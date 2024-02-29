В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

В данной лекции рассматривается тема рынка урана и особенностей его торговли. Основные тезисы:

1. Рынок урана крайне узок – всего 5 крупных компаний в мире занимаются добычей и поставками урана на мировой рынок. Это определяет специфику рынка и ценообразования.

2. Уран – продукция двойного назначения, поэтому торговля им жестко регулируется и контролируется международными организациями.

3. Помимо экономических факторов, на рынок урана сильно влияют политические – антироссийские санкции, запреты на поставки из России.

4. Технологически уран проходит множество этапов переработки, что также влияет на рынок и логистику.

5. США и ряд других стран не имеют полного цикла по переработке урана, зависят от импорта обогащенного урана.

Вывод: рынок урана уникален по своей структуре и находится в зависимости от политических факторов. Узость рынка и сложность логистических цепочек делает невозможным быстрый отказ от российского урана для многих стран.