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«Это целая индустрия, в которой работала треть трудоспособных жителей Днепропетровской области»

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Фишки злоумышленников: почему даже вменяемые люди поддаются на манипуляции мошенников, и как обезопасить себя и своих близких. Говорим с экспертом по информационной безопасности Антоном Бочкарёвым. Ведущий – Илья Титов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Телефонные мошенники используют техники психологического манипулирования, постепенно втягивая жертву в свою игру.
2. Они стремятся держать жертву в состоянии стресса и не давать ей возможности задуматься и прервать общение.
3. Лучший способ противостоять мошенникам – сразу же положить трубку при возникновении сомнений.
4. Мошенники собирают данные о жертвах из утечек и открытых источников для создания доверия.
5. Колл-центры мошенников располагаются по всей Украине и даже в западных странах.
6. Государство может бороться с ними, ограничивая возможности аренды номеров и вывода денежных средств.
7. Окружающие должны быть внимательны к признакам манипуляции над близкими и пытаться прервать общение мошенников с жертвой.

Вывод:
Телефонное мошенничество – серьезная проблема, требующая повышения осведомленности населения и эффективных мер противодействия со стороны государства и операторов связи. Игнорирование мошенников и прекращение общения с ними – самый безопасный способ избежать негативных последствий для жертв.

Источник: https://rutube.ru/video/b18ac9482d636e3ad55497be913d2ac9/
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