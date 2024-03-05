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В бою у Феодосии погиб патрульный корабль “Сергей Котов”

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В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников. По разным данным было от 10 до 15 морских дронов, что превышало оборонительные возможности корабля.
Очевидно, что система, когда кораблям приходится отбиваться от дронов только из пулеметов в ближнем бою является недостаточной. Выработка мер противодействия дронам для нужд флота идет слишком медленно.

Во время атаки на патрульный корабль "Сергей Котов" к счастью, у нас обошлось без погибших. Экипаж свою задачу выполнил – вел бой против многочисленных БЭКов, несколько уничтожил.
После попаданий в корабль вел в меру наличных ресурсов борьбу за живучесть, но повреждения были слишком серьезными.
После чего экипаж покинул корабль – несколько моряков получили ранения, но погибших нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9005947.html
Метки: война на море, дроны, технологии, феодосия, черноморский флот
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31553 26815
    марина 19 мин. назад

      На этот раз утопили не старый, а свежий :( Полтора года всего со ввода в эксплуатацию (согласно новостям)
      Всё равно жалко и грустно

      даже загнанный в угол заяц бывает опасен, а уж проигрывающий британский хищник — вдвойне

      чай, не с киевскими “адмиралами” воюем, а с ястребами НАТО

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