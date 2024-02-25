Русское искусство XIX века. А.Г.Венецианов (1983)
Передача рассказывает о жизни и творчестве выдающегося художника, основоположника бытового жанра в русской живописи, педагога, члена Петербургской академии художеств Алексея Венецианова.
В передаче принимали участие заслуженный артист РСФСР Владимир Заманский и артистка Галина Булгакова.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1983
Автор сценария – В. Костин
Режиссер – Т. Малова
Оператор – О. Смышляев
#ИзобразительноеИскусство #АлексейВеницианов
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