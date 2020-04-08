Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2020
- 08:40 «Умрёшь быстрее, чем от коронавируса», — как дончане восприняли карантин и закрытие границ (ВИДЕО).
- 08:07 30 — 2 = 18 — украинское дистанционное обучение «зашло с козырей» (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:52 Коломойский заявил, что власти Украины выбрали “путь в никуда”.
- 05:11 Коронавирус и рост цен в ДНР: власти обещают жёсткие меры (ВИДЕО).
- 03:30 Ахметов потерял $3 миллиарда, Коломойский на грани вылета: Как украинские олигархи упали в списке Forbes.
- 02:30 Как Коломойский добывает нефть в России.
- 01:30 Суд арестовал имущество завода Порошенко (ВИДЕО).
- 00:00 «Завтра наступило»: Зеленский дал советы украинцам, чем заняться на карантине (ВИДЕО).
«Умрёшь быстрее, чем от коронавируса», — как дончане восприняли карантин и закрытие границ (ВИДЕО)
Независимый американский журналист Патрик Ланкастер спросил у дончан, как они относятся к ограничительным мерам, введённым властями ДНР для противодействия распространению коронавируса, и повлияло ли на них перекрытие границы с Украиной.
На этих кадрах вы можете увидеть количество людей в центре города утром, снимали на бульваре Пушкина.
В ДНР нет жесткого карантина как такового, не ограничено движение общественного и личного транспорта. В магазинах введён масочный режим для продавцов и охранников, у касс размечены линии т. н. социальной дистанции. По состоянию на утро 8 апреля выявленных случаев — шесть.
Власти настоятельно рекомендовали лицам старше 65 лет не покидать дома без крайней необходимости, впрочем, это требование по большей части игнорируется даже несмотря на то, что временно отменён льготный проезд в муниципальном транспорте.
Напомним, гражданин США Патрик Ланкастер приехал на Донбасс в 2014 году, когда началась война, первые репортажи делал вместе с Грэмом Филлипсом, не боясь самых горячих точек фронта. Остался жить и работать в Донецке, женился на дончанке, в их семье уже появился новый маленький гражданин ДНР.
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30 — 2 = 18 — украинское дистанционное обучение «зашло с козырей» (ФОТО, ВИДЕО)
6 апреля на Украине начались телеуроки — дистанционное обучение для школьников 5–11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Без иронии прекрасное начинание, учитывая, что компьютеры или планшеты есть не у всех.
Но не обошлось и без провала: на уроке математики для 5 класса, решая на доске простенькую задачку на вычисление скорости, учительница допустила грубую арифметическую ошибку.
В примере 30,2 минус 2,2, у учительницы почему-то получилось 18 вместо 28.
«Всё, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаём его в эфир», — написал заметивший ошибку первым директор телеканала «112» Артем Марчевский.
А одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал событие так:
«Уж точно не хотелось бы, чтобы сегодняшняя история с грубой ошибкой в телеуроке по математике стала поводом для травли несчастной учительницы.
Ошибиться может каждый. Даже в простейших вещах типа арифметических действий. Особенно в непривычной обстановке и перед камерой.
Но.
Речь же идёт не о какой-то любительской самодеятельности. Речь идёт о ГОСУДАРСТВЕННОЙ программе телеобучения. И конечно же, учительница учительницей, но при нормальной организации вопроса за ней и над ней должна стоять куча народу, просматривающего и корректирующего материал перед подачей в эфир.
Тот факт, что пролезла ошибка, значит, что это система не сработала. А тот факт, что это ошибка такая грубая — признак того, насколько через ж*** эта система была устроена.
И вот в этом проблема. Проблема системы — системы образования. Потому что они потом по тем же принципам учебники пишут, программы составляют и это вот всё. На отвались. Фигак, фигак — и в продакшн.
Да и не только образования ведь это касается…»
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Коломойский заявил, что власти Украины выбрали “путь в никуда”
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Коронавирус и рост цен в ДНР: власти обещают жёсткие меры (ВИДЕО)
Самые высокие цены в ДНР сегодня наблюдаются во время непростой эпидемиологической ситуации на рынках. Именно они подпадают первыми под внимание подразделений Министерства доходов и сборов и Министерства экономического развития республики.
Понятно, что есть желание заработать много, но сейчас не то время, считает министр доходов и сборов Евгений Лавренов.
В интервью донецким СМИ он заявил, что на встрече главы ДНР Дениса Пушилиным с крупными донецкими ритейлами, куда вошли оптовики-импортёры и торговые сети, обсуждалась тема обеспечения продовольственной безопасности.
Первое, о чём рассказал министр, — это то, что было принято решение о государственной поддержке в виде кредитования компаний.
«По моей информации, кредит будет девятимесячным. Банковская ставка — то ли 10, то 12 процентов годовых. Как только будет выдан, мы это чётко будем понимать. Я думаю, ЦРБ это лучше прокомментирует», — сказал он.
Также Министерству доходов и сборов поручено разработать меры поддержки таких компаний, чтобы компенсировать эти проценты, которые необходимы банкам.
«Это в первую очередь льготирование по налогообложению, — подчеркнул министр. — Мы сегодня завершаем эту работу с той целью, чтобы вынести свои предложения на председателя правительства и доложить главе республики о том, что мы можем сделать».
При этом он уточнил, что пока окончательно решение правительством не принято. Об этом будет сообщено позже.
Что касается крупных торговых сетей, то здесь, как заметил министр, к ним было обращение. А Министерству экономического развития было поручено разработать перечень социально значимых товаров в рамках эпидемиологической работы.
«Вы знаете, что у нас существует перечень социально значимых товаров. Понятно, что этот список будет рассчитан. Могу сказать, что в основу этого списка положили те продукты, которые заложены в Российской Федерации, в том числе и говядина. Но говядина на кости, не мякоть. Также свинина (тоже на кости) и мясо птицы (куры)», — пояснил Лавренов.
По его мнению, донецкие торговые сети «очень внимательно подошли к своему ценообразованию».
«Мы сейчас обобщаем всю ситуацию, сложившуюся на рынке продовольственных и непродовольственных продуктов ДНР. И уже сегодня подразделения Министерства доходов и сборов вышли на проверку по результатам полученной информации с горячих линий. Сегодня проводится ежесуточный мониторинг вместе с Министерством экономического развития по ценам как в торговым сетях, так и на рынках. Могу отметить, что в торговых сетях существенного роста цен мы не наблюдаем», — добавил Лавренов.
Зависимость от российского рынка
По словам главы Министерства доходов и сборов, есть такие группы товаров, стоимость которых привязана к курсу доллара. То есть, она может меняться. Это те товары, которые завозятся из России в ДНР, но которые в РФ не производят, не выращивают, а импортируют из других стран.
«Обоснованность даже в торговых сетях незначительного роста мы будем проверять. У нас для этого есть все рычаги, начиная от таможенной декларации, то есть инвойсу (сопроводительная грузовая документация — прим. РВ), по которому вошло, плюс определён порядок формирования стоимости в рознице по продуктам питания, который определён постановлением правительства, где учтены все затраты, необходимые для того, чтобы доставить на полку какой-то продукт.
Поэтому если будет обоснованный незначительный рост, тогда, значит, пожалуйста, у нас мер реагирования не будет. Если рост будет необоснованный, то мы будем принимать достаточно жёсткие фискальные меры для того, чтобы торговые сети контролировали свои цены и не допустили необоснованного роста цен», — сказал Лавренов.
В ведомстве отметили, что работает горячая линия Министерства доходов и сборов ДНР, куда необходимо сообщать о повышении цен на товары первой необходимости и лекарственные препараты. Контакты горячей линии: 071–381–79–83; 071–489–42–33 (по будням с 9:00 до 18:00).
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Ахметов потерял $3 миллиарда, Коломойский на грани вылета: Как украинские олигархи упали в списке Forbes
7 апреля журнал Forbes обнародовал список долларовых миллиардеров мира.
В рейтинге 1990 позиций, в том числе шесть из них занимают украинские бизнесмены. При этом год назад в списке было семь украинцев.
Полный список Forbes обнародован на сайте издания. В него вошли 2 095 миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В прошлом году в рейтинге было 2 153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 трлн.
В списке долларовых миллиардеров шесть украинских бизнесменов.
Ринат Ахметов — 872 место, $2,4 млрд
Виктор Пинчук — 1613 место, $1,3 млрд
Геннадий Боголюбов — 1730 место, $1,2 млрд
Юрий Косюк — 1851 место, $1,1 млрд
Игорь Коломойский — 1990 место, $1 млрд
Константин Жеваго — 1990 место, $1 млрд
Больше всего за год потерял Ринат Ахметов, но он по-прежнему является богатейшим человеком на Украине. Также состояние ощутимо уменьшилось у Константина Жеваго. А Вадим Новинский и вовсе выбыл из рейтинга. Единственным в списке украинских миллиардеров, кто не потерял и чье состояние оказалось на уровне прошлого года оказался Геннадий Боголюбов.
Как изменились позиции
1. Ринат Ахметов. Владелец СКМ и ФК «Шахтер» Ринат Ахметов занял 875 место в свежем рейтинге Forbes; состояние $2,4 млрд.
В 2019 году в аналогичном списке Ринат Ахметов был на 272 месте с $6 млрд. То есть за год минус 103 строчки и $3,6 млрд.
2. Виктор Пинчук. Владелец «Интерпайпа» и зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук занял 1613 место; состояние $1,3 млрд.
В аналогичном рейтинге 2019 года у Пинчука было 1605 место и $1,4. То есть за год он опустился на 8 строчек и потерял $100 млн.
3. Геннадий Боголюбов. Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов занял 1730 место; состояние $1,2 млрд.
В рейтинге 2019 года у Боголюбова было 1818 место и $1,2. То есть за год он поднялся на 88 строчек, его состояние не изменилось.
4. Юрий Косюк. Основной акционер «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк занял 1851 место; состояние $1,1 млрд.
В рейтинге 2019 года Косюк занимал 1605 место и имел $1,4. Он делил эту строчку с Виктором Пинчуком. То есть за год он опустился в рейтинге на 246 позиций, а его состояние уменьшилось на $300 млн.
5. Игорь Коломойский. Еще один совладелец «Привата» Игорь Коломойский занял 1990 место; состояние $1 млрд.
В рейтинге 2019 года Коломойский занимал 1947 место с состоянием $1,1. То есть за год минус 43 строчки и $100 млн. Если он потеряет еще сколько же в следующем году, то вылетит из списка Forbes.
6. Константин Жеваго. Владелец Ferrexpo Константин Жеваго также занял 1990 место; состояние $1 млрд.
В рейтинге 2019 года у Жеваго было 1515 место и состояние $1,5. То есть за год он опустился на 475 строчек и потерял полмиллиарда долларов. Напомним, в прошлом году он стал фигурантом уголовного дела по выводу средств из банка «Финансы и кредит» и был объявлен Украиной в международный розыск.
Также в прошлом году в рейтинге миллиардеров был владелец «Смарт-холдинга» и партнер Ахметова по «Метинвесту» Вадим Новинский. Ему Forbes насчитал $1 состояния, он занимал 2057 место в мировом рейтинге. В списке 2020 года его нет, соответственно его состояние уже менее $1 по версии Forbes.
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Как Коломойский добывает нефть в России
Экс-депутат Верховной Рады Украины, политэмигрант Олег Царев на своем сайте рассказал, каким образом одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский зарабатывает на добычи нефти в России.
Коломойский добывает нефть в России. Не удивляйтесь. Ну добывает, ну и что?
Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Российской Федерации, введённые против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит можно вести бизнес в России.
сВ США, Израиле, Великобритании, на Кипре идут судебные процессы против Коломойского, его активы арестованы. Но Россия другое дело.
Британская нефтегазодобывающая компания JKX Oil&Gas Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виталия Хомутынника заработала в 2019 году $22,21 млн чистой прибыли, улучшив показатель 2018-го на 45,6%.
С учётом курсовых разниц совокупная прибыль JKX достигла $44,1 млн.
Компания впервые за 10 лет рассчиталась по долгам (облигации).
Совместная «бурилка» избавилась от неработающих активов в Венгрии (выручив $2,9 млн) и увеличила добычу на 20% в Украине и РФ (в среднем 10 748 баррелей в сутки), в первую очередь за счёт «Полтавской газонефтяной компании» (Украина, +52%), сохранив уровень добычи в России на уровне 2018 года (5158 баррелей в сутки).
Поздравляю, Игорь Валерьевич, с удачным вложением денег. Так держать!!!
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Суд арестовал имущество завода Порошенко (ВИДЕО)
Окружной административный суд Киева (ОАСК) 7 апреля запретил отчуждать любое имущество киевского АО «Кузня на Рыбальском» и проводить его перерегистрацию в Государственном реестре. Это предприятие является одним из крупных активов бывшего президента Петра Порошенко.
О решении суда сообщил юрист Андрей Портнов.
«Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко — завод „Кузня на Рыбальском”, — сказал известный адвокат.
Решение суда принято по иску гражданки Исаевской, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупции Порошенко.
«Напомню, „Кузня на Рыбальском” — это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию», — напомнил Портнов.
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«Завтра наступило»: Зеленский дал советы украинцам, чем заняться на карантине (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к жителям страны по поводу эпидемии коронавируса. Такие ролики стали уже традицией.
В новом обращении глава государства в том числе рассказал, чем можно занять себя на карантине.
Зеленский призвал использовать карантин с максимальной пользой.
«Вспомните, как каждый из нас жаловался на нехватку времени. Как мы все говорили: еще бы один час в сутки, еще бы один выходной. Столько новых книг и фильмов, которые прошли мимо меня! Мы все себе обещали: подтяну английский, наведу порядок на рабочем столе компьютера, с этого понедельника буду качать пресс… Мы все хотели позвонить родителям… позвонить друзьям», — сказал президент.
По его словам, раньше всем этим планам мешала работа. Однако теперь на карантине, наконец, можно их осуществить.
Зеленский посоветовал поговорить со своей женой, не ограничиваясь репликами «привет», «спасибо за ужин» и «спокойной ночи». Вместе вспомнить «все приятные мгновения, путешествия, первое свидание и заново влюбиться друг в друга».
Также президент порекомендовал поговорить с собственными детьми.
«Не «угу», «хорошо», «перехочешь», «почему не делаешь уроки». А поговорить. Понять их увлечение, хобби, мечты, страхи. И, конечно, разобрать уже, наконец, балкон — этот музей хлама, который «нельзя выбрасывать, потому что когда-то точно пригодится», — завершил свои рекомендации глава украинского государства.
«Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра наступило. Самое время сделать то, что мы давно хотели», — резюмировал президент.
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