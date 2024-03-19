Сегодня в эфире Андрей Масалович расскажет:

- Американская разведка вокруг ОСИНТ

- АНБ вчера и сегодня

- Российский ОСИНТ глазами Кибердеда

- Система социального кредита в Китае

- Кибердружина поднебесной

- Нужна ли такая система России?

Ведущий: Игорь Печёнкин

#АндрейМасалович #кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Планы ЦРУ по развитию OSINT (открытой разведки) до 2026 года, включающие 7 ключевых направлений: координация сбора данных, централизованное хранение и анализ, внедрение ИИ и новых технологий, обучение кадров, координация с частным бизнесом и иностранными агентами, а также назначение ЦРУ функциональным менеджером для управления этим процессом.

2. Состояние кибервойск и разведки в России, их успехи и сравнение с США, Китаем и другими странами.

3. Система социального рейтинга/кредита в Китае, ее происхождение, внедрение и влияние на общество.

4. Альтернативные системы оценки людей, такие как меритократия, сравнение с советским временем.

5. Роль хакеров, кибербезопасности и конференций в развитии этой сферы.

Вывод:

Беседа затрагивает важные тенденции в области разведки, кибербезопасности и социального контроля. Особое внимание уделяется планам ЦРУ по модернизации открытой разведки и развертыванию системы социального рейтинга в Китае. Обсуждаются преимущества и недостатки таких систем, их влияние на общество, а также альтернативные подходы, такие как меритократия. Россия рассматривается как игрок на этом поле, со своими успехами и проблемами. В целом, беседа отражает растущее значение киберпространства, ИИ и новых технологий для разведки и социального контроля в современном мире.