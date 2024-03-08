С 8 Марта!
Сегодня отмечается Международный женский день. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с праздником:
«Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём.
Мы ждём его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, подругам.
Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья.
Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, – это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми.
Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций.
Сегодня в России семья, её интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать всё возможное, чтобы семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства.
Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне.
Дорогие женщины!
Вы берёте на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением всё делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаётесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться.
Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно.
С праздником вас! С Международным женским днём!»
«Столетие» от всей души поздравляет всех женщин с праздником. Весеннего вам настроения!
До встречи 11 марта.
По материалам сайта Президента РФ
Комментарий редакции
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!
В этот день хочется воздать должное вашим бесценным качествам и добродетелям, которые издревле воспеваются в народных сказках и преданиях.
Желаю вам неиссякаемого трудолюбия и усердия во всех ваших начинаниях. Пусть ваши золотые руки творят прекрасные вещи, а дом всегда будет наполнен уютом и теплом.
Желаю вам терпения и смирения, чтобы с достоинством преодолевать любые невзгоды и препятствия на жизненном пути. Пусть ваша сила духа вдохновляет окружающих.
Пусть не иссякают ваша природная мудрость и смекалка, позволяющие находить правильные решения даже в самых сложных ситуациях.
Оставайтесь всегда верными своим семьям, близким и высоким идеалам. Пусть ваша преданность будет безграничной.
Желаю вам быть готовыми к самопожертвованию ради самого дорогого, что у вас есть – Родины, детей и семьи.
И, конечно же, я желаю вам неиссякаемой доброты и сострадания к ближним. Пусть ваши души всегда будут полны света, тепла и милосердия.
Оставайтесь такими же прекрасными, очаровательными и жизнерадостными! С праздником, дорогие женщины!