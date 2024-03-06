В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Россия использовала вакуумную бомбу ОДАБ-1500 против ВСУ, уничтожив более 250 украинских военных.

2. США и союзники не хотят допустить, чтобы их танки и техника были уничтожены на поле боя в Украине.

3. В Техасе более 150 политиков подписали документ о проведении референдума о независимости штата от США.

4. Во Флориде запретили программы, связанные с гендерными и расовыми исследованиями в университетах.

5. Генералы бундесвера обсуждали возможность нанесения ракетного удара по Крымскому мосту.

6. Существует противостояние между консерваторами и либералами в США за влияние в различных сферах, особенно в образовании.

Вывод:

Беседа отражает нарастающие противоречия и конфликты как внутри стран Запада (США, Германия), так и между Россией и странами НАТО. Идёт борьба за влияние, ценности и идеологические установки в обществе. Усиливаются центробежные тенденции в США. Растёт напряжённость между Россией и НАТО из-за действий на Украине.