Конечно, говорить о подбитых Абрамсах приятнее, чем о потерянном корабле. Это понятно по-человечески и по-воински. Чужие потери вдохновляют, а свои потери – это боль и травма, которую не хочется посыпать солью.

Но не надо быть военным стратегом, чтобы понимать – каждый потерянный корабль, тем более в небольшом по составу флоте (ЧФ), стоит десятки танков, даже таких, как Абрамс.

То, что в этой войне коптеров и ракет танки стали относительно лёгкой мишенью – это мы все поняли и сделали выводы. Не зря новейший танк "Армата" решено не использовать в СВО – чтобы не сжигать большое количество денег, которые он стоит, и не наносить моральный урон войскам. Если бы Арматы стали гореть так, как Леопарды и Абрамсы, то это было бы очень неприятно.

Однако и корабли стали очень уязвимой целью для беспилотников, причём их строительство намного более трудоёмкое, чем изготовление танков. Но вот здесь мы почему-то вновь и вновь оказываемся бессильны.

Я не берусь обсуждать и тем более советовать, как следует защитить наши корабли, но любому человеку очевидно – морская держава терпит урон на море от страны, которая не имеет полноценного флота. Да, при полной поддержке НАТО, но факт заключается в том, что Запад, не используя свой флот, уничтожает русский флот в Чёрном море.

Это беспрецедентный вызов для флота, но на войне всегда происходят такие неожиданности – и на них надо реагировать. Война всегда была локомотивом военно-технического развития, и всегда нашим военным изобретателям приходилось находить достойные ответы на вызовы и даже опережать их. Убеждён, что и сегодня мы это сделаем. Только хотелось бы найти такой ответ до того, как Чёрный флот останется только в виде береговой инфраструктуры.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Потеря кораблей для российского флота болезненнее, чем потеря танков, так как строительство кораблей более трудоемкое и флот относительно небольшой.

2. Танки стали уязвимыми для беспилотников и высокоточного оружия, поэтому новейшие танки типа "Армата" решено не использовать в СВО.

3. Корабли также стали очень уязвимыми целями для беспилотников, что беспрецедентно для военно-морского флота России.

4. Украина, не имея полноценного флота, но при поддержке НАТО, наносит урон российскому Черноморскому флоту.

5. Это вызов для российского флота, на который необходимо реагировать и находить адекватные ответы, опираясь на военно-техническое развитие.

Вывод:

Статья акцентирует внимание на непропорционально высоких потерях российского Черноморского флота от беспилотников и высокоточного оружия украинской стороны при поддержке НАТО. Это ставит серьезный вызов перед российскими военными, требуя безотлагательно найти эффективные способы противодействия современным угрозам для сохранения боеспособности флота в Черном море.