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“Тропой бескорыстной любви” – Центрнаучфильм (1971)

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Художественный фильм режиссёра Агаси Бабаяна. Первый фильм тетралогии о ручной рыси по кличке Кунак.

Фильм поставлен по повести Виталия Бианки и посвящается памяти писателя.

Центрнаучфильм (ТО «Орбита»)
Режиссёр: Агаси Бабаян
Автор сценария: Леонид Белокуров
В ролях: Дмитрий Орловский, Аркадий Толбузин, Борис Сичкин, Галина Рыбак, Евгений Зосимов, Филимон Сергеев, Сергей Юртайкин, Владимир Коваль
Композитор: Мераб Парцхаладзе
Год выпуска: 1971
Страна: СССР
Жанр: Фильм для детей

© Центрнаучфильм

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u7X6wY50wJg&t=1s
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1914 1834
    Сан Саныч час назад

      “Мурзук” у меня был любимым рассказом по школьной программе. В этом фильме скорее, “по мотивам”. У Виталия Бианки очень примечательная биография. Как при Сталине публиковали Булгакова и Бианки?

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