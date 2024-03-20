Фишки злоумышленников: почему даже вменяемые люди поддаются на манипуляции мошенников, и как обезопасить себя и своих близких. Говорим с экспертом по информационной безопасности Антоном Бочкарёвым. Ведущий – Илья Титов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Телефонные мошенники используют техники психологического манипулирования, постепенно втягивая жертву в свою игру.

2. Они стремятся держать жертву в состоянии стресса и не давать ей возможности задуматься и прервать общение.

3. Лучший способ противостоять мошенникам – сразу же положить трубку при возникновении сомнений.

4. Мошенники собирают данные о жертвах из утечек и открытых источников для создания доверия.

5. Колл-центры мошенников располагаются по всей Украине и даже в западных странах.

6. Государство может бороться с ними, ограничивая возможности аренды номеров и вывода денежных средств.

7. Окружающие должны быть внимательны к признакам манипуляции над близкими и пытаться прервать общение мошенников с жертвой.

Вывод:

Телефонное мошенничество – серьезная проблема, требующая повышения осведомленности населения и эффективных мер противодействия со стороны государства и операторов связи. Игнорирование мошенников и прекращение общения с ними – самый безопасный способ избежать негативных последствий для жертв.