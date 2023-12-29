Комментарий редакции

В данном видео С.В. Савельев затрагивает следующие основные темы:

1. Объявление о выходе новых книг по фотографии - шестой книги в серии, посвященной портретной фотографии, и отдельной книги про мозг речной миноги.

2. Критика современных фотоблогеров, которые за деньги пишут ложные отзывы о фототехнике.

3. Разоблачение мифов и заблуждений в науке о мозге и нервной системе миноги.

4. Отказ от публичных дискуссий и полемики по разным вопросам.

5. Комментарии об обезьяньей природе человека и "церебральном сортинге".

Вывод:

В видео автор анонсирует свои новые книги, делится размышлениями о современном состоянии фотографии и науки, объясняет причины своего нежелания вступать в споры, а также высказывает своё мнение о "церебральном сортинге" в обществе. Основной посыл - критика лженауки, невежества и стремление донести до аудитории достоверные научные знания.