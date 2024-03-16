Запад в настоящее время фактически ведёт войну против России на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

В ходе беседы ведущий заметил, что «де-факто они объявили нам войну, если посмотреть, как ведёт себя Америка».

«Уже её ведут», – сказал Лавров и добавил: «То, что сейчас происходит с Западом, – это остервенение. Чем хуже дела на фронте, тем более остервенело Запад начинает высказываться: мол, не имеем права позволить Украине проиграть, а России позволить победить».

Комментируя отказ европейских послов от встречи с ним, дипломат отметил: «Это для меня большая загадка. По большому счёту, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтём, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону».

На вопрос о неизбежности прямого столкновения с НАТО министр ответил: «Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы».

Что касается «формулы мира», представленом президентом Украины Владимиром Зеленским, Лавров сказал: «Я даже не буду это обсуждать. Мне странно, что швейцарский министр [иностранных дел И. Касси]с попался на эту удочку. Сейчас он взялся пропихивать "формулу" Зеленского. Хотя я ему в январе с.г. в Нью-Йорке объяснил (когда были на заседаниях СБ ООН по Палестине, он попросил о встрече, мы с ним общались один на один), что это пустышка, и он будет терять время. У них замысел провести ещё одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей "формулы" Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. И вот тогда уже нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский, мол, вручим, но не для переговоров. Они "ребята серьёзные"».

Дипломат считает «показательным, что неоколониальное мышление не меняется никоим образом».

В ходе интервью глава МИД сообщил, что планирует посетить Донбасс.

«Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чём они нуждаются», – сказал он.

Лавров отметил, что министерство иностранных дел, российские загранучреждения, ГлавУпДК при МИД России оказывают этим регионам гуманитарную помощь.

По материалам сайта МИД РФ, Интерфакса

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сергей Лавров заявил, что Запад фактически ведет войну против России на Украине.

2. Лавров прокомментировал отказ европейских послов от встречи с ним, назвав это хамством.

3. Министр высказался о возможности прямого столкновения с НАТО, предположив, что они будут "хитрить".

4. Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского, назвав ее пустышкой и заявив, что Запад пытается навязать ее России.

5. Глава МИД считает, что неоколониальное мышление Запада не меняется.

6. Лавров сообщил о планах посетить Донбасс и открытии представительств МИД России в новых регионах.

7. Министерство иностранных дел оказывает гуманитарную помощь новым регионам.

Вывод:

Сергей Лавров резко критикует действия Запада по отношению к России в контексте украинского конфликта. Он обвиняет Запад в фактической войне против России, хамском отношении и попытках навязать свою "формулу мира". Лавров заявляет о готовности России к прямому столкновению с НАТО и планах углублять интеграцию новых регионов, оказывая им гуманитарную помощь.