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IT перехватывают власть и регулирование, или Необходимость перестройки цифровых платформ

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Почему цифровые технологии сделали современный мир «маленьким» и  «сложным»? Что предлагает проект ЭРА. Как соотносятся алгоритмы, на которых работают цифровые системы, с существующими правовыми нормами? Почему появление  IT монополий закономерно в текущей экономической системе? Что с этим делать? Необходимость формирования открытых единых базовых стандартов цифровых платформ. Постулаты проекта ЭРА.

Гости:
Александр Андрианов, координатор проекта  «Точка Сборки»
Александр Пастухов, шеф-редактор проекта «Точка Сборки»

Ведущий:
Иулиания Максименко, продюсер проекта

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Цифровые платформы создали сложную и маленькую модель мира, в которой задача управления становится крайне сложной из-за комбинаторного роста сложности и геометрического роста вычислительных мощностей.

2. Монополизация цифровых платформ приводит к потере контроля национальных государств и подчинению их интересам транснациональных корпораций.

3. Происходит унификация потребителей, уничтожение культурного разнообразия и вестернизация под видом глобализации.

4. Проект "Эра" предлагает альтернативу через создание новых базовых технологических стандартов и платформ, обеспечивающих безопасность, масштабируемость и сохранение культурного разнообразия.

5. Необходимо выстроить баланс между глобальными мегапроектами и базовыми человеческими потребностями, достоинством и культурным воспроизводством.

6. Требуется переход от модели оптимизации к модели развития, основанной на избыточности ресурсов и возможностей.

Вывод:
Беседа посвящена критическому анализу негативных последствий цифровизации и монополизации цифровых платформ, а также поиску альтернативной модели развития человечества через создание новых технологических стандартов и платформ, сохраняющих культурное разнообразие и обеспечивающих баланс между глобальными проектами и человеческими потребностями. Проект "Эра" представляется как возможный путь к такой альтернативной модели развития цивилизации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dl1La1ISSrM
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