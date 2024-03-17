Старинные вальсы. Концерт Государственного духового оркестра (1983)
Концертная программа, где прозвучат старинные вальсы в исполнении Государственного духового оркестра России п/у Николая Сергеева. Солисты – Константин Лисовский и Галина Борисова.
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#СтаринныеВальсы #ДуховойОркестр
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