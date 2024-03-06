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5 миллиардов за Коломойского

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Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.

Cуд в Адыгее по иску Генпрокуратуры РФ изъял у Игоря Коломойского почти 500 земельных участков сельхозназначения стоимостью более ₽6 млрд, здания и шесть помещений в центре Москвы, а кроме того, 100% долей в компаниях «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг — Юг», стоимость которых превышает ₽5,1 млрд.

Беня, что с лицом? Уже не хочешь «10.000$ за москаля»?

https://t.me/SergeyKolyasnikov/57058 – цинк

Неплохо, хоть и с сильным запозданием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9006631.html
Метки: Коломойский, олигархи, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12085 9321
    chu час назад

      Вопрос что украинцы и НАТО не проиграли России уже изобразили. Вопрос уборки Зеленского уже почти решен. Деньги за долги Украины уже поделены. Думаю что в ЕС уже больше никто не захочет, даже очень отсталые страны уже сообразят. Этот государственного уровня беспредел мошенничества запомнится на долгие годы всем. Теперь нужно вернуть Януковича, чтобы у Тимошенко снова заболела спина.

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