Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Цель зафиксирована, но команды огонь не было

7 0


Да, Зеленского видят, но не убивают.
Потому что решение убивать или не убивать Зеленского, решение не военное, а политическое.
Приказа на ликвидацию Зеленского нет, поэтому и не стреляют. Поэтому и все байки про покушения на Зеленского ничего не стоят – нет такой команды. Поменяются приоритеты и будет команда – отслеживаемые кортежи Зеленского и его окружения сразу начнут вносить на огневое поражение.

PS. На фото, снятый российским БПЛА висевшим над Херсоном, кортеж Зеленского в Херсоне.
Как нетрудно догадаться, никаких проблем запустить по зафиксированной цели гиперзвуковую ракету из Крыма не составяла большого труда. Искандер с кассетной боевой частью здесь бы хорошо зашел. Но…
Поэтому Зеленский и катается спокойно, потому что знает, что его убивать не собираются. Во всяком случае на текущем этапе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9010698.html
Метки: война на украине, Зеленский
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Секретная космическая крепость «Алмаз»
Майнила, как это было на самом деле
Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2017
Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2015
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru