Комментарий редакции

С.В. Савельев – Искусственный интеллект и естественный интеллект

Основные тезисы лекции:

1. После завершения крупных научных проектов в области геномики и протеомики появились новые направления для получения финансирования – клонирование и стволовые клетки. Однако они не оправдали возложенных на них надежд.

2. В настоящее время модными темами для получения бюджетного финансирования стали искусственный интеллект и чипирование мозга. Однако пока это скорее "пустышки", не имеющие реального научного содержания.

3. Создатели искусственного интеллекта не хотят, чтобы им задавали неудобные вопросы, так как их разработки не выдерживают критики.

4. Искусственный интеллект пока не может самостоятельно ставить задачи и находить решения, а лишь работает по аналогии и уступает человеку.

5. Проверка возможностей искусственного интеллекта на примере руководителей спецслужб показала его ограниченность.

Вывод: С.В. Савельев считает, что искусственный интеллект и чипирование мозга в настоящее время используются недобросовестными учеными для получения бюджетного финансирования под видом перспективных технологий. Однако на самом деле эти разработки пока далеки от заявленных возможностей и нуждаются в дальнейшем серьезном научном изучении.