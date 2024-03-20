Служба внешней разведки России располагает информацией, что Франция готовит военный контингент к отправке на Украину, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

«Нынешнему руководству страны (Франции – прим. ред.) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», – отметил Нарышкин.

По его словам, в случае отправки контингента он станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. «Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», – сказал он.

Французский президент Эмманюэль Макрон в феврале не исключил отправку западного контингента на Украину, а в марте допустил, что французская армия может провести наземную операцию против российских сил, если потребуется.

Газета The Telegraph предположила, что смена тона высказываний французского президента относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.

Основные союзники Франции по НАТО – США, Великобритания и Германия – после слов Макрона сообщали, что не планируют отправлять свои войска на Украину.

По материалам РБК, ТАСС, RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит около 2 тысяч военных для отправки на Украину.

2. Нарышкин предупредил, что в случае отправки этого контингента, он станет легитимной целью для российских вооруженных сил.

3. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключал возможность отправки западного контингента на Украину и допустил проведение наземной операции против российских сил.

4. Смена тона Макрона предположительно связана со стремлением вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в ЕС.

5. Основные союзники Франции по НАТО – США, Великобритания и Германия – заявили, что не планируют отправлять войска на Украину.

Вывод:

Заявление главы СВР России о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину представляет собой серьезное обвинение и предупреждение. Если эта информация подтвердится, то это может привести к прямому военному столкновению между Россией и Францией на территории Украины. Однако основные союзники Франции по НАТО пока не поддерживают идею отправки своих войск, что может сдержать Париж от подобных шагов.