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Александр Хирург | Хирург: Русский Авангардист

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Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Преобразование Александра Залдостанова из врача в байкера и лидера мотоклуба "Ночные Волки". Рассказ о том, как происходило увлечение мотоциклами и формирование мотоклуба.

2. Деятельность мотоклуба "Ночные Волки" – мотопробеги, байк-шоу, патриотические и общественные акции. Обсуждались значимые мероприятия в городах России – Москве, Севастополе, Сталинграде.

3. Работа с детьми и молодежью – создание театральных постановок и сказок для воспитания патриотизма. Рассказ о том, как пришла идея создать сказку для детей и как это повлияло на развитие клуба.

4. Участие членов клуба в военных действиях на Донбассе. Обсуждение потерь и поддержки семей погибших.

5. Взаимоотношения с Александром Прохановым, его роль в становлении идеологии клуба. Оценка Прохановым деятельности Залдостанова и "Ночных Волков".

6. Планы на будущее – съемки художественного фильма, создание книги о клубе.

По итогам беседы можно сделать вывод, что мотоклуб "Ночные Волки" под руководством Александра Залдостанова превратился в масштабное общественное движение, которое занимается не только мотоциклами, но и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, поддерживает ветеранов, помогает семьям погибших и в целом стремится сохранять и укреплять российские традиционные ценности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vMDT0jDV_CU
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