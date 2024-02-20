В студии обозреватель газеты "Завтра" Илья Титов.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года царило смятение и нервозность из-за неопределенности дальнейшего курса Запада в отношении России.

2. Параллельно с конференцией происходило падение укреплений ВСУ в Авдеевке, что вызвало истерику в украинском информационном пространстве.

3. Администрация Байдена пыталась увязать неудачи на Украине с нежеланием республиканцев выделять средства, раздувая драму вокруг этого.

4. Трамповцы открыто издевались над европейцами, требующими больше денег на оборону, и фактически поставили их перед фактом сокращения американской поддержки.

5. Мюнхенская конференция 2024 года продемонстрировала кризис единства Запада и неопределенность его дальнейшей политики в отношении России.

Вывод: автор описывает наступление кризиса в отношениях Запада из-за разногласий по поводу поддержки Украины и политики в отношении России. Это проявилось в хаосе на Мюнхенской конференции 2024 года на фоне военных неудач Киева.