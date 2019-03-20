Новости Украины и Новороссии 20 марта 2019

Пошли бы жители ЛНР на выборы президента Украины, имея такую возможность? – опрос

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Мой телефон выбивал Порошенко

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На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».

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В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских назвал провокацией и попыткой политического давления заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия попробует начать «газовую войну». Ранее украинские СМИ опубликовали заявление Климкина, согласно которому Россия попробует организовать новую «газовую войну» после истечения действия договоренности по транзиту газа через Украину. «Мне кажется, что он хочет выдавать желаемое за действительное. Мне непонятно выражение „новая газовая война“ — у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала „войну“, не было. Это изначально провокационная речь», — заявил Ананских RT. Он отметил, что со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора». «Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», — сказал депутат. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Следующие трехсторонние консультации запланированы на май. Читайте также: «Войска уже на границе!» — Порошенко заявил о готовности России напасть на Украину

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Почему Донбасс имеет право быть в составе России

Журналист Марина Ахмедова в годовщину присоединения Крыма о том, почему Россия не могла не поддержать Донбасс. «Всегда с любопытством прочитываю высказывания людей, утверждающих: 1. Крым и Донбасс — это истории, которые надо друг от друга разводить. 2. Россия могла бы присоединить Крым, но и не ввязываться в историю Донбасса, и тогда не было бы таких жестких санкций. Читая и слушая такие высказывания, я гадаю: это человек говорит за деньги или по глупости природной? История Крыма и Донбасса — это одна история. Когда Донбасс проводил референдум о федерализации, уже был пример Крыма. Вдохновляющий пример, позволяющий предположить ранее невозможное — такой сценарий возможен, Россия способна присоединять к себе. А Россия тогда изо всех щелей кричала что? Что в Крым идут полчища фашистов, а в Крыму — наши, русские, в Крыму будет резня, русских надо спасать. У Донбасса были такие же аргументы при прочих равных — в Донбассе русские, туда идут фашисты, русских надо спасать. Им же не сказали, что все дело во флоте. А в Донбассе нету флота, только русские есть. Особенно противно, когда вышеперечисленные утверждения — о том, что Крым и Донбасс разные истории — делают журналисты, которые надрывая горло в 2014-м орали о фашистах. У людей как будто нет не только ума, но и совести, и сердца. Я настаиваю: именно осуществление невозможного сценария в Крыму дало надежду Донбассу, поверившему в искренность российских утверждений о спасении русских. И Донбасс за это заплатил сполна. Побольше, чем Крым. И побольше, чем Крым, он имеет право находиться в составе России. И если ни у кого еще не отсохла память, то, наверняка, многие должны помнить, как полчища перевозбужденных Крымом майдановских сотен двинулись на Донбасс. Поскольку я была очевидцем этого процесса, то я вам с полной уверенностью могу сказать — двигаясь на Донбасс, они сильно желали поквитаться за Крым. Так что не надо говорить, что Донбасс не был принесен в жертву. Намеренно и осознанно он был принесен в жертву российскими и украинскими политиками. При этом сразу было видно, что и майдановские сотни готовятся быть принесенными в жертву. Этого не видел только слепой. Но, увы, многие — слепы. Они уже после свершения переворота все еще продолжали толпиться и топтаться на майдане, бряцая оружием и делая заявления — «А если нам не понравится как работает новый президент, мы пойдем к нему и за волосы вытащим из кабинета на коленях». Какому президенту такое понравится? Новая киевская власть мечтала очистить майдан от этих работяг, селян, съехавшихся со всей Украины, всю жизнь мыкавших тяжкую жизнь, поучаствовавших в перевороте и возомнивших, будто бы настал их звездный час — власть перешла к народу. Как бы не так. Донбасс стал лучшим полигоном для очистки центральной площади Киева от реакционного элемента. По пункту 2 дополню — Россия не могла не ввязываться в историю Донбасса еще и потому, что российское телевидение перевозбудило умы российских мужчин, которые, видев по тв, как жгут женщин и детей, бросали все и ехали туда, чтобы спасти, погибнуть и, может быть, хотя бы на миг почувствовать себя нужными своей стране. Для России это тоже было своего рода очисткой от реакционного элемента. Пусканием черной крови. Но кровь эта была самая алая и самая настоящая. А, кроме того, не будем забывать про перевозбужденные казачьи отряды, которые рвались в дело еще в Крыму. И с ними тоже что-то надо было делать. И потом они много разного делали в Донбассе. Так что если я когда-нибудь и буду гордиться присоединением Крыма к России, то только после того, как Россия искупит свою вину перед Донбассом». Читайте также: Путин пошутил над заявлением о нехватке средств на синагогу в Крыму (ВИДЕО)

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Пылающая «Азовсталь»: что скрывает олигарх Ахметов? — конфликт в Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», вечером 17 марта, в СМИ и соцсетях поднялась паника в связи с «масштабным чрезвычайным происшествием в городе Мариуполе», где на меткомбинате «Азовсталь», по всем видимости, произошёл очень сильный пожар. Новости об этом публиковали местные издания и обеспокоенные очевидцы. Городской сайт сообщил, что «огонь, который видно из разных районов города, сопровождается грохотом и периодическими вспышками. Люди в соцсетях активно комментируют инцидент. Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным». Позже заместитель руководителя отдела по работе со СМИ ГСЧС Украины заявил, что информация якобы не соответствует действительности: «…никакого пожара на „Метинвесте“ нет. Всё это просто технологический процесс». Затем в пресс-службе горно-металлургической компании Рината Ахметова «Метинвест» поведали, что «зарево в небе над „Азовсталью“ является следствием обычного слива шлака, но не пожара». В компании выдвинули неправдоподобную версию, что в воскресенье, с 18 до 19 часов на металлургическом комбинате «Азовсталь» якобы проводился ежедневный (?!) слив попутных продуктов производства, то есть шлака. Многие украинцы высказали разумные сомнения, не веря в такую версию, так местные жители на 100% знают, что ничего такого на предприятии Ахметова ежедневно не происходит. Напомним, что на рассвете огонь погас, но огромные столбы дыма продолжали подниматься над городом, доказывая масштабность происшествия на меткомбинате, т.е. последствия ЧП не удавалось ликвидировать по меньшей мере целых 9 часов. Что скрывают люди Ахметов за пылающей «Азовсталью»? Местные СМИ опросили мариупольцев, многие из которых слышали взрывы, видели зарево и дым над предприятием. Большинство людей не верит в официальную версию, а считает, что на производстве произошло какое-то ЧП. Один из опрошенных живет около места происшествия, он всё видел и слышал. Мужчина заявил, что объяснения представителей «Метинвест» не выдерживают никакой критики, так как он первый раз в своей жизни наблюдал такую пугающую картину. А депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин резко отреагировал на оправдания официальных лиц, он заявил, что это уже далеко не первый случай сокрытия чрезвычайного происшествия на «Азовстали» и слова руководства предприятия давным-давно не вызывают доверия. «Конечно, „Метинвест“ официально заявил, что „проводился ежедневный слив попутных продуктов производства — шлака“. И, конечно, наше доверие этой компании равно нулю. Вспомним 2016 год и 3 дня работы ККЦ ММК без газоочистки! Что тогда сказали в самой „социально ответственной компании“? Что аварии не было! А был технологический процесс… И даже справку от самого неподкупного эколога предъявили. А вещественные доказательства просто переплавили… Что это было сегодня? Возможно, нарушение процесса слива шлака. Дмитрий Чичера слышал именно взрыв перед с момента начала зарева. Возможно, контакт раскаленного материала с водой. А может, что-то другое. Ждем информации от инсайдеров. Но зарево, явно значительно большее, чем всегда. Я специально просмотрел архив прошлых дней», — написал депутат. Атака ахметовских СМИ После этого ахметовские СМИ набросились на тех, кто посмел поставить под сомнение их версию. Досталось и «Русской Весне». «Если в кратце, то тупые активисты врут и пиарятся. А верить надо только пресс-службе Метінвест! Есть только одна проблемка. И эта проблемка называется ПРОШЛЫЙ ОПЫТ.

И прошлый опыт показывает, что пресс-служба Метинвеста может называть трёхдневную травлю Мариуполя конвертером ММК, с пробоиной в газоходе -„деформацией газохода“, которая вызвала „обеспокоенность у жителей Мариуполя и городской власти“. Ну такая „легкая обеспокоенность“, что приходиться дышать воздухом, в большей степени состоящим из таблицы Менделеева…» — добавил Максим Бородин. Провокация перед выборами? Некоторые СМИ предположили, что событие моет быть связано с приближающимися выборами президента Украины. Недавно сообщалось, что на базе 23 батальона морской охраны, с командирами подразделений ВСУ, привлекаемых к учениям «Арбалет-Мариуполь» прошло служебное совещание по вопросам усиления охраны объектов военной и гражданской инфраструктуры. Силами диверсантов из 73 Центра Сил спецопераций ВСУ было произведено условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров «Обжора», «ПортСити» и «Эпицентр». В Управлении Народной милиции ДНР сообщали, что согласно имеющейся оперативной информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит глубоко политический характер. Факт минирования подтверждается, но не в условном формате, а вполне реальном. Читайте также: Названы вероятные места для побега Порошенко (+ВИДЕО)

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Путин в Крыму вызвал взрыв негодования на Украине (ВИДЕО)

Полуостров Крым не вернется в состав Украины, пока Россию возглавляет Владимир Путин. Такие мнения частенько можно услышать от украинских журналистов. Аналогичные оценки звучали после выступления президента РФ накануне на полуострове. Как и полагается, в пятую годовщину воссоединения Крыма и России полуостров посетил Путин. Глава Кремля побеседовал с лидерами местных общин, журналистами, представителями крымской общественности. Переговоры прошли в республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе. Взяв слово, российский лидер заявил, что за прошедшую «пятилетку» удалось добиться многих целей. При этом он подчеркнул, что большинство программ на полуострове — долгосрочные. Эффект от многих проектов проявится со временем, но это требуется для общего развития республики. На Украине, как и следовало ожидать, началась настоящая истерика. В СМИ появилась информация, что «аннексированный» Крым не вернется в состав Незалежной, пока у власти Владимир Путин. Журналисты утверждали, что для Путина это вопрос политического выживания. «Специалисты» оценили потери России от санкций в связи с присоединением полуострова в 150 миллиардов долларов. В то же время одна из украинских журналисток заметила, что за последние 5 лет в Крыму было сделано больше, чем за 23 года в составе Украины. Она рассказала о возведении Крымского моста, автотрассы «Таврида», аэропорта Симферополь и других необходимых объектах инфраструктуры. Читайте подробнее: «Они за Россию»: украинская журналистка побывала в Крыму и поведала о больших переменах (ВИДЕО) Как бы там не считали украинские работники СМИ, но ситуация вряд ли изменится в ближайшие десятилетия. Все дело в том, что крымчане со временем получат развитую инфраструктуру, о которой мечтали годами на Украине. После того, как в Крыму будут достроены школы, детские сады, театры, музеи и другие социальные объекты, он станет одним из лучших курортов в мире. Местные жители не согласятся возвращаться туда, где они прозябали. Читайте также: Путин пошутил над заявлением о нехватке средств на синагогу в Крыму (ВИДЕО) Антон Орловский, для «Русской Весны»

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Bилкyл и квaкaющиe

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О выборах на Украине

1. Второй тур фактически неизбежен, кроме вариантов, когда состоится тотальная фальсификация в духе 2014 года и Порошенко нарисуют 50+ процентов. В такой вариант совсем не верится. Конкуренты достаточно сильны, система гнилая и коррумпированная (отсюда и массовые утечки о грядущих фальсификациях), а поддержка Порошенко со стороны Белого Дома пока не выглядит абсолютной.2. Выйти во второй тур могут три человека – Зеленский, Тимошенко и Порошенко. Как представляется, Зеленский там будет в любом случае (за счет эффекта "нового лица", не таком большом антирейтинге как у конкурентов и относительной непричастности к тому, что творили на Украине последние 5 лет), а за второе место поборются "два героя помаранчевой революции 2004 года" - Порошенко и Тимошенко, где шансы Порошенко несколько предпочтительнее за счет админресурса. Остальные выступают скорее в роли мебели и собирают голоса для торга во втором туре (хотя часть из кандидатов очевидно призовет голосовать против всех во втором туре). Неспособность кого-то из них победить в первом туре с запасом, отлично показывает уровень разочарования граждан как происходящим в стране, так и предлагаемым выбором из олигархов или олигархических марионеток, но для традиционной на Украине борьбы олигархических групп, когда на выборах выставляются кандидаты от 2х и более шаек олигархов, такой "демократизм" выборов вполне обыден.3. Порошенко хотел вы выйти во второй тур с Вилкулом или Бойко (как впрочем и Тимошенко), дабы аккумулировать вокруг себя весь антироссийский электорат, заклеймив оппонентов агентами Кремля и Медведчука, но Вилкул и Бойко имеют мало шансов даже на "почетное третье" место, как в силу сокращения их электората на юго-востоке (за счет ушедших Донбасса и Крыма), так и за счет того, что людей связанных с "Партией Регионов" многие до сих пор считают предателями, сдавшими страну в 2014. Политические проекты Медведчука на Украине как и ранее выглядят мертворожденными. Поэтому идеальный для Порошенко вариант вряд ли осуществим. Бороться ему предстоит прежде всего с "евроориентированными" персонажами, доказывая, что они агенты Кремля и популисты и только Порошенко всех спасет, как спасал последние пять лет обеспечив минус несколько миллионов граждан для Украины разбежавшихся в другие страны.4. Зеленский является типичной популистской фигурой надутой для избирателей юго-востока и центральной Украины, за которым стоит Коломойский, жаждущий реванша за унижение 2015 года, когда у него отобрали Укрнафту и Приватбанк, а также заставили унижаться перед Порошенко. Для Евросоюза это неплохой вариант, так как Зеленский может стать для Брюсселя тем, чем не смог стать Кличко в 2014 году. Зеленский означает вероятную заморозку боевых действий на Донбассе с попутным увеличением минской болтологии и некоторой сталибилизацией отношений с Москвой, чего хочет часть европейского бизнеса.Поэтому его шансы простираются несколько дальше банального торга Коломойского с Порошенко (если он туда попадет) во втором туре, тем более, что договоренность Тимошенко (если она не выйдет) с Коломойским более вероятна, чем с Порошенко. Но основной накат на Зеленского (и Коломойского) пойдет уже во втором туре, если Порошенко туда попадет. Сначала ему надо дискредитировать "Тигрюлю" антирейтинг которой уже давно не сильно отстает от антирейтинга Порошенко. С учетом небольшого разрыва, админресурс может стать для Порошенко спасительным вариантом, чтобы дорисовать 2-4% сверх того, что наберет Тимошенко и прорваться во второй тур.5. США формально поддерживают Порошенко, особенно Демократическая партия и неоконы, но Белый Дом горячей поддержки пока что не выражает, скорее наблюдая, как Порошенко себя покажет в первом туре, попутно присматриваясь к другим потенциальным кандидатам (Тимошенко, Зеленский, Гриценко), которые могут выступить альтернативой текущим персоналиям без необходимости менять курс. При простом выборе из двух – Тимошенко/Порошенко, Бойко/Порошенко и т.п. выбор США может быть очевиден, как и в случае с Зеленским, если США почувствуют слишком большой интерес ЕС к смене управляющего контура в украинском вопросе. В любом случае, США постараются обеспечить сохранение контроля над политическими процессами на Украине после выборов при любом их исходе (если даже они решат не поддерживать Порошенко любой ценой) и как представляется, безотносительно результата Порошенко, они этого достигнут – никаких предпосылок к уходу США с Украины нет.6. Аваков очевидно продает себя, рассчитывая выиграть как от победы Зеленского/Коломойского, так и от победы Тимошенко, которым он косвенно подыгрывает, натравливая своих ручных нацистов на Порошенко. Тот в ответ вовсю разоблачает ручных нацистов Авакова, по сути подтверждая все то, что о встроенном в гос.систему Украине нацизме многократно писалось с 2014 года (в том числе и в этом блоге). Но сейчас не время бороться за старые пропагандистские оправдания – на кону стоит политическое выживание, поэтому выясняется, что есть и фашистские отряды, и контроль над ними со стороны МВД. Более того, есть он и со стороны СБУ, хотя там принципиально немного отличий – СБУ до 2014 года контролировала Яроша и других маргинальных нацистов, и также использует их в текущей работе. В итоге, "герои борьбы за Украину", а по сути банальные нацики на подкорме у Грицака или Авакова, используются в качестве инструмента внутриполитической борьбы, лишний раз подтверждая уровень инкорпорации нацизма в украинское государство. Впрочем, если Порошенко выйдет во 2-й тур, нельзя исключать, что Аваков сможет договориться и с ним, особенно если США будут заинтересованы в сохранении Порошенко (в этом случае вопрос будет решаться не посредством выборов, а посредством телефонных звонков из американского посольства или Госдепа, как это было на выборах 2014 года, когда таким образом Тимошенко заставили снять свою кандидатуру, чтобы не мешать Порошенко).В конечном итоге, по итогам выборов Украина как и ранее останется в сфере влияния США при сохранении антироссийского курса. От персоналии зависит то, будет ли продолжаться горячая фаза войны на Донбассе, уровень конфронтации с Россией и степень упоротости внутренней политики, включая поощрение огосударствленного нацизма.При Порошенко можно ожидать усугубления текущего курса, при Тимошенко и Зеленском, ситуация может пойти по грузинскому варианту, когда Саакашвили сменили столь же антироссийские, но не столь упоротые кадры ориентированные на США и НАТО.Порошенко, если он проиграет, скорее всего придется бежать из страны, как это пришлось делать Саакашвили, так как на него спишут все. Поэтому для него ставки куда больше, чем для остальных.PS. Желающие могут в комментариях дать свой прогноз/расклад на 1-й тур. 1 апреля почитаем, посмеемся. А там и Саакашвили подъедет.

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Население Украины сокращается всё быстрее

Население Украины в течение января 2019 года уменьшилось на 30,5 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики. Отмечается, что это намного более значительное сокращение, чем за январь прошлого года (21,5 тысячи). По оценке статистического ведомства, численность наличного населения на Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42122,7 тысячи человек. «Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 45 живорожденных», — говорится в сообщении Госстата. Как сообщалось, за прошлый год численность населения на Украине сократилась на 233 тысячи — до 42 миллионов 153 тысяч 200 человек. Напомним, в конце года на Украине пройдет пробная перепись населения. Ее проведут в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Читайте также: Порошенко опозорился из-за петербургского метро в Харькове (ФОТО)

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