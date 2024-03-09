На торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани 21 февраля Камила Валерьевна Валиева сидела рядом с Владимиром Владимировичем Путиным – однозначный жест поддержки со стороны Президента РФ. Затем АП пригласила нашу чудесную спортсменку на Всемирный фестиваль молодёжи, который проходил с 1 по 7 марта. Камила там была представлена как "российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, гордость нации".

То есть позиция Кремля по поводу ублюдочной "дисквалификации" выражена довольно чётко.

А 7 марта Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России. В документе Минспорта уточняется, что исключение семнадцатилетней Камилы проводилось по регламенту ведомства.

"Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами", – заявил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган (влиятельный спортивный чиновник, бизнесмен, выпускник Высшей школы корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, член межведомственной комиссии по развитию спорта высших достижений Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, кандидат педагогических наук, защитивший диссертацию по теме "Оценка перспективности юных фигуристок на этапе начальной спортивной специализации").

Накануне, 6 марта, близкие к Минспорту и просто враждебные ресурсы скоординированно и согласно однотипной методичке начали возмущаться по поводу того, что Валиева до сих пор не исключена. Дескать, налицо противоречие постановлению главного спортивного ведомства. Ибо "в случае, если к спортсменам, включённым в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или дисквалификации, в отношении таких спортсменов федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в Минспорт России изменение в список об исключении таких лиц". "Документ об исключении фигуристки из списков сборной на сайте Минспорта до сих пор не опубликован", – гневно указывала 6 марта искусствовед и журналист Чемпионат.com Соня Касаткина. "Валиева до сих пор не исключена из сборной России, несмотря на дисквалификацию", – сигнализировал портал Sports.ru, лидирующий среди всех русскоязычных медиа в сегменте "спорт" и принадлежащий через АО "Альтаир Медиа" руководителю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву. "Валиева до сих пор не исключена из сборной России вопреки приказу Минспорта. Фигуристку должны были вычеркнуть из списков национальной команды в течение 10 дней после решения CAS", – взывала газета "Советский спорт". Тут же нарисовалась и депутат Госдумы РФ от "Единой России", зампредседателя Комитета ГД по международным делам Светлана Журова, заявившая, что Минспорт не мог не исключить Валиеву, поскольку "если происходит нарушение антидопинговых правил, то она должна быть автоматом исключена из сборной команды. Это юридические составляющие. <…> Мы можем по разному относиться к решению CAS. <…> Камила должна была уйти из сборной, это документально так".

Как ко всему этому относиться? C глубочайшим презрением, конечно. К чинушам (и их медиа-обслуге), которые в принципе, совершенно искренне не представляют для себя иной формы взаимоотношений с западными элитами, кроме пассивного участия в коленно-локтевых игрищах.

Чиновников, а таковых великое множество – далеко не только в спортивной сфере – переориентировать невозможно. Они воспитаны, обязаны карьерой данной парадигме, в рамках коей имеется лишь всемогущий Запад и его холуи.

"Первое и самое главное: надо в любом случае быть на стороне своих. А когда ты отстраняешь спортсмена, ты косвенно признаёшь, что соглашаешься с тем, в чём его обвиняют. Вот этого делать категорически нельзя", – отметил самарский журналист Ян Налимов. Спортивный комментатор радио Sputnik Алексей Осин: "Что меня возмутило, Федерация фигурного катания будто ждёт, что их милостиво куда-то допустят и разрешат выступать. Не допустят".

"Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил (с). А на днях министр спорта РФ Олег Матыцин рассказывал, что Олимпиаду не надо политизировать, российские нейтральные спортсмены поедут туда выступать и надо уважать их выбор. У США и их марионеток вроде WADA в России очень много союзников. СВО надо будет проводить не только в культуре, но и в спорте", – констатировал уральский блогер Сергей Колясников.

Теле- и радиоведущий Сергей Мардан: "Как-то получается очень некрасиво. Два года назад все российские СМИ, а так же все без исключения официальные спикеры с пеной у рта говорили о том, что всё происходящее с Камилой Валиевой — позор, русофобия и мол мы Камилочку, нашу девочку дорогую, в обиду не дадим. Наступает 2024 год и глава Федерации фигурного катания исключает Валиеву из состава сборной за нарушение допинговых правил. В положении идиотов оказываются абсолютно все, кто публично защищал Камилу два года назад. И только Александр Коган — весь в белом и может спокойно путешествовать по миру, как лицо не нарушающее абсолютно никаких санкций. Удобно, чо".

Военкор Александр Коц: "Не многовато ударов по 17-летней гениальной девчонке, оказавшейся чужой ещё и среди своих? <…> Минспорт исключил Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации. Ещё раз — из списка кандидатов в национальную сборную. По указке каких-то забугорных упырей из CAS. И это на третьем году Специальной военной операции, где своих не сдают даже под страхом смерти. И где честь российского флага свята. Желание наших спортивных чиновников остаться хоть тушкой, хоть чучелом частью «цивилизованного мира» не вытравить, похоже, даже калёным железом". Военкор Герман Куликовский: "Саня, если этим чиновникам скажут, что выступать на Олимпиаде надо не только без флага, без Родины и без всякого упоминания принадлежности к России (например, запрет общаться на русском языке), но ещё плюсом обязательно нацепить петушиные гребни и перед каждым выступлением рассказывать, что они против войны и за ЛГБТ*, то поверь, бубнёж про то, что «это наши ребята, они всю жизнь к этому готовились, спорт вне политики» и ничего страшного в петушином гребне нет — нисколько не уменьшится. Чем выступление без флага и гимна отличается от «голой вечеринки", я, честно, не понимаю. Мерзость всё это. <…> Двукратный чемпион России по мини-футболу и бывший игрок сборной Вячеслав Москаленко погиб в зоне спецоперации. Москаленко было 43 года, на протяжении своей карьеры он выступал в том числе за «Динамо» и «Спартак». Вот пример настоящего Спортсмена, Воина и Мужчины. Ему — Вечная память и низкий поклон, как и всем тем, кто сложил свою голову в боях за Родину. Это возвращаясь к вопросу о «нейтральных спортсменах», готовых ехать на международные соревнования в любом статусе, лишь бы только поехать".

"Чиновников «Минспорта» необходимо срочно мобилизовать и отправить на фронт! Ибо на редкость беспринципные мерзавцы! А во главе этой шарашкиной конторы необходимо поставить таких спортсменов-патриотов, как Карякин, Валиева, Поветкин, Плющенко", – уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Полиобозреватель "Царьграда" Андрей Перла: "Ситуация показывает, что спортивные чиновники России продолжают жить по правилам, которые были созданы и имели смысл до конфликта на Украине. Правила эти выглядят примерно так: некий международный спортивный суд, который раньше имел на это право, решил, что спортсмен дисквалифицирован. Ну, что же делать — наши, может, ему и сочувствуют, но дисциплинированно исключают из сборной. Вот только всем хорошо известно, что после Русской весны ситуация изменилась. И «международные организации» стали просто инструментами в руках врага, против которого Россия ведёт национально-освободительную битву. В этой ситуации, конечно, подчинение этим организациям со стороны наших спортивных федераций выглядит абсурдно. Всем же понятно, что они просто не хотят допускать Россию на соревнования. Так что проблема именно в чиновниках. Потому что они работают тупо по инструкции, согласно параграфам устава. А если они этого не делают, то им не платят зарплату. Специального распоряжения работать теперь по другому параграфу, по другой бумажке они не имеют. Им никто такой бумажки не выдал никогда. Ну и вот, извольте видеть. Что в этой ситуации делать? Нужна политическая воля, государственное решение, новая инструкция спортивным чиновникам. Также следует выйти из всех контролируемых Западом спортивных федераций, организаций и так далее. А заодно позвать с собой всех, кто на нашей стороне. Да, это будет означать не ездить на Олимпиады. И на чемпионаты. И не тратить командировочные. И бюджеты не транжирить, какой ужас, в самом деле. Также следует официально приравнять наших спортсменов, подвергшихся дискриминации, к тем, кто подвергся санкциям со стороны Запада. И компенсировать им, насколько возможно, их потери — материальные, моральные, любые. Сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом. Враг ударил, наш солдат ранен, ему больно. Его попытались лишить профессионального будущего, это не шутка. Надо помочь. Посочувствовать. Помочь с работой, наконец. А чего нельзя делать, так это прогибаться перед Западом. И если Запад дисквалифицировал фигуристку Валиеву, так надо сделать её не просто участником национальной сборной, а почётным участником! А ездить на соревнования по правилам Запада не надо. И вообще следовать правилам Запада не надо. Если продолжать следовать этим правилам, то можно начать подчиняться и требованиям какого-нибудь суда в Гааге. И выдать на расправу Президента Владимира Путина, уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову, генералов Русской армии и так далее. Ну международные нормы же? Положено же? Запад же требует? Но каждому понятно, что это абсурд и этого быть не может. А значит, и решение о дисквалификации фигуристки следует отправить по тому же адресу, что требования гаагского суда".