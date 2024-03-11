“Тропой бескорыстной любви” – Центрнаучфильм (1971)
Художественный фильм режиссёра Агаси Бабаяна. Первый фильм тетралогии о ручной рыси по кличке Кунак.
Фильм поставлен по повести Виталия Бианки и посвящается памяти писателя.
Центрнаучфильм (ТО «Орбита»)
Режиссёр: Агаси Бабаян
Автор сценария: Леонид Белокуров
В ролях: Дмитрий Орловский, Аркадий Толбузин, Борис Сичкин, Галина Рыбак, Евгений Зосимов, Филимон Сергеев, Сергей Юртайкин, Владимир Коваль
Композитор: Мераб Парцхаладзе
Год выпуска: 1971
Страна: СССР
Жанр: Фильм для детей
© Центрнаучфильм
“Мурзук” у меня был любимым рассказом по школьной программе. В этом фильме скорее, “по мотивам”. У Виталия Бианки очень примечательная биография. Как при Сталине публиковали Булгакова и Бианки?
А у Вас всего лишь кошки.))))