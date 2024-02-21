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Ликвидация Навального произошла с помощью профильных специалистов MI-6. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Взятие Авдеевки российскими войсками. Обсуждаются подробности операции по взятию этого города, ее значение для дальнейшего наступления на Донбассе. Делается вывод, что это один из ключевых успехов российской армии за время спецоперации.

2. Возможные дальнейшие направления наступления российских войск. Называются такие направления как Харьковское, Запорожское, на Славянск и Краматорск. Ожидается наступление на Херсон, Николаев и Одессу.

3. Обсуждение смерти Алексея Навального. Высказывается мнение, что его смерть была выгодна Западу, чтобы обвинить Россию. Навальный называется "врагом народа и агентом Запада".

4. Критика реакции Запада на смерть Навального. Запад обвиняют в том, что использует эту смерть в целях пропаганды против России.

5. Обсуждение военной помощи Запада Украине. Говорится, что Запад затягивает с поставками оружия и это ослабляет украинскую армию.

Вывод: в беседе обсуждаются последние события на фронтах в Украине, делается акцент на успехах российской армии. Также поднимаются вопросы информационного противостояния России и Запада в связи со смертью Навального.

Источник: https://rutube.ru/video/56cabd5e6b6f8158625c64d00f476cd7/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 23943 18899
    Sergeev час назад

      Уже в российских тюрьмах MI-6, шо делать то, куда податься бедному крестьянину.

    • 12019 9271
      chu 15 мин. назад

        Если после такого разгрома Украины после полякам кто протянет руку дружбы, или подпишет какой варшавский договор, тот будет проклят и дети его.

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