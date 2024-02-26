Фильм рассказывает об очередной загадке Тунгусского метеорита.

КиевНаучФильм, 1982

Комментарий редакции

Основные тезисы фильма:

1. В 1908 году в тайге над Подкаменной Тунгуской произошел мощный взрыв космического тела, эквивалентный 2000 атомным бомбам.

2. Несмотря на многочисленные экспедиции, до сих пор не найдены фрагменты или следы метеорита, вызвавшего этот взрыв.

3. В образцах торфа из слоя 1908 года обнаружены кристаллики алмазов неизвестной ранее структуры. Это может быть связано с условиями взрыва.

4. Предполагается, что при взрыве могло образоваться до 60 тонн таких алмазов. Ученые продолжают поиски, чтобы найти ответ на вопрос о составе тунгусского тела.

Вывод: Главной загадкой остаётся природа тунгусского тела, вызвавшего мощный взрыв в 1908 году. Находка необычных алмазов даёт надежду, что продолжение исследований позволит когда-нибудь разгадать эту тайну.