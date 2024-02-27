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Chat Gpt – гладкий бредогенератор

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В новом выпуске рубрики «Говорит Ашманов» Игорь Станиславович Ашманов расскажет своё мнение о нашумевшем Chat GPT – чат-боте с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Это инструмент, основанный на искусственном интеллекте и языковой модели, который способен генерировать тексты в ответ на запросы пользователя.

Таймкоды:

00:00 Что такое Chat Gpt, история его создания.
5:32 Chat gpt – политизированный инструмент
6:18 Двойные стандарты Chat gpt

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Современные чат-боты типа GPT – это всего лишь улучшенные бредогенераторы, основанные на технологии Марковских цепей. Они не обладают реальным пониманием смыслов.

2. В GPT и подобные модели вручную вносится определенная идеологическая "повестка", например западные ценности, феминизм, толерантность. Это делается с помощью десятков тысяч низкооплачиваемых оценщиков-асессоров.

3. Российские разработки в области ИИ сильно отстают от западных, фактически используют готовые решения компаний типа OpenAI.

4. Использование западных моделей ИИ создает угрозу навязывания чуждой идеологии и ценностей.

Вывод: несмотря на впечатляющие демонстрации возможностей, современный ИИ не обладает реальным интеллектом и пониманием. При этом в него встраивается определенная идеологическая повестка. Для технологической независимости России необходимо развивать собственные разработки в области ИИ, а не использовать готовые западные решения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vwtm9ZqHRQA
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