С.В. Савельев – Ответы на вопросы
Комментарий редакции
Основные темы лекции:
1. Переосмысление понятия "интеллекта" и "умственных способностей" в современных реалиях.
2. Критика существующей системы образования как устаревшей и неэффективной.
3. Необходимость отбора людей по способности к "произвольному мышлению" для будущего прогресса общества.
4. Ликвидация кумовства и протекционизма при назначении на должности и в академической сфере.
5. Потребность в реформировании системы управления и образования для выявления и культивирования людей с нестандартным мышлением.
Вывод:
С.В. Савельев видит будущий прогресс общества в выявлении и развитии людей, способных к нестандартному, творческому, "произвольному" мышлению, которое позволит генерировать новые идеи и решения. Для этого необходимо реформировать систему образования и управления, отказаться от протекционизма и устаревших критериев отбора кадров. Только таким образом можно избежать стагнации и достичь конкурентоспособности страны.
Круто замахнулся С.Савельев !
Интересно, – кто нибудь ведёт поиск “приёмников-передатчиков” ?
А непотизм (кумовство) – это получение и владение существующими плюшками уровня “потребление” здесь и сейчас. Нестандартное мышление здесь ни к чему.