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Разведка за кадром, или Аквариум спецслужб | Андрей Масалович

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Сегодня в эфире Андрей Масалович расскажет:

- Американская разведка вокруг ОСИНТ
- АНБ вчера и сегодня
- Российский ОСИНТ глазами Кибердеда
- Система социального кредита в Китае
- Кибердружина поднебесной
- Нужна ли такая система России?

Ведущий: Игорь Печёнкин

#АндрейМасалович #кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Планы ЦРУ по развитию OSINT (открытой разведки) до 2026 года, включающие 7 ключевых направлений: координация сбора данных, централизованное хранение и анализ, внедрение ИИ и новых технологий, обучение кадров, координация с частным бизнесом и иностранными агентами, а также назначение ЦРУ функциональным менеджером для управления этим процессом.

2. Состояние кибервойск и разведки в России, их успехи и сравнение с США, Китаем и другими странами.

3. Система социального рейтинга/кредита в Китае, ее происхождение, внедрение и влияние на общество.

4. Альтернативные системы оценки людей, такие как меритократия, сравнение с советским временем.

5. Роль хакеров, кибербезопасности и конференций в развитии этой сферы.

Вывод:
Беседа затрагивает важные тенденции в области разведки, кибербезопасности и социального контроля. Особое внимание уделяется планам ЦРУ по модернизации открытой разведки и развертыванию системы социального рейтинга в Китае. Обсуждаются преимущества и недостатки таких систем, их влияние на общество, а также альтернативные подходы, такие как меритократия. Россия рассматривается как игрок на этом поле, со своими успехами и проблемами. В целом, беседа отражает растущее значение киберпространства, ИИ и новых технологий для разведки и социального контроля в современном мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dIYvKTsxsHA
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