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Опережающие время, или Технологии, помогающие побеждать | Масалович

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В студии Точки сборки Кибердед — эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей. В день Защитника Отечества поговорили с Андреем Игоревичем о прорывных военных технологиях армии России: РЭБ, сверхзвук, танки, космические технологии и многое другое.

Ведущая: Александра Троцкая

#АндрейМасалович #Кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Гиперзвуковое оружие – Россия создала принципиально новый вид оружия на основе разработок 30-летней давности. Это оружие сочетает скорость и маневренность.

2. Беспилотники – Россия демонстрирует высокие технологии в создании различных беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных средствами радиоэлектронной борьбы.

3. Танки – российские танки, в отличие от западных, хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. Они оснащены современными системами защиты и оптики.

4. Авиация – новейшие российские истребители, такие как Су-57, обладают технологиями "стелс", высокой маневренностью и малозаметностью.

5. Космические технологии – Россия имеет передовые разработки в области спутников и космического вооружения.

6. Информационные технологии – российские специалисты по кибербезопасности и радиоэлектронной борьбе демонстрируют высочайший уровень.

Вывод: в целом в беседе отмечается технологическое превосходство российских военных разработок и их эффективность в боевых условиях по сравнению с аналогами НАТО. Подчеркивается успешное применение этих технологий в ходе текущего конфликта на Украине.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=736Jhl3Kwlw
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