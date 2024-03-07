IT перехватывают власть и регулирование, или Необходимость перестройки цифровых платформ
Почему цифровые технологии сделали современный мир «маленьким» и «сложным»? Что предлагает проект ЭРА. Как соотносятся алгоритмы, на которых работают цифровые системы, с существующими правовыми нормами? Почему появление IT монополий закономерно в текущей экономической системе? Что с этим делать? Необходимость формирования открытых единых базовых стандартов цифровых платформ. Постулаты проекта ЭРА.
Гости:
Александр Андрианов, координатор проекта «Точка Сборки»
Александр Пастухов, шеф-редактор проекта «Точка Сборки»
Ведущий:
Иулиания Максименко, продюсер проекта
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Цифровые платформы создали сложную и маленькую модель мира, в которой задача управления становится крайне сложной из-за комбинаторного роста сложности и геометрического роста вычислительных мощностей.
2. Монополизация цифровых платформ приводит к потере контроля национальных государств и подчинению их интересам транснациональных корпораций.
3. Происходит унификация потребителей, уничтожение культурного разнообразия и вестернизация под видом глобализации.
4. Проект "Эра" предлагает альтернативу через создание новых базовых технологических стандартов и платформ, обеспечивающих безопасность, масштабируемость и сохранение культурного разнообразия.
5. Необходимо выстроить баланс между глобальными мегапроектами и базовыми человеческими потребностями, достоинством и культурным воспроизводством.
6. Требуется переход от модели оптимизации к модели развития, основанной на избыточности ресурсов и возможностей.
Вывод:
Беседа посвящена критическому анализу негативных последствий цифровизации и монополизации цифровых платформ, а также поиску альтернативной модели развития человечества через создание новых технологических стандартов и платформ, сохраняющих культурное разнообразие и обеспечивающих баланс между глобальными проектами и человеческими потребностями. Проект "Эра" представляется как возможный путь к такой альтернативной модели развития цивилизации.