Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Инстасамка на Первом канале. Идеология «за деньги да» по-прежнему поощряется телевидением

16 2

После всенародного возмущения, вызванного «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, казалось, что шоу-бизнес получил наглядный урок: что можно, а что нельзя в современной России. Однако прошло менее трёх месяцев – и на федеральных каналах показывают такое, что ясно: никто ничего не понял, шоубизу и ТВ-боссам народ не указ.

В декабре 2023-го понадобилась буквально пара дней, чтобы скандал вокруг «голой вечеринки» достиг общенационального масштаба – шабашем зарвавшейся столичной тусовки возмутились даже те, кто впервые услышал фамилию «Ивлеева».

1 марта 2024 года произошло событие, которое по своему бесстыдству и опасности для русского общества с лихвой затмевает «голую вечеринку», но спустя несколько дней раздаются лишь отдельные голоса по поводу появления так называемой Инстасамки в эфире Первого канала.

«Ну а чё такого-то?»

На первый взгляд повод для возмущения вроде как неоднозначный.

В вокальном телешоу «Голос» на этапе «слепых прослушиваний» приняла участие блогер и с не таких давних пор вроде как певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.

В студию она явилась, одетая по собственным стандартам не просто прилично, а словно в пожарном костюме огнезащиты, надетом поверх космического скафандра. В каком виде этот персонаж обычно появляется перед публикой, можно легко лицезреть в Интернете, слабонервным приготовиться…

Инстасамка на Первом канале. Идеология «за деньги да» по-прежнему поощряется телевидением

Затем спела дурным голосом (другого нет) собственную композицию «За деньги да», которая ранее через музыкальные сервисы и соцсети была раскручена до статуса «суперхита». Потом расцеловалась с членами жюри проекта и с гордым видом удалилась за кулисы, попутно заявив о намерении продолжать своё «творчество».

В общем, с формальной точки зрения среднестатистический телезритель вправе поинтересоваться: «Ну, а чё такого-то? Пришла, спела, ушла – нет проблем…».

«За деньги да» – и это не только про Инстасамку

А теперь по порядку.

Инстасамка, она же по документам Дарья Зотеева, это воплотившаяся ролевая модель, которая годами методично вбивалась в головы нашей молодёжи. Модель без преувеличения сатанинская, отрицающая любые человеческие ценности и установки, не говоря уже о традиционных или религиозных.

Перед нами творческое ничтожество, прославившееся скандальными выходками, аморальным поведением и жизненными принципами (точнее – полным отсутствием таковых). Именно Инстасамку и похожих персонажей детям и подросткам подсовывают в качестве кумира.

Зачем слушаться родителей и старших, получать знания и профессию, уважать окружающих, создавать семью, если, как на примере Инстасамки обещают невидимые развратители юных душ и мозгов, можно делать всё что захочется и при этом добиваться успеха? А успех в этой картине мира имеет единственный критерий – деньги. Потому и выдвинули на первый план медийное существо, завывающее «За деньги да».

Чем бы ещё удивить…

Пропагандистом подобных «ценностей» Инстасамка трудится уже несколько лет – поэтому она ничего нового не показала, ничем не удивила. К Дарье Зотеевой вопросов нет. Вопросы есть к продюсерам шоу «Голос» и руководству Первого канала.

Инстасамка на Первом канале. Идеология «за деньги да» по-прежнему поощряется телевидением

Проект «Голос» имеет возрастное ограничение «12+», то есть предполагается: всё, что происходит на экране, можно смотреть двенадцатилетним детям. И детям России в эфире высокорейтингового шоу представляется живое воплощение всех антитрадиционных, антисемейных, античеловеческих «ценностей». Смотрите, детки, на федеральном телеканале, запоминайте, подражайте…

А теперь поясним, почему появление Инстасамки на Первом канале хуже «голой вечеринки». Обратим внимание на слова ведущей «Голоса» Яны Чуриковой перед появлением «знаменитости» на сцене: «Я даже не знаю, чем нас можно ещё удивить. Но мне кажется, у нас получится…».

То есть перед нами уже не вокальное шоу, а аттракцион «чем бы ещё удивить зрителя, поднять рейтинг, заработать денег». По этой логике следующим номером станут какие-нибудь откровенные извращенцы, изображающие из себя артистов, – вот ведь аудитория удивится, в самом деле. Получается, что нашим ТВ-боссам решительно всё равно, что показывать, лишь бы на этом заработать.

Шоу должно продолжаться

Но главная опасность в том, что отечественное ТВ движется в совершенно ином направлении, нежели страна. Более того – телевидение активно пытается сформировать у аудитории раздвоенное, по-настоящему шизофреническое восприятие действительности.

Потому что, с одной стороны, в России спецоперация, рост патриотизма, отказ от либеральных западных псевдоценностей, акцент на укреплении традиционных начал в обществе и культуре, ставка на возрождение промышленности и повышение престижа труда, объявленный президентом Год семьи.

А с другой, на отечественных телеканалах в разгаре настоящая ярмарка тщеславия, пошлости, алчности и всего того, чем Запад десятилетиями пытался заразить, ослабить и уничтожить Русскую цивилизацию, развратив её юное поколение.

Инстасамка на Первом канале. Идеология «за деньги да» по-прежнему поощряется телевидением

На ТНТ «Новая фабрика звёзд» превратилась в «шоу для звёздных отпрысков» – и зрителю дают понять, что именно так, с помощью закулисных «договорняков» и надо решать вопросы. На НТВ снова в центре внимания «герои звёздной вечеринки» Филипп Киркоров и Джиган, а также классический «испуганный патриот» Александр Ревва – мол, всё нормально, патриотизм это для глупого быдла, а шоу должно продолжаться. Ну а на Первом канале – Инстасамка…

Что с того?

Нередко можно услышать, что ТВ-боссы живут в какой-то параллельной по отношению к остальной стране реальности. Но свежие примеры наводят на мысль, что ситуация ещё серьёзнее – они в той же реальности живут, просто хотят повернуть её в обратном направлении. Туда, где было как раньше, – до 2022 года, а то и до 2014-го.

Очевидно, что нам обратно, «как было до 2022-го и 2014-го», не надо, потому что Россию там в этом случае ждёт гибель. Нужно что-то решать и делать, потому что Инстасамка на Первом канале в шоу «12+» – это страшнее любого «контрнаступа».

Источник: Царьград

Дополнительные видео по теме

Чему учит Первый канал

Фильм «Чему учит Первый канал» предлагает взглянуть на российское телевидение, как на инструмент управления обществом. Какие нравственные ценности и идеологические ориентиры предлагает главный государственный канал России своим зрителям? Является ли обозначенная риторика случайной или носит системный и обязательный характер? Соответствуют ли оглашаемые цели руководства Первого канала его реальному влиянию на общество?

Музыкант рассказывает, кому дают дорогу в шоубизнесе

Влияние попсы на массовую аудиторию

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. После скандала с Настей Ивлеевой казалось, что шоу-бизнесу был преподнесен урок, чего нельзя делать в современной России. Однако на федеральных каналах продолжают показывать аморальный контент.

2. Появление Инстасамки (Дарьи Зотеевой) в шоу "Голос" на Первом канале своим бесстыдством затмевает скандал с "голой вечеринкой".

3. Инстасамка воплощает сатанинскую ролевую модель, отрицающую человеческие ценности и пропагандирующую принцип "за деньги да".

4. Продюсеры "Голоса" и руководство Первого канала представили детской аудитории (шоу 12+) живое воплощение антитрадиционных, антисемейных и античеловеческих "ценностей".

5. На федеральных каналах идет ярмарка тщеславия, пошлости и алчности, чем Запад пытается развратить и уничтожить Русскую цивилизацию.

6. Телевидение движется в противоположном направлении от курса страны на укрепление традиционных ценностей и патриотизма.

Вывод:
Российское телевидение, несмотря на курс страны на традиционные ценности и патриотизм, продолжает транслировать антитрадиционный, аморальный и развращающий контент, пропагандируя алчность и пошлость. Это представляет серьезную опасность для молодого поколения и идет вразрез с государственной политикой.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/show/instasamka-na-pervom-kanale/
Метки: первый канал, тв-шоу
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12098 9334
    chu 40 мин. назад

      Суть всего это 100 лет захвата власти нерусскими. В любые выдумки заставляли силой народ верить.
      Кто в ВОВ воевал тот погиб. Те нерусские которые во время войны пострадали, те получают льготы до сих пор. Но воевать в ВОВ и жить до сих пор уже физически невозможно.
      Сейчас силой и порой с нарушением закона русские берут власть в России себе. Теперь в России будут жить так как хотят русские, потому что русские в России так хотят. И сейчас не будут править ни пострадавшие ни ивлеевы ни идеологи. Будут русские жить в России так как хотят русские. В этом нет ничего плохого.

    • 122 118
      Джастин только что

        Бля пипец, самка.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru