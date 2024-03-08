Главная » События

С 8 Марта!

16 0

С 8 Марта!

Сегодня отмечается Международный женский день. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с праздником: 

«Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём.

Мы ждём его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, подругам.

Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья.

Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, – это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми.

Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций.

Сегодня в России семья, её интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать всё возможное, чтобы семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства.

Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне.

Дорогие женщины!

Вы берёте на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением всё делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаётесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться.

Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно.

С праздником вас! С Международным женским днём!»

«Столетие» от всей души поздравляет всех женщин с праздником. Весеннего вам настроения!

До встречи 11 марта.

По материалам сайта Президента РФ

Комментарий редакции

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!

В этот день хочется воздать должное вашим бесценным качествам и добродетелям, которые издревле воспеваются в народных сказках и преданиях.

Желаю вам неиссякаемого трудолюбия и усердия во всех ваших начинаниях. Пусть ваши золотые руки творят прекрасные вещи, а дом всегда будет наполнен уютом и теплом.

Желаю вам терпения и смирения, чтобы с достоинством преодолевать любые невзгоды и препятствия на жизненном пути. Пусть ваша сила духа вдохновляет окружающих.

Пусть не иссякают ваша природная мудрость и смекалка, позволяющие находить правильные решения даже в самых сложных ситуациях.

Оставайтесь всегда верными своим семьям, близким и высоким идеалам. Пусть ваша преданность будет безграничной.

Желаю вам быть готовыми к самопожертвованию ради самого дорогого, что у вас есть – Родины, детей и семьи.

И, конечно же, я желаю вам неиссякаемой доброты и сострадания к ближним. Пусть ваши души всегда будут полны света, тепла и милосердия.

Оставайтесь такими же прекрасными, очаровательными и жизнерадостными! С праздником, дорогие женщины!

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/s_8_marta_282.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 10 марта 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
Хроника событий за неделю 04 — 10 марта 2019 года (окончание)
Март

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru