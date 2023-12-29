Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – Ответы на вопросы

45 0

Комментарий редакции

В данном видео С.В. Савельев затрагивает следующие основные темы:

1. Объявление о выходе новых книг по фотографии - шестой книги в серии, посвященной портретной фотографии, и отдельной книги про мозг речной миноги.

2. Критика современных фотоблогеров, которые за деньги пишут ложные отзывы о фототехнике.

3. Разоблачение мифов и заблуждений в науке о мозге и нервной системе миноги.

4. Отказ от публичных дискуссий и полемики по разным вопросам.

5. Комментарии об обезьяньей природе человека и "церебральном сортинге".

Вывод:

В видео автор анонсирует свои новые книги, делится размышлениями о современном состоянии фотографии и науки, объясняет причины своего нежелания вступать в споры, а также высказывает своё мнение о "церебральном сортинге" в обществе. Основной посыл - критика лженауки, невежества и стремление донести до аудитории достоверные научные знания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IDHUA0GqJPE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Исаковский "Сказка о Правде"
Опасный политик Савельев
Андрей Савельев: Есть некоторые признаки того, что Путин причастен к взрыву в Домодедово
Академия наук ответила на упреки в семейственности и раздутых штатах "Ключ - не у нас"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru