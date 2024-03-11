После всенародного возмущения, вызванного «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, казалось, что шоу-бизнес получил наглядный урок: что можно, а что нельзя в современной России. Однако прошло менее трёх месяцев – и на федеральных каналах показывают такое, что ясно: никто ничего не понял, шоубизу и ТВ-боссам народ не указ.

В декабре 2023-го понадобилась буквально пара дней, чтобы скандал вокруг «голой вечеринки» достиг общенационального масштаба – шабашем зарвавшейся столичной тусовки возмутились даже те, кто впервые услышал фамилию «Ивлеева».

1 марта 2024 года произошло событие, которое по своему бесстыдству и опасности для русского общества с лихвой затмевает «голую вечеринку», но спустя несколько дней раздаются лишь отдельные голоса по поводу появления так называемой Инстасамки в эфире Первого канала.

«Ну а чё такого-то?»

На первый взгляд повод для возмущения вроде как неоднозначный.

В вокальном телешоу «Голос» на этапе «слепых прослушиваний» приняла участие блогер и с не таких давних пор вроде как певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.

В студию она явилась, одетая по собственным стандартам не просто прилично, а словно в пожарном костюме огнезащиты, надетом поверх космического скафандра. В каком виде этот персонаж обычно появляется перед публикой, можно легко лицезреть в Интернете, слабонервным приготовиться…

Затем спела дурным голосом (другого нет) собственную композицию «За деньги да», которая ранее через музыкальные сервисы и соцсети была раскручена до статуса «суперхита». Потом расцеловалась с членами жюри проекта и с гордым видом удалилась за кулисы, попутно заявив о намерении продолжать своё «творчество».

В общем, с формальной точки зрения среднестатистический телезритель вправе поинтересоваться: «Ну, а чё такого-то? Пришла, спела, ушла – нет проблем…».

«За деньги да» – и это не только про Инстасамку

А теперь по порядку.

Инстасамка, она же по документам Дарья Зотеева, это воплотившаяся ролевая модель, которая годами методично вбивалась в головы нашей молодёжи. Модель без преувеличения сатанинская, отрицающая любые человеческие ценности и установки, не говоря уже о традиционных или религиозных.

Перед нами творческое ничтожество, прославившееся скандальными выходками, аморальным поведением и жизненными принципами (точнее – полным отсутствием таковых). Именно Инстасамку и похожих персонажей детям и подросткам подсовывают в качестве кумира.

Зачем слушаться родителей и старших, получать знания и профессию, уважать окружающих, создавать семью, если, как на примере Инстасамки обещают невидимые развратители юных душ и мозгов, можно делать всё что захочется и при этом добиваться успеха? А успех в этой картине мира имеет единственный критерий – деньги. Потому и выдвинули на первый план медийное существо, завывающее «За деньги да».

Чем бы ещё удивить…

Пропагандистом подобных «ценностей» Инстасамка трудится уже несколько лет – поэтому она ничего нового не показала, ничем не удивила. К Дарье Зотеевой вопросов нет. Вопросы есть к продюсерам шоу «Голос» и руководству Первого канала.

Проект «Голос» имеет возрастное ограничение «12+», то есть предполагается: всё, что происходит на экране, можно смотреть двенадцатилетним детям. И детям России в эфире высокорейтингового шоу представляется живое воплощение всех антитрадиционных, антисемейных, античеловеческих «ценностей». Смотрите, детки, на федеральном телеканале, запоминайте, подражайте…

А теперь поясним, почему появление Инстасамки на Первом канале хуже «голой вечеринки». Обратим внимание на слова ведущей «Голоса» Яны Чуриковой перед появлением «знаменитости» на сцене: «Я даже не знаю, чем нас можно ещё удивить. Но мне кажется, у нас получится…».

То есть перед нами уже не вокальное шоу, а аттракцион «чем бы ещё удивить зрителя, поднять рейтинг, заработать денег». По этой логике следующим номером станут какие-нибудь откровенные извращенцы, изображающие из себя артистов, – вот ведь аудитория удивится, в самом деле. Получается, что нашим ТВ-боссам решительно всё равно, что показывать, лишь бы на этом заработать.

Шоу должно продолжаться

Но главная опасность в том, что отечественное ТВ движется в совершенно ином направлении, нежели страна. Более того – телевидение активно пытается сформировать у аудитории раздвоенное, по-настоящему шизофреническое восприятие действительности.

Потому что, с одной стороны, в России спецоперация, рост патриотизма, отказ от либеральных западных псевдоценностей, акцент на укреплении традиционных начал в обществе и культуре, ставка на возрождение промышленности и повышение престижа труда, объявленный президентом Год семьи.

А с другой, на отечественных телеканалах в разгаре настоящая ярмарка тщеславия, пошлости, алчности и всего того, чем Запад десятилетиями пытался заразить, ослабить и уничтожить Русскую цивилизацию, развратив её юное поколение.

На ТНТ «Новая фабрика звёзд» превратилась в «шоу для звёздных отпрысков» – и зрителю дают понять, что именно так, с помощью закулисных «договорняков» и надо решать вопросы. На НТВ снова в центре внимания «герои звёздной вечеринки» Филипп Киркоров и Джиган, а также классический «испуганный патриот» Александр Ревва – мол, всё нормально, патриотизм это для глупого быдла, а шоу должно продолжаться. Ну а на Первом канале – Инстасамка…

Что с того?

Нередко можно услышать, что ТВ-боссы живут в какой-то параллельной по отношению к остальной стране реальности. Но свежие примеры наводят на мысль, что ситуация ещё серьёзнее – они в той же реальности живут, просто хотят повернуть её в обратном направлении. Туда, где было как раньше, – до 2022 года, а то и до 2014-го.

Очевидно, что нам обратно, «как было до 2022-го и 2014-го», не надо, потому что Россию там в этом случае ждёт гибель. Нужно что-то решать и делать, потому что Инстасамка на Первом канале в шоу «12+» – это страшнее любого «контрнаступа».

Источник: Царьград

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. После скандала с Настей Ивлеевой казалось, что шоу-бизнесу был преподнесен урок, чего нельзя делать в современной России. Однако на федеральных каналах продолжают показывать аморальный контент.

2. Появление Инстасамки (Дарьи Зотеевой) в шоу "Голос" на Первом канале своим бесстыдством затмевает скандал с "голой вечеринкой".

3. Инстасамка воплощает сатанинскую ролевую модель, отрицающую человеческие ценности и пропагандирующую принцип "за деньги да".

4. Продюсеры "Голоса" и руководство Первого канала представили детской аудитории (шоу 12+) живое воплощение антитрадиционных, антисемейных и античеловеческих "ценностей".

5. На федеральных каналах идет ярмарка тщеславия, пошлости и алчности, чем Запад пытается развратить и уничтожить Русскую цивилизацию.

6. Телевидение движется в противоположном направлении от курса страны на укрепление традиционных ценностей и патриотизма.

Вывод:

Российское телевидение, несмотря на курс страны на традиционные ценности и патриотизм, продолжает транслировать антитрадиционный, аморальный и развращающий контент, пропагандируя алчность и пошлость. Это представляет серьезную опасность для молодого поколения и идет вразрез с государственной политикой.