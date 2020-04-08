Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2020

Самые высокие цены в ДНР сегодня наблюдаются во время непростой эпидемиологической ситуации на рынках. Именно они подпадают первыми под внимание подразделений Министерства доходов и сборов и Министерства экономического развития республики.

Понятно, что есть желание заработать много, но сейчас не то время, считает министр доходов и сборов Евгений Лавренов.

В интервью донецким СМИ он заявил, что на встрече главы ДНР Дениса Пушилиным с крупными донецкими ритейлами, куда вошли оптовики-импортёры и торговые сети, обсуждалась тема обеспечения продовольственной безопасности.

Первое, о чём рассказал министр, — это то, что было принято решение о государственной поддержке в виде кредитования компаний.

«По моей информации, кредит будет девятимесячным. Банковская ставка — то ли 10, то 12 процентов годовых. Как только будет выдан, мы это чётко будем понимать. Я думаю, ЦРБ это лучше прокомментирует», — сказал он.

Также Министерству доходов и сборов поручено разработать меры поддержки таких компаний, чтобы компенсировать эти проценты, которые необходимы банкам.

«Это в первую очередь льготирование по налогообложению, — подчеркнул министр. — Мы сегодня завершаем эту работу с той целью, чтобы вынести свои предложения на председателя правительства и доложить главе республики о том, что мы можем сделать».

При этом он уточнил, что пока окончательно решение правительством не принято. Об этом будет сообщено позже.

Что касается крупных торговых сетей, то здесь, как заметил министр, к ним было обращение. А Министерству экономического развития было поручено разработать перечень социально значимых товаров в рамках эпидемиологической работы.

«Вы знаете, что у нас существует перечень социально значимых товаров. Понятно, что этот список будет рассчитан. Могу сказать, что в основу этого списка положили те продукты, которые заложены в Российской Федерации, в том числе и говядина. Но говядина на кости, не мякоть. Также свинина (тоже на кости) и мясо птицы (куры)», — пояснил Лавренов.

По его мнению, донецкие торговые сети «очень внимательно подошли к своему ценообразованию».

«Мы сейчас обобщаем всю ситуацию, сложившуюся на рынке продовольственных и непродовольственных продуктов ДНР. И уже сегодня подразделения Министерства доходов и сборов вышли на проверку по результатам полученной информации с горячих линий. Сегодня проводится ежесуточный мониторинг вместе с Министерством экономического развития по ценам как в торговым сетях, так и на рынках. Могу отметить, что в торговых сетях существенного роста цен мы не наблюдаем», — добавил Лавренов.

Зависимость от российского рынка

По словам главы Министерства доходов и сборов, есть такие группы товаров, стоимость которых привязана к курсу доллара. То есть, она может меняться. Это те товары, которые завозятся из России в ДНР, но которые в РФ не производят, не выращивают, а импортируют из других стран.

«Обоснованность даже в торговых сетях незначительного роста мы будем проверять. У нас для этого есть все рычаги, начиная от таможенной декларации, то есть инвойсу (сопроводительная грузовая документация — прим. РВ), по которому вошло, плюс определён порядок формирования стоимости в рознице по продуктам питания, который определён постановлением правительства, где учтены все затраты, необходимые для того, чтобы доставить на полку какой-то продукт.

Поэтому если будет обоснованный незначительный рост, тогда, значит, пожалуйста, у нас мер реагирования не будет. Если рост будет необоснованный, то мы будем принимать достаточно жёсткие фискальные меры для того, чтобы торговые сети контролировали свои цены и не допустили необоснованного роста цен», — сказал Лавренов.

В ведомстве отметили, что работает горячая линия Министерства доходов и сборов ДНР, куда необходимо сообщать о повышении цен на товары первой необходимости и лекарственные препараты. Контакты горячей линии: 071–381–79–83; 071–489–42–33 (по будням с 9:00 до 18:00).

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