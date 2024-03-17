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В России поднимают в небо новый Ил-114-300 и Ми-38-4. Новости производства

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В России после большого перерыва возобновились испытания пассажирского самолёта Ил-114-300, два вертолёта Ми-38-4 совершили рекордный перелёт из Казани в Магадан, а также прошли огневые испытания авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01. Что связывает все эти события, почему задерживается серия обновлённого МС-21, а также о новом герое расскажем после краткой сводки промышленных новостей.

Комментарий редакции

В данном выпуске освещаются следующие сюжеты:

1. Возобновление испытаний самолета Ил-114-300, перелет вертолетов Ми-38-4 из Казани в Магадан и испытания авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01.
2. Производственные новости: поставка партии танков Т-90М, открытие новых заводов в различных регионах России.
3. Подробная информация о самолете Ил-114-300, его особенностях и задержках в программе испытаний из-за трагедии с Ил-112В.
4. Рекордный перелет вертолетов Ми-38-4 из Казани в Магадан как проверка техники.
5. Решение правительства выделить дополнительные средства на авиационные проекты вместо их свертывания.
6. Анонс нового проекта военно-транспортного самолета Ил-212.
7. История о героическом поступке пожарного Виктора Голованова, спасшего человека из горящего дома.

Вывод: данный выпуск акцентирует внимание на развитии авиационной отрасли в России, несмотря на задержки и трудности, связанные с импортозамещением после начала СВО. Также освещаются производственные достижения в различных отраслях промышленности и героический поступок сотрудника МЧС. Выпуск демонстрирует прогресс в преодолении вызовов и стремление к технологическому суверенитету России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p8GaDKlUGRQ
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