастливыми и быстро духовно развиваться.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Человеческая любовь ограничена и приводит к страданиям, необходимо искать божественную любовь, выходящую за рамки человеческих привязанностей.
2. Родители являются проявлением божественной любви, посланными чтобы любить и заботиться о нас.
3. Нужно видеть проявление божественной матери и отца во всех матерях и отцах, а также друзей.
4. Дружба – самая чистая форма любви, так как основана на свободном выборе сердец, а не диктуется инстинктами.
5. Истинная дружба должна быть основана на любви к Богу и вести к духовному прогрессу друзей.
6. Отношения гуру и ученика – высшее выражение божественной дружбы и мудрости.
7. В человеческой дружбе следует избегать излишней фамильярности, в божественной – растет уважение и забота о благе другого.
Вывод: Лекция призывает выйти за рамки ограниченной человеческой любви и привязанностей и обрести божественную любовь, видя ее проявления в близких людях. Истинные отношения строятся на духовных основаниях, ведут к взаимному прогрессу и имеют в основе любовь к Богу.
Парамханса Йогананда, а он что ариец?