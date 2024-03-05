Призвание музыканта. Гитарист Александр Иванов-Крамской (1965)
Творческий портрет гитариста и композитора Александра Михайловича Иванова-Крамского.
В фильме звучат произведения в переложении для гитары и оригинальные сочинения в исполнении А. Иванова-Крамского.
Фрагмент фильма Призвание музыканта. Музыкальный рассказ о гитаристе А.М.Иванове-Крамском
Главная редакция музыкальных программ, 1965 г.
#АлександрИвановКрамской #гитара #ПризваниеМузыканта
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1