Азовский Мариупольский порт – один из крупнейших в Азовско-Черноморском бассейне – стал важнейшим форпостом во внешнеторговых связях России. В прошлом году объем экспортно-импортных перевозок через него возрос более чем наполовину в сравнении с 2022 годом. Через этот порт Россия и ДНР-ЛНР, по данным на начало 2024 г., осуществляют торговлю более чем с 20-ю странами. И это после колоссальных разрушений здесь в предыдущие годы!

За рекордно короткий срок здесь была почти полностью восстановлена работа столь значимого объекта как порт. Часть восстановительных работ всё ещё продолжается, ведь ВСУ сделали, кажется, всё, чтобы навсегда разрушить город. Но многие десятки специалистов ДНР-ЛНР и прибывшие из других регионов России, буквально за год устранили большинство разрушений. Причём используя только российское, в том числе, донецкое и луганское, оборудование.

А ведь еще в 2014-15 годах у НАТО и киевских властей, помнится, были планы создать там передовую НАТОвскую военную базу, нацеленную на Россию. Но – не случилось. Сегодня Мариуполь и его порт – составная часть РФ.

Что же касается внешнеторговой динамики, то в 2023-м объем грузов, перевезенных через Мариупольский порт, составил около 145 тыс. тонн, а число обслуженных здесь грузовых судов, в том числе иностранных, составило 65 единиц. В текущем году общий объем внешнеторговых перевозок через Мариуполь увеличится не менее чем на треть в сравнении с предыдущим годом.

Комплексная программа восстановления и реконструкции мариупольских терминалов, финансируемая в основном из российского госбюджета (частично – из бюджетов ДНР-ЛНР), предусматривает, что уже к середине 2020-х гг.грузовая мощность порта в Мариуполе увеличится не менее чем вдвое. А объем внешнеторговых перевозок, как минимум, наполовину в сравнении с прошедшим годом.

Растущая востребованность Мариупольского порта во внешней торговле подтверждается и тем, что только за январь-февраль с.г. экспортная перевалка, например, зерновых грузов из ДНР-ЛНР, ряда соседних областей РФ, а с июня 2023 года – и из Белоруссии, достигла почти 25 тыс. тонн. Немаловажно и то, что морское сообщение порта Мариуполя уже со второй половины 2023 г., по информации «РосКапСтроя», налажено с портами Ростова-на-Дону, Азова, Кавказа и Севастополя в регулярном режиме. Планируется открытие в 2024 г. постоянных маршрутов в Ейск и Новороссийск. Это даст возможность оптимально распределить грузовую нагрузку всех этих портов и тем самым, предотвратить их перегруженность.

А к 2025 году через Мариуполь будет проложена новая железная дорога по кратчайшему маршруту, которая соединит Крым с ДНР-ЛНР и другими регионами России (см. карту). Она позволит увеличить, по имеющимся оценкам, более чем на четверть грузовую перевалку и в Мариупольском порту.

Действующее же сегодня ж.д. сообщение с Крымом – это весьма протяженная магистраль через Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и далее – по Крымскому мосту. Перевозки также осуществляются благодаря паромной переправе через азовско-черноморский пролив. Но теперь, с учетом реализации федеральной программы комплексного экономического развития Крыма и его транспортно-экономических связей с остальными российскими регионами, включая ДНР-ЛНР, этот единственный маршрут уже недостаточен.

Тем временем, новые регионы России активно включаются и в международные экономические связи. По информации премьер-министра ДНР Евгения Солнцева, «растущую часть экспорта осуществляют через Мариуполь предприятия металлургической, химической отраслей республики, основная география их поставок это, прежде всего, Белоруссия (по железной дороге), Казахстан, Абхазия, Турция, Китай. А в качестве новых рынков рассматриваются Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Индия».

Весьма важно и то, что в экспортном ассортименте республики начинают преобладать чугун, горнодобывающее оборудование, товары химпрома. Причем ассортимент поставок с текущего года существенно расширится.

Он дополнится товарами целлюлозно-бумажной, угольной отраслей, нефтегазохимии, машиностроения, стройматериалами, а также товарами массового спроса. Что обусловлено активным восстановлением прежних и созданием новых мощностей в этих отраслях. В середине текущего десятилетия суммарная мощность промышленных предприятий ДНР увеличится минимум в полтора раза, а поставки их продукции на экспорт возрастут почти вдвое в сравнении с 2023 годом.

Словом, как говорит глава правительства ДНР Евгений Солнцев: «Вхождение республики в состав России положило начало интеграционным процессам в экономике, вовлекая наши промышленные предприятия и транспортную систему в Евразийское экономическое пространство». В этой связи очевидно, что значимость Мариупольского форпоста России еще больше возрастает.

Специально для «Столетия»

Алексей Чичкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мариуполь и его морской порт стали важным форпостом России во внешней торговле после присоединения ДНР и ЛНР к РФ.

2. В 2023 году объем грузоперевозок через Мариупольский порт вырос более чем на 50% по сравнению с 2022 годом.

3. Россия осуществляет торговлю более чем с 20 странами через Мариупольский порт.

4. Идет активная реконструкция и восстановление порта, финансируемая из российского и донбасского бюджетов.

5. К середине 2020-х годов грузовая мощность порта увеличится не менее чем вдвое.

6. Планируется строительство новой железной дороги в Крым через ДНР и ЛНР, что увеличит грузопоток через Мариуполь.

7. ДНР и ЛНР наращивают экспорт своей продукции через Мариупольский порт.

8. Вхождение ДНР и ЛНР в состав России способствует интеграции их экономик в евразийское пространство.

Вывод:

Мариуполь и его морской порт превращаются в стратегически важный транспортно-логистический узел, обеспечивающий торгово-экономические связи России с другими странами и регионами, включая Крым, ДНР, ЛНР. Восстановление и модернизация порта, а также строительство новой железнодорожной инфраструктуры значительно усилят его роль в качестве "морского форпоста" России.