Сегодня отмечается Международный женский день. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с праздником:

«Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём.

Мы ждём его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, подругам.

Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья.

Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, – это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми.

Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций.

Сегодня в России семья, её интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать всё возможное, чтобы семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства.

Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне.

Дорогие женщины!

Вы берёте на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением всё делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаётесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться.

Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно.

С праздником вас! С Международным женским днём!»

«Столетие» от всей души поздравляет всех женщин с праздником. Весеннего вам настроения!

До встречи 11 марта.

По материалам сайта Президента РФ