Разведка за кадром, или Аквариум спецслужб | Андрей Масалович
Сегодня в эфире Андрей Масалович расскажет:
- Американская разведка вокруг ОСИНТ
- АНБ вчера и сегодня
- Российский ОСИНТ глазами Кибердеда
- Система социального кредита в Китае
- Кибердружина поднебесной
- Нужна ли такая система России?
Ведущий: Игорь Печёнкин
#АндрейМасалович #кибердед #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Планы ЦРУ по развитию OSINT (открытой разведки) до 2026 года, включающие 7 ключевых направлений: координация сбора данных, централизованное хранение и анализ, внедрение ИИ и новых технологий, обучение кадров, координация с частным бизнесом и иностранными агентами, а также назначение ЦРУ функциональным менеджером для управления этим процессом.
2. Состояние кибервойск и разведки в России, их успехи и сравнение с США, Китаем и другими странами.
3. Система социального рейтинга/кредита в Китае, ее происхождение, внедрение и влияние на общество.
4. Альтернативные системы оценки людей, такие как меритократия, сравнение с советским временем.
5. Роль хакеров, кибербезопасности и конференций в развитии этой сферы.
Вывод:
Беседа затрагивает важные тенденции в области разведки, кибербезопасности и социального контроля. Особое внимание уделяется планам ЦРУ по модернизации открытой разведки и развертыванию системы социального рейтинга в Китае. Обсуждаются преимущества и недостатки таких систем, их влияние на общество, а также альтернативные подходы, такие как меритократия. Россия рассматривается как игрок на этом поле, со своими успехами и проблемами. В целом, беседа отражает растущее значение киберпространства, ИИ и новых технологий для разведки и социального контроля в современном мире.